Российский разработчик «железа» Yadro впервые открыл центр разработки зарубежом

Отечественный разработчик и производитель вычислительной техники Yadro открывает новый центр разработки в Минске. Компания набирает разработчиков и инженеров по всей Белоруссии. Это первый центр разработки Yadro вне России.

Yadro расширяется

Как стало известно CNews, российский разработчик и производитель вычислительной техники под брендом Yadro (юрлицо ООО «КНС групп») открывает новый центр разработок в столице Белоруссии Минске. Об этом CNews рассказал представитель компании.

«В Минске разработчики будут работать над всеми продуктами Yadro, в том числе будет расширена команда полупроводникового направления», — отметили в компании.

По словам представителя Yadro, компания формирует «единое инженерное комьюнити на территории России и в странах СНГ». Сейчас центры разработки Yadro работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Кто требуется компании

Сейчас у компании открыто свыше 1 тыс. вакансий всех уровней от стажеров до руководителей (по всей России и СНГ). Конкретно в Белоруссии, если ориентироваться на опубликованные вакансии на ресурсе по поиску кадров HeadHunter, открыто одиннадцать различных вакансий.

Фото: Yadro Yadro открывает центр разработки в Минске

Компания ищет инженеров и разработчиков различных направлений, например, инженер по UVM верификации, разработчик Bare-Metal и других. Все вакансии были открыты в марте 2023 г.

Yadro предлагает удаленный или гибридный формат работы (удаленная работа из дома на корпоративном ноутбуке из любой локации Белоруссии, и возможность посещать комфортный офис в Минске).

Стоит отметить, что опубликованные вакансии так или иначе связаны с RISC-V (опыт работы или задачи). Под RISC-V подразумевается открытый и свободный стандарт процессорной архитектуры (ISA, instruction set architecture), созданный на основе концепции RISC (для чипов с сокращенным набором команд) для микропроцессоров и микроконтроллеров.

Один из собеседников CNews на рынке разработчиков пояснил, что в Белоруссии «исторически было много ИТ-шников. Yadro открывает там офис, чтобы не везти их сюда», — пояснил он.

У себя на сайте Yadro отмечает, что в штате компании присутствуют люди с большим опытом работы в таких известных зарубежных компаниях как IBM, Microsoft, Intel, EMC, Hitachi Data Systems, Dell и других.

Деятельность и выручка Yadro

Yadro занимается разработкой и производством серверов и систем хранения данных (СХД), а также телекоммуникационного и сетевого оборудования. В том числе компания разрабатывает микропроцессоры и микроконтроллеры.

В контур компаний под брендом Yadro входит Syntacore, которая занимается разработкой и поставкой решений на базе микропроцессорной архитектуры RISC-V. Летом 2021 г. CNews стало известно, что «КНС групп» собирается выпустить линейку процессоров собственной архитектуры, в которую будет вложено около 6 млрд руб. средств компании. При разработке собственной процессорной архитектуры она собиралась использовать именно RISC-V.

В ноябре 2021 г. CNews писал про начало строительства компанией завода по производству вычислительной техники, телеком-оборудования и пользовательских устройств. Располагается он в подмосковной Дубне.

По данным базы «Контур.фокус», выручка ООО «КНС групп» по результатам 2021 г. составила 27,3 млрд руб., что на 23% выше, чем по итогам 2020 г. При этом чистая прибыль компании достигла 1,7 млрд руб.