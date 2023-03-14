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В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту

В Минцифры сформирован новый департамент, который будет курировать такие направления как Big Data и искусственный интеллект (ИИ). В зону ответственности департамента теперь входят такие вопросы как создание продуктов с использованием данных внутри министерства, а также создание инфраструктуры для предоставления датасетов для обучения ИИ.

Департамент Big Data

В Минцифры в марте 2023 г. появился новый Департамент больших данных и искусственного интеллекта (ИИ). Первым на это обратил внимание Tadviser.

Директором нового департамента назначен Сергей Сергиенко, советник Максута Шадаева. Отвечает за направление Big Data и ИИ в ведомстве заместитель министра цифрового развития Григорий Борисенко.

Всего в Минцифры 19 департаментов, включая Департамент развития цифровых компетенций и образования, развития ИТ-отрасли, правовой и административный Департамент, Департамент развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества.

Также в их число входят Департамент обеспечения кибербезопасности, Департамент экономики и финансов, государственного регулирования рынка телекоммуникаций, реализации инфраструктурных проектов, цифровой трансформации и координации бюджетных расходов, Департамент развития технологий цифровой идентификации, развития сервисов и клиентского опыта, облачных сервисов, Департамент развития инфраструктуры электронного правительства, новых телекоммуникационных сервисов, господдержки развития медиа и поддержки периодической печати и книжной индустрии. И последний, но не менее важный — Департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию. Минцифры находится в поисках его главы как минимум с осени 2022 г.

Чем займется департамент

Как рассказал Григорий Борисенко Tadviser, новый департамент займется развитием в стране таких направлений как данные и все, что с ними связано, а также искусственный интеллект.

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Фото: Минцифры
В Минцифры сформирован Департамент ИИ и Big Data

В частности, департамент займется курированием таких вопросов как создание продуктов с использованием данных внутри министерства, а также создание цифровых профилей и др. В области ИИ департамент будет отвечать за создание инфраструктуры для предоставления датасетов для обучения ИИ, анализ и работу над устранением барьеров (нормативных, процессных), связанных с развитием и внедрением ИИ в различных отраслях.

В зоне ответственности нового департамента также национальная система управления данными (НСУД), система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и цифровизация госуправления. Как пояснил Борисенко, ранее за эти блоки отвечали разные департаменты.

Перестановки в министерстве

В ноябре 2022 г. в Минцифры появилось двое новых заместителей министра: Евгений Филатов и вышеупомянутый Григорий Борисенко. Они заменили в министерстве Андрея Черненко и Николая Яцеленко.

Григорий Борисенко с 2008 г. работал в российском представительстве британской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. В том числе под его руководством реализовывались проекты для Центробанка, РЖД, «Еврохима» и «Магнитогорского металлургического комбината».

Евгений Филатов работал в российском представительстве ирландской консалтинговой компании Accenture, отвечая за направление инфраструктурного бизнеса.

Весной 2022 г., после начала Россией специальной военной операции на Украине, PWC и Accenture покинули России.

Сколько заместителей министра у Максута Шадаева

Общее количество заместителей Максута Шадаева составляет 10 человек. Помимо Филатова и Борисенко, среди заместителей министра Олег Пак, курирующий цифровизацию госуправления, выработку и реализацию госполитики в сфере почтовой связи, Максим Паршин (курирует федпроект «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»).

Также в число заместителей входят Бэлла Черкесова (курирует масс-медиа), Александр Шойтов (информационная безопасность), Дмитрий Ким (электросвязь), Андрей Заренин (отвечает за формирование спроса на микроэлектронику), Олег Качанов и Дмитрий Огуряев (два последних отвечают за электронное правительство).

Из заместителей министра, работавших в Минцифры до прихода Максута Шадаева, свое кресло сохранил только Олег Пак.

Кристина Холупова

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