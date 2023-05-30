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Москва построила и открыла доступ к «убийце» GitHub

Отечественные разработчики могут использовать российский аналог GitHub — Mos.Hub. Репозиторий открыт 30 мая 2023 г. Сейчас специалисты на этой площадке могут совместно работать над проектами и использовать отдельные элементы городских цифровых сервисов.

Доступ к Mos.Hub открыт

Правительство Москвы открыло доступ всем российским разработчикам к Mos.Hub, библиотеке решений с открытым кодом. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ).

Mos.Hub — это городской репозиторий программного обеспечения, который Москва развивает более 10 лет. Он позволит разработчиками делиться своими наработками с другими и повторно использовать отдельные элементы городских цифровых сервисов.

Вся информация, размещенная в Mos.Hub, хранится в защищенном городском центре обработки данных на территории России, указано в сообщении ДИТ.

Как работает сервис

Авторизоваться в системе можно через Mos ID. Сервис позволяет настраивать права доступа к коду (открыть всем или сделать закрытым для других пользователей). Сейчас в репозитории можно хранить и совместно работать над кодом.

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Фото: mos.ru
Правительство Москвы открыло доступ к Mos.Hub

В перспективе ИТ-специалисты смогут пользоваться средствами анализа кода на ошибки и уязвимости, комментировать его и ставить оценки. Mos.Hub станет аналогом зарубежных репозиториев GitHub и GitLab.

Mos.Hub создан для предоставления российским разработчикам открытой площадки для создания новых полезных продуктов, сохранения конкурентоспособности российских решений и помощи программистам в обретении независимости от аналогичных иностранных платформ.

По данным Opennet, Mos.Hub построена на базе открытой платформы GitLab.

Создание отечественного аналога GitHub

О необходимости скорейшего создания и запуска отечественного аналога GitHub еще в начале 2020 г. заявляло Минэкономразвития. Его появление ожидали к 2021 г., а на создание планировалось направить 2,1 млрд руб. Однако по прошествии более чем трех лет ресурс так и не появился.

В феврале 2022 г. о создании аналога иностранного репозитория заговорили в Минцифры. Представители ведомства тогда заявили о планах по проведению в стране эксперимента по созданию такого хранилища. Тогда же был опубликован соответствующий проект постановления Правительства. Согласно пояснительной записке, проект должен был начаться 1 мая 2022 г. и завершиться 30 апреля 2023 г. Однако этому не суждено было сбыться.

В апреле 2022 г. на фоне антироссийских санкций со стороны GitHub на тему разработки импортонезависимого репозитория высказался и Максим Паршин, заявив, что сервис должен заработать до конца 2022 г. Этого в итоге тоже не случилось.

В марте 2023 г. власти начали прием заявок на разработку российского аналога GitHub. Эксперимент по его созданию продлится немногим больше года. Размер инвестиций в проект составят 1,3 млрд руб.

Кристина Холупова

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