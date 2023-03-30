Мэтры-финансисты предрекли Европе и США безработицу для 300 млн людей из-за технологий

В инвестиционном банке Goldman Sachs подсчитали, что около четверти рабочей силы США и ЕС заменит ИИ. Правда, это касается в первую очередь таких профессий как юристы, журналисты и администраторы.

300 миллионов — на улицу

Искусственный интеллект вытеснит с рынка США и Европе порядка 300 млн работников-людей, считают в инвестиционном банке Goldman Sachs — одной из крупнейших в мире финансовых структур со 150-летней историей.

По мнению аналитиков банка, около четверти рабочей силы в США и ЕС окажутся «подлежащей замене» со стороны ИИ. С другой стороны, внедрение искусственного интеллекта также будет означать появление новых рабочих мест и «бум продуктивности», а общая годовая стоимость товаров и услуг во всем мире вырастет на 7%.

Автор исследования назвал способность генеративного ИИ создавать контент, неотличимый от человеческого, «значительным шагом вперед».

При этом в исследовании указывается, что влияние ИИ будет разниться в зависимости от сектора. Например, более 44% задач, типичных для административных должностей, и 46% для юридических, ИИ может с успехом заменить. Но при этом перепоручить ИИ можно только 6% профессий в области строительства и 4% в области технического обслуживания. Остальное должны выполнять люди.

Автор документа ссылается на исследование, согласно которому 60% работников сегодня занимаются деятельностью, до 1940 г. не существовавшей.

Увольнений будет больше, чем новых рабочих мест

Другое исследование, однако, указывает, что технологические изменения, произошедшие с 1980-х годов лишали людей профессиональных возможностей быстрее, чем создавали новые рабочие места.

«Единственное, в чем можно быть уверенным, это в том, что количество профессий, которые заместит ИИ, невозможно спрогнозировать», — заявил Карл Бенедикт Фрей (Carl Benedikt Frey), директор по будущей занятости исследовательского института Oxford Martin School при Оксфордском университете. По его словам, ChatGPT, например, позволяет людям с очень средними способностями в плане создания текстов писать статьи и сочинения.

«В результате журналисты столкнутся с повышенной конкуренцией, что приведет к снижению зарплат, если только резко не вырастет спрос на работу такого рода, — добавил Фрей. — Взять, к примеру, внедрение технологии GPS и платформ типа Uber. Внезапно, ценность знания всех улиц Лондона резко упала, а потому действующие водители столкнулись со снижением заработка — примерно на 10%, по нашим исследованиям. Результатом стали более низкие зарплаты, а не уменьшение количества водителей. В ближайшие несколько лет генеративные ИИ окажут сходный эффект на самый широкий диапазон творческих задач».

В Goldman Sachs признают, что генеративные ИИ в ближайшей перспективе могут привести к увеличению безработицы.

Предсказать или не предсказать

В свою очередь, Торстен Белл (Torsten Bell) исполнительный директор фонда Resolution Foundation, занимающегося интеллектуальными исследованиями, заявил, что любые уверенные прогнозы следует подвергать сомнению.

«Мы не знаем, как будет развиваться технология или как фирмы интегрируют ее в свою производственную инфраструктуру, — заявил Белл. — Это не означает, что ИИ радикально не изменит то, как мы работаем, но нам следует сосредоточиться на том, как улучшится наша жизнь от повышения производительности труда и более дешевых в использовании сервисов, а также на рисках остаться в проигрыше, если другие фирмы и экономики лучше адаптируются к технологическим изменениям».

В Великобритании, как пишет BBC, правительство активно продвигает ИИ, исходя из того, что он позволит увеличить продуктивность по всему экономическому спектру.

«Мы хотим убедиться, что ИИ дополняет то, как мы работаем в Великобритании, а не разрушает установившиеся отношения, улучшает нашу работу, а не отбирает ее», — заявила изданию The Sun Мишель Данлэн (Michelle Donelan), министр технологий Соединенного Королевства.

Тем не менее, тревогу относительно эффекта от генеративных ИИ эти заявления не снижают.

«Заявления о том, что предсказать развитие технологий невозможно, звучат не слишком обнадеживающе: подспудно этот процесс начинают представлять как нечто, над чем человек не имеет контроля, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Между тем, развитием технологий занимаются люди, и никто другой, и относиться к этому процессу как к стихии, как минимум неуместно, как максимум — опасно».