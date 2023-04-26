Россияне выпустили линейку серверов на Intel Xeon

Отечественный производитель и разработчик серверов Gagar>N представил новую линейку устройств. В новом поколении серверов используется Intel Xeon Scalable третьего поколения и значительно расширен объем оперативной памяти.

Новая линейка серверов

Российский разработчик и производитель российского серверного оборудования Gagar>N выпустил новую линейку серверов Оракул Gen2.0. Об этом CNews рассказали представители компании.

В новом поколении устройств используются процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения, которые отличаются более высоким уровнем производительности по сравнению с предшественниками.

По словам производителя, их серверы подходят для решения задач, связанных с работой систем и приложений с большим количеством пользователей, большими объемами обрабатываемых данных, а также сложными расчетами и вычислениями. Компания планирует принимать предварительные заказы на серверы в мае 2023 г.

Технические характеристики

Gagar>N Оракул Gen2.0 содержат до 80 ядер на каждый сервер. Устройство оснащено 32 слотами для модулей DIMM с возможностью установки до 8 ТБ на один сервер. В каждом сервере может быть установлено до восьми накопителей SSD/NVMe, и четыре NVMe в дополнительной корзине, а также два устройства M.2. Кроме того, увеличилось число PCIe слотов, что дает возможность установить большее число адаптеров для подключения к устройствам ввода-вывода.

Фото: Gagar>N Gagar>N представил на российском рынке новую линейку серверов

Сервер выполнен в модульном форм-факторе, предусматривающем установку двух серверов в шасси высотой 2OU, и рассчитан на установку в монтажном шкафу стандарта OCP v2.0 с консолидированной шиной питания 12В. «Это позволяет обеспечить энергоэффективность, легкость в обслуживании и масштабируемость серверных инфраструктур», — отмечают представители компании.

Помимо самой вычислительной техники, Gagar>N разрабатывает и производит монтажные шкафы и централизованные полки питания.

Выручка и учредители компании

Gagar>N — производитель российского серверного оборудования полного цикла, располагающий собственным дизайн-центром, лабораторией и контрактным производством. Серверы созданы в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (ОСP). Особенностью спецификаций OCP является полная архитектурная открытость, отсутствие зависимости от вендоров, снижение стоимости владения и широкий спектр применения.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Гагар.Ин» образована 11 октября 2019 г. в Москве. Учредителями компании являются АО «Кон.Трол» (99,9% долей) и Татьяна Филиппова (0,1%). Выручка компании по итогам 2022 г. выросла на 1000% до 1 млрд руб. при чистой прибыли 196,3 млн руб. Согласно Федеральной налоговой службе (ФНС), в компании по состоянию на 2022 г. работало 83 сотрудника (на 60 более, чем в 2021 г.).

Партнерами компании выступают «Крок», «Айтеко», «Ланит», «Т1 консалтинг», «Инлайн групп» и другие. В ноябре 2022 г. Gagar>n открыл единственный в России центр экспертизы, получивший официальный статус OCP Experience Center. Основная задача центра — популяризация концепции Open Compute Project в России и СНГ. Сообщество Open Compute Project (OCP) объединяет производителей и потребителей оборудования и программного обеспечения для центров обработки данных со всего мира. Участники OCP-комьюнити совместно прорабатывают открытые тиражируемые решения, предназначенные для повышения эффективности ЦОДов, упрощения эксплуатации оборудования и снижения совокупной стоимости владения.