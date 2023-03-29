Глава российского SAP уволился, чтобы возглавить компанию по техподдержке

Бывший глава российского подразделения SAP ушел в компанию, которая занимается техподдержкой продуктов немецкого вендора для отечественных клиентов. Штат компании составляют бывшие сотрудники SAP. Вложения в проект только в 2023 г. достигнут 500 млн руб.

Поддержка SAP

Экс-гендиректор российского подразделения SAP Андрей Филатов ушел в компанию «Лаб СП», которая занимается оказанием техподдержки ПО SAP. Об этом РБК рассказал сам Филатов.

«Лаб СП» помимо техподдержки, также исправляет сбои в работе и занимается развитием систем SAP у российских компаний. Компания планирует разрабатывать и собственные продукты, которые дополнят функциональность SAP.

Андрей Филатов возглавлял российское подразделение SAP с 2019 г. Он планирует войти в капитал «Лаб СП» и стать ее управляющим партнером. Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Лаб СП» была образована 5 декабря 2022 г. в Санкт-Петербурге. Ее гендиректором заявлен Павел Даверилин, а единственным учредителем — Владимир Кошелев.

В 2023 г. вложения в компанию составят около 500 млн руб. По словам Филатова, деньги вложит один из участников ИТ-рынка. При этом он не уточнил, кто именно. Большая часть средств уйдет на заработную плату сотрудникам. Сейчас в компании работают около 70 специалистов (бывших сотрудников российского подразделения SAP). До конца 2023 г. их количество может достигнуть 100. Компания уже оказывает услуги нескольким российским клиентам.

Помимо «Лаб СП» услуги техподдержки продуктов SAP оказывают партнеры вендора в России, например, TerraLink, «Сапран», «БДО юникон» другие. По словам Филатова, многие из них уже заключили партнерские соглашения с «Лаб СП». Стоимость услуг компании меньше, чем у самой SAP, но может оказаться выше, чем у других российских компаний, отметил он.

Как рассказал РБК представитель «ИКС Холдинга», такой проект может быть востребованным на российском рынке только в ближайшие 3-5 лет до тех пор, пока большинство крупных заказчиков не перейдет на другие решения.

Уход SAP из России

В начале весны 2022 г. SAP остановила продажи на российском рынке и заодно затормозила все переговоры о сотрудничестве с российскими клиентами. На тот момент в России у нее насчитывалось около 1,5 тыс. клиентов. SAP отключил и техподдержку клиентов из России с 1 января 2023 г. Это решение было связано с восьмым пакетом антироссийских санкций, принятых Евросоюзом в октябре 2022 г.

Но в феврале 2023 г. стало известно о планах немецкой компании открыть для своих российских клиентов закрытый портал, чтобы они продолжили скачивать оттуда обновления ПО. Доступ к порталу должны получить только клиенты с действующими контрактами.

Российский офис SAP был открыт в 1992 г. спустя еще 10 лет была зарегистрирована компания ООО «САП СНГ» с уставным капиталом 2,13 млн руб., на 100% принадлежащая немецкой SAP (данные ЕГРЮЛ). По итогам 2021 г. выручка компании составила 36,7 млрд руб. при чистой прибыли 2,1 млрд руб. (данные «Контур.фокус»). На март 2022 г. у компании насчитывалось в пределах 1,5 тыс. клиентов на территории России.

По словам собеседника РБК, сейчас у немецкой компании сохраняется офис в России для обслуживания компаний из-за рубежа. Однако российское подразделение SAP за весь 2022 г. пережило несколько волн сокращений штата. На начало 2022 г. в «САП СНГ» и «САП лабс» трудилось около 1,3 тыс. человек, сообщал источник Tadviser. По его словам, около 400 из них релоцировались в другие страны, в том числе на фоне событий, развернувшихся в России после 21 сентября 2022 г.

Продажа российского бизнеса

В конце августа 2022 г. стало известно о намерении топ-менеджмента SAP СНГ выкупить российский бизнес. Источники TAdviser тогда сообщали, что в случае совершения сделки, контракты, заключенные с вендором, могут достаться им. Предполагалось, что новые владельцы бизнеса займутся оказанием российским клиентам техподдержки продуктов.

В декабре 2022 г. CNews писал о том, что топ-менеджмент SAP СНГ передумал покупать российский бизнес из-за намерения вендора перекрыть техподдержку клиентам из России. Последнее, в свою очередь, повлияет на количество ее контрактов и клиентов. Из-за того, что оно значительно сократится, покупка бизнеса потеряло свой смысл.