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Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака

Компания ST Soft представила платформу для управления Kubernetes «Боцман». Продукт включен в реестр отечественного ПО и имеет лицензию Минцифры РФ.

Что умеет «Боцман»?

Платформа адресована госкорпорациям и бизнесу, нуждающемуся в создании ИТ-инфраструктуры проектов. На данный момент платформу можно использовать в ИС по классу защиты КС-3. «Боцман» сокращает ресурсоемкость операций по первоначальной настройке инфраструктуры и по эксплуатационному обслуживанию. Возможности масштабирования обеспечивают сопровождение любых ИС силами двух devops-инженеров.

Цель продукта – оркестрация кластера при широком спектре возможностей по организации и настройке непрерывной доставки, интеграции и управления приложениями.

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Задачи, которые умеет решать платформа «Боцман»

Платформа работает на ОС RedOS, AstraLinux и предназначена для создания виртуального частного облака, которое позволяет управлять мультикластерами kubernetes (Provisioning; Обновления; Бэкап; Тестирование; RBAC). Предоставляется набор готовых инструментов для развертывания, мониторинга, балансировки, автомасштабирования контейнерных нагрузок и резервного копирования, отвечающий политикам безопасности. Инструменты для управления сетевыми политиками позволяют разграничивать доступ не только с командной строки, но и с графического интерфейса.

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Внутреннее пространство платформы «Боцман»

Полчаса на развертывание

«Боцман» имеет ряд особенностей и преимуществ. Развертывание платформы занимает до получаса, и развернут будет не только Kubernetes, но и вся экосистема: CNI; журналирование; мониторинг; безопасность. Платформа запускается на архитектуре x86 и успешно протестирована на архитектуре ARM. Есть каталог приложений, в который пользователи могут добавить свои сконфигурированные и нативные приложения, доступные для быстрой установки в кластер. Каталог приложений позволит автоматизировать развертывание приложений в несколько кликов. Управление конфигурацией возможно как кластером k8s, так и установленными в нем приложениями. Интеграция с инструментом NeuVector позволит настроить и отследить все самые важные события. Сбор логов Loki+Grafana и менеджер уведомлений АlertМanager включены в платформу и предустановлены на мониторинг главных событий, что позволяет экономить на выделении дополнительного времени и ресурсов. Все используемые open source инструменты на платформе находятся в локальном репозитории ST Soft и обновляются ежедневно. В случае ограничений в части обновлений инструменты будут доступны в России.

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Инструменты для управления сетевыми политиками

«Боцман» является production-ready решением в базовом варианте поставки. Поддержка платформы возможна как в режиме 24х7, так и в формате 9х5. Допустимо проведение процедур поочередного обновления компонентов без остановки работы критически важного функционала. Установка платформы осуществляется одной командой в командной строке. «Боцман» предоставляет интеграцию сервисов через пользовательский интерфейс. В качестве аппаратного обеспечения платформы используются: Ред ВМ, VMware vSphere; Yandex Cloud. Bare Metal, KVM. Для обеспечения отказоустойчивости минимальная конфигурация состоит из: Bastion, трех Master- и двух Worker-узлов.

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Каталог приложений для автоматической установки в кластер

Подробнее о продукте можно узнать здесь.

Токен: Kra24Be8ZРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Текнолоджис Софт»ИНН/ОГРН: 7751189419/1207700466852Сайт: https://stsoft.ru/

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