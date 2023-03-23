«Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек

Структура «Росатома» начала поиски подрядчика на проектирование нового ЦОДа пол Санкт-Петербургом. Он будет рассчитан как минимум на 2,1 тыс серверных стоек и на потребляемую мощность ИТ-оборудования в 21 МВт, что сделает его одним из топовых дата-центров в России.

Старт создания ЦОДа Xelent-2

Как выяснил CNews, структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», запустила масштабный проект создания нового ЦОДа под Санкт-Петербургом. Судя по параметрам, строительство объекта займет не один год и потребует вложений в несколько миллиардов рублей.

Дата-центр получит наименование Xelent-2. Напомним, под именем Xelent в контуре «Росэнергоатом» неподалеку от северной столицы функционирует ЦОД на 1476 стоек, однако концерн его строительством не занимался. Объект был куплен в начале 2021 г. после банкротства его владельца, инициированного ВЭБом. По совокупности имеющихся сведений можно предположить, что новый ЦОД расположится в непосредственной близости от старого, задействовав уже имеющиеся инженерные сооружения.

На данный момент «Атомдата-центр» уже объявил тендер на проектирование Xelent-2 с начальной ценой договора в 96 млн руб. Прием заявок начался 17 марта 2023 г. и продлится до 3 апреля. Участие в открытом конкурсе смогут принять только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подведение итогов намечено на 2 апреля.

Победителю предстоит выполнить работы за 12 месяцев с даты подписания соглашения. От него потребуется осуществление инженерных изысканий, разработки проектно-сметной, рабочей и технической документации для реализации проекта, называемого заказчиком инвестиционным.

CNews ожидает от «Атомдата-центра» и «Росэнергоатома» комментариев относительно общих сроков и стоимости проекта.

В контуре управления «Росэнергоатома», помимо Xelent-1, действуют ЦОДы «Калининский» в Тверской области и StoreData в Москве.

Общие параметры дата-центра

Как следует из тендерного техзадания, технически новый дата-центр будет состоять из двух ЦОДов, включающих шесть машинных залов (четыре в одном, два в другом).

В ТЗ говорится, что полная электрическая мощность зданий ЦОД №1, ЦОД №2, административно-бытового комплекса (АБК) и других необходимых зданий и сооружений суммарно должна составить не более 28 МВт. Мощность оборудования ИТ ЦОД запланирована на уровне 21 МВт, но окончательно ее значение определит проектировщик.

Ориентировочная максимальная мощность потребления ИТ стойки — 22 кВт. Расчетная средняя мощность каждой ИТ стойки — не менее 10 кВт. Время работы ЦОД от автономных источников без пополнения запасов топлива — не менее 12 часов.

В техзадании отмечается, что общее число серверных стоек 600х1200х48U в финале проекта составит не менее 2,1 тыс штук. При этом по документу можно заключить, что дата-центр вместит в себя еще некоторое количество стоек 800х1200х48U. Их число тоже определит подрядчик.Так или иначе, Xelent-2 по этому параметру окажется крупнее Xelent-1.

Уровень надежности дата-центра должен соответствовать Tier III по классификации Uptime Institute, то есть с допустимым временем простоя не более 1,6 часа в год.

«Технические решения должны обеспечивать после реализации: полный среднегодовой PUE ЦОД №1 и ЦОД №2 — 1,3, полный пиковый PUE ЦОД №1 и ЦОД №2 — не более 1,5», — говорится в документации. Под PUE (Power Usage Effectiveness) тут подразумевается коэффициент эффективности используемой ЦОДом энергии. Он рассчитывается как отношение суммарной мощности дата-центра к суммарной мощности полного набора ИТ-оборудования: серверов, систем хранения данных, коммутаторов и других сетевых устройств.

В телекоммуникационном разделе ТЗ указано, что производительность маршрутизатора для ЦОДа должна составить не менее 9Тбит/сек. Коммутация должна обеспечить не менее 100 интерфейсов 100х1GE, 48x10GE, 24x100GE. Каналообразующее оборудование должно обеспечить передачу до 40 каналов OTU4 100G в частотной сетке 100GHz (емкость DWDM-линии — 4 Тбит/сек) по каждому из двух направлений: основному и резервному.

Сравнительные масштабы проекта

Для понимания масштабов временных и финансовых затрат, которые ожидают проект возведения Xelent-2, можно обратиться к другому проекту «Росэнергоатома» — строительству дата-центра в татарстанском городе Иннополис.

После перезапуска тендера, ставшего формальным из-за выбора формата в пользу закупки у единственного поставщика, на строительство только первой очереди объекта было выделено 5,26 млрд руб. В справке организатора, которым стало созданное под проект АО «Атомдата-Иннополис», отмечается, что в этой сумме около 1,8 млрд руб. выделено на закупку оборудования.

В рамках завершения первой очереди проекта к 31 декабря 2023 г. должна быть введена в эксплуатацию 1 тыс. серверных стоек в первом из двух зданий ЦОДа. Вторая очередь проекта предполагает введение еще 1 тыс. стоек во втором здании.