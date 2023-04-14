CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

В Raspberry Pi подсадят ИИ, умеющий распознавать лица и следить за людьми

Sony снабдит RaspberryPi средствами разработки для своей ИИ-платформы Aitrios, которая используется для распознавания лиц.

ИИ — в массы

Полупроводниковое подразделение корпорации Sony объявило о стратегической инвестиции в проект Raspberry Pi с целью «донести ИИ до более широких масс». Идея состоит в том, чтобы обеспечить пользователей знаменитого одноплатного компьютера инструментами разработки под ИИ-платформу граничных вычислений (edge computing) Sony Aitrios, которая уже активно используется для таких операций как распознавание лиц.

Компьютеры серии Raspberry Pi — одноплатные системы малого форм-фактора с довольно низкой стоимостью. Изначально они разрабатывались для использования в качестве образовательной платформы для обучения робототехнике и программированию, но со временем стали очень популярными для прототипирования устройств интернета вещей и других подобных разработок.

Теперь их можно использовать и для разработок под платформу Sony Aitrios. В отличие от облачных ИИ-систем, Aitrios функционирует прямо на базе систем граничных вычислений, чтобы снизить задержку в обработке данных.

master_700.jpg

Фото: Freepik
ИИ приходит на Raspberry Pi

«В первую очередь это означает, что возможности Raspberry Pi достигли или вот-вот достигнут той отметки, где стало возможным использовать систему и для таких задач, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Вероятно, за этим последует масса прототипов с самым творческим применением технологий ИИ, со скидкой на конечные вычислительные мощности».

ИИ-распознавание

Платформа Aitrios используется в системах видеонаблюдения и безопасности, мониторинга собственности, распознавания автомобильных номеров и т. д.

Среди примеров, приводимых на сайте платформы, упоминаются инструменты с эвфеместичным названием «подробный анализ работников», что, очевидно, подразумевает слежку за их деятельностью.

Sony утверждает, впрочем, что приватность гарантируется уже потому, что вся информация хранится локально, а в облако поступают только метаданные.

Sony уже продолжительное время сотрудничает с Raspberry Pi в качестве стратегического партнера, периодически снабжая разработчиков новыми инструментами.

Например, в январе 2023 г. Sony выпустила специально для Raspberry Pi модули, содержащие миниатюрные 12-мегапиксельные камеры с автофокусом, способные снимать в видимом и инфракрасном диапазоне.

Кроме того, производственный завод Raspberry Pi в Великобритании в 2012 г. был запущен при непосредственном участии Sony, так что эта одноплатная система давно пользуется покровительством гиганта.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline купил разработчика российской ИТ-системы юридически значимого обмена документами

В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов

Выручка разработчика главной российской СУБД выросла в 3,3 раза, чистая прибыль — 3,5 миллиарда

Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие дренажные насосы для дачи: хиты продаж

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще