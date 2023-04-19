Минцифры досрочно закончит эксперимент с «Гособлаком»

Минцифры собирается досрочно завершить эксперимент по переводу информсистем на «Гособлако». В министерстве заявили, что в его продлении нет необходимости, так как взаимодействие с платформой идет успешно. Минцифры планирует ввести необходимую нормативно-правовую базу для облачного сервиса, закрепить его понятие, цели и задачи.

Облачный настрой

Эксперимент по переводу информсистем на «Гособлако» может завершиться досрочно. Такая информация содержится в разработанном Минцифры проекте постановления Правительства России «Об утверждении положения о государственной единой облачной платформе».

Представители Минцифры сказали CNews, что досрочное завершение эксперимента произойдет на фоне его успешности. Согласно проекту, ведомство предлагает перенести срок его окончания с конца 2024 г. на вторую половину 2023 г.

Пресс-служба Минцифры рассказала CNews, что сейчас ведомство готовит отчет, который подтвердит эффективность применения «Гособлака». По данным министерства, на платформе уже размещено более 90 информсистем различных ведомств. В 2023 г. планируется обеспечить полноценное функционирование «Гособлака»: облачные услуги для ресурсов ведомств будут предоставляться на постоянной основе.

Проектом постановления также предлагается ввести необходимую нормативно-правовую базу. В Минцифры объяснили, что, например, если сейчас ведомства являются «участниками эксперимента», то после его завершения они станут «потребителями» услуг «Гособлака».

Фото: Изображение от jannoon028 на Freepik Минцифры собирается досрочно завершить эксперимент по переводу информсистем на «Гособлако»: в его продлении нет необходимости

Кроме того, разработанный документ закрепит понятие «Гособлака», его цели, задачи и так далее. Переход на платформу носит рекомендательный характер и осуществляется за счет Минцифры (средства на это заложены в нацпрограмме «Цифровая экономика»). Сейчас в эксперименте участвуют около 30 ведомств, после его завершения их количество может увеличиться, отметили в министерстве.

В документе сказано, что проект постановления является первостепенной задачей, связанной с обеспечением «Гособлака» нормативно-правовой базой. Введение таких определений как «Гособлако», «поставщик», «потребитель», «облачные услуги» и «облачные вычисления» необходимо в целях нормативно-правового регулирования облачной платформы, уточняется в проекте постановления.

В пояснительной записке говорится, что «Гособлако» соответствует второй категории значимости объекта критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также переведено на целевую модель общественного облака, при котором инфраструктура «Гособлака» используется для размещения ресурсов нескольких потребителей в едином защитном периметре. Это позволяет масштабировать и перераспределять вычислительные ресурсы между потребителями, минимизировать риски, вызванные санкционным давлением в части ограничений поставок вычислительной инфраструктуры, обеспечивать единый контур информационной безопасности.

С учетом вышеизложенного «Гособлако» позволяет оптимизировать затраты на предоставление услуг, заявили Минцифры. Согласно документу, в настоящее время вычислительной инфраструктурой облачной платформы обеспечены 28 ведомств, среди которых Минздрав, Минприроды, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой и другие.

История «Гособлака»

Летом 2022 г. Минцифры предлагало продлить эксперимент до конца 2024 г. эксперимент по переводу информационных систем ФОИВ на «Гособлако». В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко инициативу объясняли необходимостью консолидировать и оптимизировать использование государственных вычислительных ресурсов. Ситуация может быть обусловлена проблемами в поставках «тяжелого» ИТ-оборудования, возникшими из-за санкций, и вызванным ими интересом ведомств и субъектов России к использованию бесплатных федеральных мощностей.

Эксперимент по переводу работы ведомств с иностранных сервисов на государственную единую облачную платформу (ГЕОП) проводится с 2019 года. «Гособлако» — инфраструктурный фундамент, который предоставляет вычислительные ресурсы и обеспечивает безопасность данных (преимущественно на российском оборудовании и ПО). При этом за счет использования облачной платформы ведомства экономят на обслуживании собственной ИТ-инфраструктуры.

Представители вице-премьера Дмитрия Чернышенко «Коммерсанту» поясняли, что продление эксперимента необходимо для консолидации и оптимизации использования существующих у государства вычислительных ресурсов. В начале октября 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлил эксперимент по переводу государственных информационных систем на «Гособлако» до конца 2024 г.

Эксперимент стартовал 30 августа 2019 г. и должен был завершиться в конце 2022 г. (первоначально предполагалось завершение в конце 2020 г.). Перевод государственных систем на облачную платформу призван позволить сэкономить ресурсы на обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры, а в перспективе «Гособлако» должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.

В 2020 г. сообщалось, что эксперимент по переводу госинформсистем в «Гособлако» будет «перезагружен». Участвующие в нем госорганы получили услуги по обновленной системе тарификации. Систему контрактования для них сделали гибкой, с возможностью варьирования необходимых потребностей — как в большую, так и меньшую сторону.

Курирует развитие «Гособлака» специальная рабочая группа. Она поделена на четыре целевые подгруппы, в состав которых входят представители ряда министерств, а также федеральных операторов связи и крупных отечественных ИТ-компаний.

Перевод государственных систем на облачную платформу призван позволить сэкономить ресурсы на обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры, а в перспективе «Гособлако» должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.