Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах

Компания «Хамстер роботикс лаб» близка к завершению разработок и выпуску на собственных производственных мощностях одноплатных компьютеров, процессорных модулей и материнских плат на чипах китайской компании RockChip. Ранее «Хамстер» успел себя зарекомендовать в качестве разработчика «железа» на отечественных «Байкалах», но санкционные реалии заставили компанию временно отклониться от курса, взятого в предыдущие годы.

Переориентация разработок

Как стало известно CNews, российская компания «Хамстер роботикс лаб», успевшая себя зарекомендовать в качестве разработчика «железа» на отечественных процессорах «Байкал», готовит к выпуску одноплатные компьютеры (вычислители без монитора и иной периферии), процессорный модуль и системную плату на китайских чипах.

О конкретных планах компании можно судить по предоставленной ею в распоряжение редакции так называемой дорожной карты разработки новинок в ближайшие месяцы.

Все четыре готовящихся к выпуску изделия станут строиться на четырехъядерных ARM-процессорах компании RockChip из Поднебесной. Напомним, архитектура ARM (от англ. Advanced RISC Machine, усовершенствованная RISC-машина) была создана для чипов с сокращенным набором команд, и первоначально процессоры на ней были ориентированы на использование в мобильных устройствах.

Выпуск одноплатного компьютера на базе RockChip RK3568 в форм-факторе mini PC запланирован на май-июнь 2023 г. «Ориентируемся на рынок продаж от 10 тыс. штук в год», — отмечают разработчики.

Одноплатный компьютер на базе RockChip RK3128, также в форм-факторе mini PC должен увидеть свет в июле 2023 г. В отношении него компания ориентируется на рынок продаж от 5 тыс. штук в год.

Процессорный модуль на базе RockChip RK3568 запланирован к выпуску в мае 2023 г. «Плата расширения с максимальной функциональностью будет продаваться отдельно. Также по техзаданию заказчика возможна разработка индивидуальных плат расширения, — комментируют представители компании. — В настоящий момент уже получен предзаказ на 5 тыс. штук. Ориентируемся на рынок продаж от 20 тыс. штук в год.

Системная плата в формате Mini-Itx на базе RockChip RK3588 для сборки полноценного настольного ПК, который сможет использоваться в госучреждениях, учебных заведениях и дома, должны быть выпущены в июле 2023 г. «В дальнейшем планируем сами собирать и продавать готовые настольные компьютеры под своей торговой маркой, — рассказали CNews представители компании. — Ориентируемся на рынок продаж от 50 тыс штук в год».

В исходной конфигурации создаваемые изделия работают под управлением открытых ОС семейства Linux (Debian, Ubuntu и др.). В планах компании — портировать на них российские ОС Astra Linux группы «Астра» и «Альт» компании «Базальт СПО».

Сборка и пайка новинок будет происходит в России на собственном производстве «Хамстер роботикс» в подмосковном Железнодорожном.



Со слов одного из руководителей «Хамстера» Романа Бурмистрова в разговоре с CNews можно было заключить, что компания временно переориентировала свои ключевые разработки на китайские чипы в связи с невозможностью свободно приобрести на рынке новые российские процессоры. Как известно, на фоне западных санкций производство всех актуальных отечественных чипов на тайваньской фабрике TSMC заморожено.

В то же время в «Хамстере» подчеркивают, что надеются на скорое изменение рыночной ситуации, и выражают готовность в любой момент вернуться к разработке решений на российской компонентной базе.

Как ранее сообщал CNews Бурмистров, к разработкам «Хамстера» на «Байкалах» проявляли интерес в «Росатоме» и РЖД. Что же касается готовящихся к выходу новинок на китайских чипах, то, по словам Бурмистрова, интерес к ним также достаточно высок.

Напомним, одноплатные компьютеры широко применяются на промышленных предприятиях для автоматизации производственных процессов.

Характеристики новинок, цены

Одноплатный компьютер на базе RockChip RK3568 имеет горизонтальные габариты 85 на 50 мм (вертикальные размеры для подобных устройств точно задавать не принято). На борту у него присутствует EMMC-накопитель, распаянная память LPDDR4 32 bit 3200 Mhz (ECC) и набор портов ввода-вывода: два USB 2.0, три USB 3.0, два UART, Ethernet1 GB, SATA 6G, десять GPIO, четыре SPI, шесть I2C, три CAN, I2S. Изделие поддерживает обработку видео в форматах HDMI, LVDS, eDP. Ориентировочная цена — от 5 тыс. руб.

Одноплатный компьютер на базе RockChip RK3128 имеет аналогичные горизонтальные габариты — 105 на 80 мм. Он также оснащен EMMC-накопителем, распаянной памятью DDR3 32 bit 1600 Mhz (ECC) и набором портов ввода-вывода: два USB 2.0, два UART, Ethernet 1 GB, десять GPIO, четыре SPI, шесть I2C, I2S. Вычислитель поддерживает обработку видео в формате HDMI. Ориентировочная цена — от 4 тыс. руб.

Горизонтальные размеры процессорного модуля на базе RockChip RK3568 75 на 50 мм. Он также имеет EMMC-накопитель, распаянную память LPDDR4 32 bit 3200 Mhz (ECC) и набор портов ввода-вывода: два USB 2.0, USB 3.0, PCI-EX2, два UART, Ethernet1 GB, SATA 6G, десять GPIO, четыре SPI, шесть I2C, три CAN, I2S. Модуль поддерживает обработку видео в форматах HDMI, LVDS, eDP, MIPIDSI_TX. Цена модуля в зависимости от установленной памяти и наличия твердотельного диска ориентировочно составит от 6 тыс. до 15 тыс. руб.

Цена системной платы на базе RockChip RK3588 в зависимости от установленной памяти и наличия твердотельного диска составит от 35 тыс. до 55 тыс. руб.

Параметры бизнеса «Хамстера»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Хамстер роботикс лаб» было зарегистрировано в Подмосковье 18 июля 2017 г. Руководителем и единственным учредителем компании выступает Владислав Стаин.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2022 г. выручка организации составила 34,5 млн руб. с приростом этого показателя на 232% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом достигла 3,5 млн руб.