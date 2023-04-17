В России готовятся к выпуску планшет и смартфон на ОС «Аврора» специально для чиновников

Российским чиновникам предложат перейти на планшет и смартфон компании F+ tech на базе ОС «Аврора». Устройства будут выпускаться в Калининграде и получат сравнительно современное «железо». Цена, однако, окажется высокой – от 63 тыс. руб. за смартфон и от 75 тыс. руб. за планшет.

Российские гаджеты для госсектора

Российская компания F+ tech анонсировала планшетный компьютер и смартфон под управлением отечественной ОС «Аврора» (под этим названием она известна с февраля 2019 г.), предназначенные в первую очередь для госсектора. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчика «Авроры».

Планшет получил название Life Tab Plus. Его, как и смартфон R570e, разработчики намерены внести в реестр отечественных продуктов Минцифры под видом программно-аппаратного комплекса (ПАК). Повысить шансы на успешное попадание в реестр, который еще только формируется, должен помочь предустановленный российский софт – антивирусное решение «Лаборатории Касперского», офисный пакет «Мой офис» компании «Новые облачные технологии» и непосредственно операционная система «Аврора».

По словам разработчиков, гаджеты предназначены для сотрудников государственных организаций, «которым требуется работа с документами в безопасной корпоративной среде». Они добавили также что оба устройства подойдут и работникам крупных коммерческих предприятий.

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«Рекомендованная производителем стоимость смартфона составит 62,6 тыс. руб., планшета – 74,7 тыс. руб. с НДС», – отметил Михаил Волков, главный исполнительный директор F+ tech.

Российским гаджетам – российская сборка

По информации «Коммерсанта», и планшет, и смартфон будут выпускаться на заводе в Калининграде, чтобы исключить зависимость от иностранных контрактных сборщиков. «Текущие мощности позволяют F+ tech поставлять ежегодно более 500 тыс. ПАК», – сообщили изданию представители F+ tech.

«Аврора», как и другой комплектный софт, будет предустанавливаться на устройства на этапе производства. «Мобильное рабочее место, созданное на базе решений четырех российских разработчиков F+ tech, «Открытая мобильная платформа», «Лаборатория Касперского» и «Мойофис», позволяет справляться с типовыми задачами по безопасной работе с документами вне стационарных рабочих мест. С помощью приложения «Мойофис документы» можно просматривать, создавать, редактировать документы, производить вычисления при помощи формул, работать с графиками и диаграммами, а также просматривать и демонстрировать презентации», – сообщил CNews Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

Трудности с реестром и ОС

F+ tech планирует заявить эти решения как программно-аппаратный комплекс, чтобы попасть в реестр Минцифры. Но, как сообщил «Коммерсанту, глава совета ТПП России по развитию цифровой экономики Николай Комлев, «перед подачей в реестр Минцифры в качестве ПАК F+ tech придется доказать, что данная версия ОС «Аврора» не может работать на другом устройстве». «В определении ПАК записано, что таковым считается оборудование, чей софт и «железо» не может функционировать друг без друга», добавил он, отметив, что поскольку реестр еще формируется, на начальном этапе Минцифры «может принимать большинство заявок, а после его наполнения начать постепенно ужесточать требования».

Что касается ОС «Аврора», то на момент выхода материала это был убыточный проект. Как сообщал CNews, по то по итогам 2022 г. второй раз подряд продемонстрировала существенную отрицательную динамику всех главных финансовых показателей. Выручка упала в 1,71 раза чистый убыток вырос в 1,36 раза и перевалила за 1,1 млрд руб.

Суперпрочный смартфон

Создавая смартфон R570e, разработчики сделали упор на его защищенность от внешних воздействий. Основная отличительная черта устройства – корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, что обеспечивает работоспособность R570 после 30 минут, проведенных под водой на глубине до полутора метров.

Стандарт IP68 не предусматривает защиту от ударов, но разработчики уверяют, что их смартфон выживет после падения с полутораметровой высоты. Для отделки корпуса использовались промышленная резина и пластик, каркас выполнен из металла.

R570e работает на базе ОС «Аврора 4.0» и комплектуется 4 ГБ оперативной памяти. Емкость накопителя составляет 64 ГБ, есть возможность установки карты microSD на 256 ГБ. Смартфон поставляется с двумя SIM-слотами, литий-полимерной батареей на 5080 мАч с зарядкой по USB-C, и IPS-экраном на 5,7 дюйма с разрешением HD+ или 1440х720 точек.

Но небольшой по меркам 2023 г. дисплей – в данном случае не гарант компактных размеров всего устройства. За счет очень широких рамок экрана и дополнительных усилений корпуса размеры R570e составляют 160х79х14 мм при весе 258 граммов.

Обладатели смартфона смогут пользоваться модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, фотокамерами на 13 МП (основная) и 8 МП (фронтальная), а также навигацией по GPS и ГЛОНАСС. Смартфон поддерживает сотовые сети четвертого поколения, 5G-модема в нем нет.

Модель процессора в R570e это MediaTek MT6762V. Известно, что это 8-ядерное решение на ядрах ARM Cortex A53 с частотой до 1,8 ГГц в двух кластерах.

Классический планшет

В планшете Life Tab Plus защита IP68 не заявлена, но корпус устройства выполнен из алюминия. Внутри него располагается батарея на 10000 мАч, от которой работает, в том числе, дисплей IPS на 10,1 дюйма с разрешением Full HD+ или 1920х1200 точек. В компьютере имеются 4 ГБ ОЗУ, встроенная память на 32 или 64 ГБ, лоток под карты microSD до 256 ГБ и поддержка сотовых сетей четвертого поколения. Процессор четырехъядерный, Cortex A53 на частоте 2 ГГц.

Дополнительно Life Tab Plus снаряжен портом зарядки USB-C, камерами 5 МП над экраном и 8 МП на тыльной панели, Модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, GPS и ГЛОНАСС и операционной системой «Аврора» 4.0. В списке характеристик также упомянута платформа Android 10. Life Tab Plus весит 665 граммов при габаритах 245х160х10 мм.