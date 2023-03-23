Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок e-commerce

Россия вошла в топ-10 стран по объему розничной интернет-торговли в 2021 году.

Лидируют универсальные маркетплейсы, в которых высокая степень цифровизации всех бизнес-процессов и сильная собственная разработка.

Отечественные торговые площадки инвестируют в надежность и информационную безопасность.

Дефицит кадров тормозит развитие электронной коммерции.

Основной канал доставки 一 постаматы.

Аналитика с применение искусственного интеллекта.

Как M&A в российском e-commerce повлияет на цифровизацию рынка.

Востребованные технологии

Облачные технологии для интернет-магазинов 一 какие виды сервисов самые востребованные.

Надежные и высоконагруженные веб-платформы.

Что умеют современные голосовые ассистенты.

Искусственный интеллект для обработки клиентских запросов и снижения нагрузки на продавцов.

На какой стадии находится роботизация складов в России 一 пилоты или тиражирование?

Когда интернет-ритейлеру необходима автоматизация HR?

Проекты FMCG-компаний

Как цифровизация повышает эффективность логистики?

Как искусственный интеллект минимизирует сбои в дни распродаж?

Новые сервисы для клиентов: как аналитика в личном кабинете помогает покупателю и продавцу?

Сколько стоят услуги сети постаматов и как выбрать провайдера?

Сколько нужно потратить на автоматизацию, чтобы организовать доставку за 30 минут?

Каким должно быть идеальное приложение для курьера?

Среди спикеров конференции:

Клим Ядринцев, генеральный директор, ElytS;

Дмитрий Новосельцев, генеральный директор, «Сантех Смарт»;

Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;

Сергей Панкин, начальник управления «Торгово-сервисные предприятия», банк ВТБ;

Петр Сыров, начальник управления 5POST, X5 Group;

Павел Жук, руководитель разработки и внедрения PIM - систем, Compo;

Ксения Сошникова, руководитель направления по работе с маркетплейсами, «Кактус»;

Иван Косаркин, руководитель направления, VS Robotics;

Элина Мугайнутдинова, руководитель группы по работе с курьерскими службами, Flowwow;

Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру»;

Ирина Караулова, аналитик, Data Insight;

Марина Максимова, ex-HR партнер трансформации, «Комус».



Актуальный список спикеров мероприятия.

Список участников обновляется.

Информация о прошедшей конференции.

Целевая аудитория прошедшей конференции.