Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн»

Рособрнадзор до 2024 г. получит 1,6 млрд руб. на развитие своих информационных систем. За счет этого будет развиваться суперсервис «Поступление в вуз онлайн» и должен появиться суперсервис «Цифровые документы об образовании онлайн».

Затраты на цифровизацию Рособрнадзора

Из федерального бюджета в 2021-2024 гг. будет потрачено 1,46 млрд руб. на обеспечение цифровой трансформации информсистем Рособрнадзора. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Кроме того, согласно ЦГУ, еще 129 млн руб. должно было быть выделено на аналогичные цели в 2020 г. Таким образом, общие затраты на цифровую трансформацию Росообрнадзора за период до 2024 г. составят 1,59 млрд руб.

Целью указанных процессов является перевод информационных систем Рособрнадзора на отечественное ПО, перевод результатов оказания госуслуг в электронных вид по реестровой модели и реализация суперсервисов «Цифровые документы об образовании онлайн» и «Поступление в вуз онлайн».

Как должно происходить развитие ИС Рособрнадзора

Согласно планам, изложенным в ЦГУ, в 2021 г. должны были быть доработаны федеральные государственные информационные системы (ФГИС), находящиеся в ведении Рособрнадзора: ФГИС ГИА (обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования) и ФГИС ФРДО (федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении).

Также в 2021 г. должен был быть выполнен перевод процесса предоставления результатов оказания государственных услуг аккредитации образовательной деятельности и признания образования и квалификации, полученных в иностранном государстве, в электронный вид по реестровой модели. Это соответствует постановлению Правительства о переходе до 2021 г. федеральных органов исполнительной власти на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде.

Кроме того, в 2021 г. должны были быть доработаны и переведены на отечественное ПО следующие информационные системы Рособрнадзора: лицензирования образовательной деятельности, информационные системы; обеспечения межсетевого (межведомственного) взаимодействия (СМЭВ Рособрнадзора); агрегации данных оценки качества образования (единой информсистемы, агрегирующей данные системы оценки качества образования, ЕИИС); автоматизации контрольно-надзорной деятельности над образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и над органами государственной власти субъектов федерации, исполняющими переданные полномочия федеральным центром в области образования (АКНД ПП).

В период с 2021 по 2024 гг. должны выполняться мероприятия по сопровождению вышеуказанных информационных систем с ежегодными отчетами о выполненных работах. Также в рамках реализации суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн» в период с 2021 по 2024 гг. должна быть создана информационная система «Единый реестр цифровых документов об образовании».

«Поступление в вуз онлайн»

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» начал работать в 2020 г. Абитуриент может подать соответствующую заявку на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), выбрав до пяти интересующих его вузов и предоставив дополнительные документы, дающие право на льготы. Зачисление в вуз происходит на основании результатов ЕГЭ (единый государственный экзамен). Уведомление об ответе вузов абитуриент также получит через ЕПГУ.

Вуз для работы с данным суперсервисом должен иметь подключение к закрытой сети передачи данных ViPNet №13833 и электронную подпись. В 2021 г. сервисом воспользовалось 44,5 тыс. абитуриентов, которые подали около 480 тыс. заявлений в 442 вуза и 93 их филиала. В 2022 г. количество пользователей сервиса выросло более чем в семь раз — до 336 тыс. Ими было подано 3,4 млн заявлений.

В 2021 г. Рособрнадзор начал эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании». В эксперименте приняли участие Минцифры, Минпросвещения, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, Российский университет транспорта, МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московский педагогический государственный университет.

В 2022 г. эксперимент был продлен. Продление запланировано и на 2023 г. В нем будут участвовать 130 школ и лицеев, 189 колледжей и техникумов и 60 вузов. В пресс-службе Рособрнадзора не смогли ответить на запрос CNews о ходе работ по данным направлениям.