В Raspberry Pi подсадят ИИ, умеющий распознавать лица и следить за людьми

Sony снабдит RaspberryPi средствами разработки для своей ИИ-платформы Aitrios, которая используется для распознавания лиц.

ИИ — в массы

Полупроводниковое подразделение корпорации Sony объявило о стратегической инвестиции в проект Raspberry Pi с целью «донести ИИ до более широких масс». Идея состоит в том, чтобы обеспечить пользователей знаменитого одноплатного компьютера инструментами разработки под ИИ-платформу граничных вычислений (edge computing) Sony Aitrios, которая уже активно используется для таких операций как распознавание лиц.

Компьютеры серии Raspberry Pi — одноплатные системы малого форм-фактора с довольно низкой стоимостью. Изначально они разрабатывались для использования в качестве образовательной платформы для обучения робототехнике и программированию, но со временем стали очень популярными для прототипирования устройств интернета вещей и других подобных разработок.

Теперь их можно использовать и для разработок под платформу Sony Aitrios. В отличие от облачных ИИ-систем, Aitrios функционирует прямо на базе систем граничных вычислений, чтобы снизить задержку в обработке данных.

Фото: Freepik ИИ приходит на Raspberry Pi

«В первую очередь это означает, что возможности Raspberry Pi достигли или вот-вот достигнут той отметки, где стало возможным использовать систему и для таких задач, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Вероятно, за этим последует масса прототипов с самым творческим применением технологий ИИ, со скидкой на конечные вычислительные мощности».

ИИ-распознавание

Платформа Aitrios используется в системах видеонаблюдения и безопасности, мониторинга собственности, распознавания автомобильных номеров и т. д.

Среди примеров, приводимых на сайте платформы, упоминаются инструменты с эвфеместичным названием «подробный анализ работников», что, очевидно, подразумевает слежку за их деятельностью.

Sony утверждает, впрочем, что приватность гарантируется уже потому, что вся информация хранится локально, а в облако поступают только метаданные.

Sony уже продолжительное время сотрудничает с Raspberry Pi в качестве стратегического партнера, периодически снабжая разработчиков новыми инструментами.

Например, в январе 2023 г. Sony выпустила специально для Raspberry Pi модули, содержащие миниатюрные 12-мегапиксельные камеры с автофокусом, способные снимать в видимом и инфракрасном диапазоне.

Кроме того, производственный завод Raspberry Pi в Великобритании в 2012 г. был запущен при непосредственном участии Sony, так что эта одноплатная система давно пользуется покровительством гиганта.