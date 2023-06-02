CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Экосистема жилищной сферы от Дом.рф объединила 40 цифровых сервисов

Для успешной цифровизации экономики, отдельной отрасли или бизнеса важно учитывать мнение всех участников рынка и четко понимать аудиторию, на которую ориентирован запуск ИТ-продуктов. Такой подход позволяет создать многоцелевую экосистему. Об этом управляющий директор по цифровизации и ИТ Дом.рф Николай Козак заявил на сессии Минстроя России «Стройкомплекс будущего: вызовы и перспективы цифровой трансформации», которая состоялась в рамках ЦИПР-2023.

Синергия данных и аналитики

Как отметил спикер, обязательное условие цифровизации – это синергия всех участников рынка, в основе которой лежат данные, то есть статистика и аналитика. В случае со стройотраслью Дом.рф взаимодействует с Минстроем России, Росрестром и другими профильными ведомствами, регионами, застройщиками, банками и экспертным сообществом. «Не менее важно понимать, для кого вы работаете. Как Институт развития мы ориентируемся на граждан, бизнес и государство. Наконец, важна цель – и для нас это повышение качества жизни в стране», – отметил спикер.

Цифровые сервисы для повышения качества жизни

По словам Николая Козака, исходя из установленных критериев работы и намеченной цели, Дом.рф разрабатывает, тестирует и внедряет онлайн-сервисы и услуги для развития отрасли и собственного бизнеса, в том числе банка Дом.рф, где клиентам доступна полностью цифровая ипотека.

photogenica-phx12767039.jpg

Фото: © ridofranz / Фотобанк Фотодженика
Дом.рф разрабатывает, тестирует и внедряет онлайн-сервисы и услуги для развития отрасли и собственного бизнеса

«В целом итогом такого подхода на данный момент является наша экосистема жилищной сферы, объединяющая более 40 многофункциональных сервисов, которые упрощают и ускоряют бизнес-процессы, делают более доступным для людей жилье в благоустроенной и обеспеченной инфраструктурой среде», – подчеркнул он.

Среди таких сервисов Николай Козак выделил работающую с 2018 года Единую информационную систему жилищного строительства наш.Дом.рф, суперсервис для бесшовного строительства индивидуального жилья «Строим дом», образовательные проекты в сфере технологий информационного моделирования (ТИМ) и финансов Цифровой академии Дом.рф, платформу для строительства с применением ТИМ и реестр ПО для таких проектов. Также в Дом.рф активно внедряют искусственный интеллект: ИИ уже используется в процессах консультирования граждан, подбора кадров и интегрирован в образовательные проекты госкомпании, в том числе планируется запуск курс по ИИ совместно со Сбером. Yi-редактор помогает компании работать с объемными документами. А для Единой цифровой платформы РФ (Гостех) Институт развития совместно с Минцифры отрабатывал модули клиентского пути.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Основатель российского суперприложения задолжал 59 млн руб. зарплаты и исчез. Его обвиняют, что он уговорил работника брать кредиты и заложить Mercedes

«Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО

ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Счетная палата строит резервный ЦОД. Закуплено «железо» на 120 миллионов

Softline потратила $10,9 млн на покупку прибалтийского партнера Microsoft, Oracle и IBM

Разработчики российских ОС и офисных пакетов договорились не повышать цены на ПО до 2028 года

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще