Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ. Программисты в безопасности

Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, представляет угрозу для представителей, как минимум, 20 профессий. Среди них – маркетологи, преподаватели, социологи, судьи и другие, уверены исследователи. В некоторых сферах технология ChatGPT в буквальном смысле начнет отбирать хлеб у дипломированных специалистов.

ИИ набирает силу

Искусственный интеллект стремительно совершенствуется – это значит, что большие языковые модели (LLM или Large Language Model), на которых базируется, например, ChatGPT от OpenAI, вскоре начнут влиять на рынок труда. Больше всего технология повлияет, как минимум, на 20 профессий, пишет Cbcnews.

Умение искусственного интеллекта быстро и качественно обрабатывать большие объемы информации и генерировать связный текст, превращает его в полезный для работников ресурс. Так, профессионалы в сфере недвижимости используют ChatGPT для составления различных списков, юристы – для написаний завещаний.

Ученые из Принстонского университета, Университета Пенсильвании и Нью-Йоркского университета Эл Фэлтен (Ed Felten), Манав Радж (Manav Raj) и Роберт Сименс (Robert Seamans) опубликовали на arxiv.org статью о том, какие отрасли затронет ИИ, моделирующий язык.

Ученые пришли к выводу, что некоторые профессии сильнее всего подвержены влиянию ChatGPT – использовать технологию могут маркетологи, учителя и преподаватели. В то же время чатбот может не только помогать сотрудникам выполнять рабочие задачи, но и полностью дублировать их функции, что в конечном итоге способно привести к массовым сокращениям.

Итак, список возглавили маркетологи, за ними следуют преподаватели иностранного языка и литературы, географии, истории, права, философии, культурологии и религии, социологии, политологии, уголовного правосудия, психологии, деловой и межличностной коммуникации. Под удар могут попасть также социологи, политологи, специалисты по библиотечному делу, юристы по гражданским делам, судьи, клинические и школьные психологи и коучи.

Ученые уверены, что на область юриспруденции ИИ повлияет сильнее всего. Также под раздачу могут попасть турагентства, грантовые фонды, спортивные агенты и музыкальные продюсеры. Программистов в списке не оказалось, хотя чат-бот умеет писать код.

Как именно повлияет ChatGPT

Чтобы понять, как именно новая технология будет влиять на конкретные профессии, а затем – на экономику в целом, учитывая ее популярность, ученые использовали «показатель профессионального воздействия ИИ» (AI Occupational Exposure или AIOE). Для этого исследователи рассмотрели профессии как набор навыков и способностей, которые требуются сотрудникам, чтобы исполнять свои обязанности.

Ученые взяли 10 самых распространенных приложений ИИ, которые умеют генерировать изображения или текст, и проанализировали, как они связаны с различными профессиональными навыками. Оказалось, что, к примеру, преподаватели вузов могут использовать ChatGPT для создания учебного плана или лекций. Технология, уверены ученые, может «высвободить руки» высококлассных специалистов, которые раньше тратили время на рутинные задачи.

В то же время ученые не пришли к консенсусу о том, какие именно рабочие места будут созданы в результате повсеместного внедрения ИИ-технологии.

«Возможно, в некоторых случаях речь будет идти о тотальной автоматизации, или же работники просто станут продуктивнее и эффективнее с помощью ИИ», – отметил Манав Радж.

В беседе с CNews Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia, отметил, что в последние годы нейросети стали более популярными в таких сферах, как медицина, финансовый сектор, телеком, наука и других. Вырос также спрос на сотрудников, которые умеют работать с нейросетями, растет.

«Чаще всего их ищет бизнес из таких сфер как маркетинг, реклама, продажи, обслуживание клиентов, техническая поддержка, медицина, – объяснил Чеханов. – Однако наиболее активный поиск ведут компании, занимающиеся разработкой чат-ботов, искусственным интеллектом, аналитикой и обработкой естественного языка. Навык работы с ChatGPT и другими площадками для доступа к нейросетям, в основном, нужен разработчикам, так как они работают с кодом и программами, которые используют эти платформы. Но он может быть полезен и для исследователей данных, аналитиков, специалистов по машинному обучению. В основном, в вакансиях фигурируют сейчас ChatGPT, Midjourney, DELL-E 2, DreamAI, DeepPavlov, MobileNet».

Директор по маркетингу Utrace Евгений Сидоренко в разговоре с CNews заметил, что ChatGPT окажет огромное влияние на профессию маркетолога в ИТ. Сеть помогает в подготовке контента по темам маркировки и устойчивого развития в бизнесе – а сегодня сложно найти и дорого нанять англоговорящих райтеров, которые могли бы свободно писать на такие сложные темы, отмечает эксперт.

«ChatGPT делает это с легкостью, – говорит Сидоренко. – Достаточно дать вводную информацию и поинты с основными идеями – и он выдает на выходе красивый, грамотный текст на уровне носителя с правильным употреблением терминологии. Это очень полезно, например, когда нужно составить персонализированное письмо для клиента, пост в соцсетях, статью для блога или анонс для рекламного баннера. Более того, ChatGPT способен менять тон тексты в формальный или же, наоборот, в неформальный».

Второе направление, где может пригодиться нейросеть – верхнеуровневая аналитика по рынку и компаниям. Так, можно быстро собрать информацию по необходимому рынку, найти список ключевых производителей рынка и многое другое, говорит Сидоренко.

«К примеру, недавно в Индии опубликовали список из более чем 300 препаратов, на которое теперь необходимо наносить специальные QR коды, – приводит пример эксперт. – Чтобы найти всех производителей, которые выпускают такие препараты, у человека ушел бы не один день. Нейросеть сделала это за 5 минут с хорошей детализацией.Отделила локальные компании от глобальных, рассказала про количество производственных площадок. Более того, дальше можно детализировать запрос и узнать точную информацию по каждой компании – основные направления их ESG стратегии — и, возвращаясь к первому пункту, использовать это для создания персонализированных сообщений с упором на фокусы конкретной компании. Единственный минус – ChatGPT пока работает с информацией вплоть до 2021 г. Но для большинства рынков этого вполне достаточно – погрешность в результатах не больше 5-10%».

Наконец, нейросеть можно использовать в SEO оптимизации. Можно дать задачу ChatGPT подготовить список ключевых запросов по определенной тематике и ранжировать их, например, отделить коммерческие от обычных. В целом использование нейросети существенно ускоряет работу маркетологов в ИТ и позволяет направить ресурсы на решение других, более сложных и творческих задач.

Руководитель практики машинное обучение и искусственный интеллект Axenix (бывшая Accenture) Алексей Сергеев в беседе с CNews отметил, что ИИ даст возможность специалистам во многих сферах направить когнитивные усилия на решение более сложных и творческих задач. При этом бояться, что машины заменят людей, не стоит, уверен эксперт.

«Начиная с изобретения паровых двигателей человечество подозревает технологии в попытках вытеснить "живую" силу с арены труда (как будто у технологического прогресса есть иные цели), – напомнил Сергеев. – С тех пор население планеты увеличилось в 10 раз, и кроме паровых двигателей у нас появилось еще некоторое количество полезных изобретений, а существенному большинству из нас по-прежнему есть чем себя занять с пользой для окружающих. Технологии, в частности разработки в области ИИ, скорее трансформируют рынок труда, занимая рутинизированные области деятельности, ИИ «поднимает» базовую линию навыков выше. Появление GPT и будущие улучшения языковых моделей гарантировано окажут сильное влияние на все сферы деятельности человека, на все профессии – от специализаций в области коммуникаций (обслуживание, продажи, маркетинг), до вполне интровертских – исследовательских, инженерных и творческих – ролей».

История ChatGPT

Напомним, ChatGPT был запущен в ноябре 2022 г. американской компанией OpenAI. Это чат-бот с искусственным интеллектом, в основе которого лежит языковая модель GPT-3.5, доработанная при помощи методов машинного обучения с учителем (supervised) и с подкреплением (reinforcement learning). Чат-бот дает ответы на большую часть вопросов, умеет писать текст и программные коды.

Интерес к технологии появился сразу у нескольких крупнейших корпораций: стало известно, что Microsoft собирается внедрить эту технологию в свой поисковик Bing. Заинтересовался чатботом и китайский поисковик Baidu, а в начале февраля 2023 г. стало известно, что «Яндекс» создает свою версию нейросети ChatGPT, которая будет называться YaLM 2.0. Обучение нейросети скоро стартует, первые интеграции ожидаются до конца 2023 г.

В Google после презентации нейросети ChatGPT, впрочем, заявили, что она угрожает ее поисковой системе. Дело в том, что ChatGPT, способна давать простые ответы на большую часть вопросов и не раздражает всплывающей рекламой, которая является главным источником доходов компании.

В России популярность новой технологии вызвала нешуточное беспокойство: так, Национальная комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта попросила Минобразования создать регламент использования нейросетей в учебном процессе. Тема обострилась после того, как нейросеть ChatGPT написала диплом российскому студенту, который тот успешно защитил.