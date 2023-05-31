В России создали мобильное автоматизированное рабочее место на «Авроре»

В России представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место на базе отечественной операционной системы «Аврора». Защищенный планшет или смартфон будет работать с предустановленными ОС и ПО «Мой офис». Устройства предназначены для крупных корпоративных заказчиков.

Оборудование на «Авроре»

Разработчик офисного ПО «Мой офис», оператор МТС и производитель электроники F+ tech представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ) на базе ОС «Аврора». Решение было представлено на конференции ЦИПР 2023 в Нижнем Новгороде.

Устройство ориентировано на крупных корпоративных заказчиков. МАРМ поставляется по модели подписки TaaS (Telecom-as-a-Service). Заказчики получают готовое к использованию мобильное автоматизированное рабочее место.

МАРМ создан в рамках трехстороннего соглашения компаний о технологическом сотрудничестве.

Из чего состоит МАРМ

Устройство состоит из защищенного по стандарту IP68 планшета или смартфона F+ tech с LTE-модулем, предустановленной ОС «Аврора», ПО «Мой офис документы», SIM-карты, а также контрактов на сервисное гарантийное обслуживание.

«Мой офис документы» для ОС «Аврора» позволяет работать с текстовыми, табличными файлами и презентациями на устройстве пользователя и не требует подключения к интернету. Пользователь также может загружать документы в облачное хранилище корпоративного сервера организации для дальнейшей обработки.

Устройства F+ tech, которые лежат в основе МАРМ, производятся на территории России, отметил главный исполнительный директор F+ tech Михаил Волков.

КПК на «Авроре»

Это далеко не первое устройство на базе российской ОС «Аврора». Например, в марте 2023 г. роизводитель вычислительных устройств «Аквариус» запустил серийное производство карманных персональных компьютеров (КПК) на отечественной мобильной ОС «Аврора». ОС «Аврора» устанавливается на КПК Aquarius NS M11 и защищенный КПК Aquarius NS M12.

По заверению компании, заказчиками КПК могут выступить крупные компании и организации, которые переходят на платформу «Аврора». Прежде всего, устройства будут востребованы для работы на объектах критической информационной инфраструктуры, энергетики, в экстренных службах, МЧС.

В апреле F+ tech анонсировала планшетный компьютер и смартфон под управлением отечественной ОС «Аврора». Планшет получил название Life Tab Plus. Его, как и смартфон R570e, разработчики намерены внести в реестр отечественных продуктов Минцифры под видом программно-аппаратного комплекса (ПАК).

«Рекомендованная производителем стоимость смартфона составит 62,6 тыс. руб., планшета – 74,7 тыс. руб. с НДС», – заявил тогда Михаил Волков, главный исполнительный директор F+ tech.