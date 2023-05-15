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Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха»

Через три недели после того как из состава соучредителей «Булата» вышел «Ростех», его непосредственная доля в компании перешла к «Элвису» — разработчику собственных процессоров. Вторым ключевым соучредителем «Булата» был и остается «Ростелеком».

«Элвис» стал соучредителем «Булата»

Как выяснил CNews, российский разработчик чипов НПЦ «Элвис» стал совладельцем разработчика отечественного телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат». Сведения об этом можно обнаружить в ЕГРЮЛ. В частности, 10 мая 2023 г. к АО «Элвис» («Электронные вычислительно-информационные системы») перешло 38% долей в ООО «Булат».

Отметим, что именно такая доля в организации до 21 апреля 2023 г. принадлежала входящему в «Ростех» НИИ «Масштаб». Остальные доли теперь снова в прежнем объеме принадлежат прежним соучредителям. Из них 37,5% приходятся на ООО «Коммит кэпитал» — стопроцентную «дочку» «Ростелекома». Оставшиеся 24,5% находятся в управлении ООО «Кьютек».

В «Кьютеке» до 21 апреля 49% также принадлежали «Масштабу», а еще 51% числились за ООО «Кьютек-инвест», конечными владельцами которого в неравных долях выступают частные лица: гендиректор «Булата» Александр Комаров, гендиректор и единственный учредитель ООО «Астрософт про» Иван Ерошок и соучредитель ООО «Горизонт-инновации» Екатерина Кимяшова.

За счет этого общая доля «Ростеха» в «Булате» ранее составляла 50%. Пришедший ему на смену «Элвис» пока владеет меньшей долей. Записей о его вхождении в «Кьютек» на сегодняшний день не имеется.

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НПЦ «Элвис» стал соучредителем «Булата»

На момент публикации данного материала представители «Булата» и «Элвиса» прокомментировать CNews свое новоявленное партнерство не смогли.

Представители «Ростелекома» сообщили редакции, что оператор воспринимает свое предстоящее сотрудничество с «Элвисом» в рамках «Булата» как «синергию от объединения компетенций по развитию производства оборудования на отечественной электронной компонентной базе».

Напомним, научно-производственный центр «Элвис» располагается в Зеленограде и известен разработкой российских ARM-процессоров из линейки «Мультикор», включая 28-нанометровый чип «Скиф» для мобильных устройств.

О прекращенном теперь объединении усилий «Ростеха» и «Ростелекома» под эгидой зарегистрированной в марте 2015 г. компании «Булат» стало известно в мае 2016 г. Целью проекта тогда было заявлено импортозамещение телекоммуникационного оборудования.

В середине апреля 2023 г. «Булат» по итогам заседания правительственной комиссии был признан организацией, соответствующей критериям системообразующего предприятия, и включен в тематический список. «Нахождение в данном списке позволит компании получать такие меры государственной поддержки как субсидии для возмещения затрат на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг; отсрочка по уплате налогов и авансовых платежей; государственные гарантии по кредитам или облигационным займам», — прокомментировал тогда данное событие представитель «Ростеха».

Занимательная предыстория

Примечательно, что за три дня до изменений в ЕГРЮЛ относительно выхода НИИ «Масштаб» из состава компании, «Булат» проиграл по иску к нему со стороны Минпромторга и был оштрафован на 79,2 млн руб. Решение об удовлетворении иска 18 апреля 2023 г. вынес Арбитражный суд Москвы. В полном объеме решение было изготовлено 24 апреля.

Иск министерства касался четырех субсидий, выданных Минпромторгом «Булату» в октябре 2016 г. в общей сумме 411,9 млн руб. В судебных документах названия поддержанных государством проектов не приводятся. Ранее договоры о выделении госсредств публиковались в реестр субсидий из федерального бюджета, но в середине декабря 2020 г. он был скрыт властями.

В конце апреля 2023 г. представители «Булата» не смогли прокомментировать CNews характер ставших проблемными проектов.

«Иск предъявлен в связи с неполным достижением показателей, установленных соглашением предоставлении субсидии, — сообщили CNews представители Минпромторга. — В настоящее время сведения о тематиках поддерживаемых работ не раскрываются».

По совокупности имеющихся сведений можно заключить, что в целом разработки «Булатом» были осуществлены, но, видимо, с несвоевременным достижением целевых индикаторов эффективности. В частности, во всех проектах не был вовремя достигнут показатель «объем производства и реализации импортозамещающей или инновационной продукции».

Денис Воейков

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