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Москва потратит 1,8 миллиарда, чтобы не дать водителям автобусов спать и курить за рулем. Скрытые названия файлов намекают на известное ИТ-решение

«Мосгортранс» ищет подрядчика, который установит в кабины автобусов умные камеры, используя данные с которых можно будет предотвратить засыпание водителей, а также не давать им курить, говорить по мобильнику и ехать не пристегнутым. Всплывающие скрытые имена файлов в тендерной документации содержат слово, которое использовано для названия очень известной на рынке мониторинговой ИТ-системы.

Мониторинг водителей автобусов

Как выяснил CNews, столичный оператор наземного городского пассажирского транспорта, компания «Мосгортранс» выделила 1,81 млрд руб. на оперативный мониторинг функционального состояния водителей автобусов и электробусов. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Установленные в кабинах электронные устройства с видеокамерами должны будут следить за тем, чтобы водители не отвлекались от дороги, не дремали, не курили, не разговаривали по мобильному телефону, были пристегнуты ремнем безопасности и пр.

По данным с камер информационная система по заданным алгоритмам проанализирует состояние водителя, а обнаружив тревожные признаки (засыпание, потерю внимания), подаст человеку сигнал и сообщит об инциденте в центр мониторинга.

mosgortrans_700.jpg
Фото: «Мосгортранс»
«Мосгортранс» отследит состояние водителей автобусов за 1,8 млрд рублей

Указанная выше сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере «Мосгортранса» от имени Департамент правительства Москвы по конкурентной политике. Процедура была запущена 21 февраля 2023 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов принимались до 9 марта. Подведение итогов намечено на 13 марта. Срок исполнения контракта рассчитан на 1095 дней, то есть ровно на три года.

Название системы и имя поставщика известны заранее?

В тендерном техзадании на проект какие-либо названия конкретных вендоров не приведены. В то же время в карточке тендера на сайте госзакупок в разделе «Документы» при наведении курсора мыши на названия прикрепленных файлов всплывают названия-подсказки со словом «Антисон» (см. скриншоты).

В итоге файл «Протокол НМЦК(Д)» превращается в «Протокол Антисон», «Обоснование определения НМЦК(Д)» — в «Обоснование НМЦК Антисон», «Техническое задание» — в «ТЗ Антисон», «Расчет НМЦК(Д) с использованием метода анализа рыночных цен» — в «Расчет Антисон». Именно с этими всплывающими наименованиями ОС Windows сохраняет файлы на ПК по умолчанию.

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Фото: Госзакупки
Всплывающие названия тендерных файлов

Необходимо отметить, что «Антисон» — это название очень известной на рынке ИТ- системы мониторинга состояния водителей. Его разработчиком и интегратором выступает компания «Ксор».

Именно эта компания стала победителем предыдущего аналогичного тендера «Мосгортранса», который состоялся в конце 2019 г. Стартовая цена лота тогда составила 1,75 млрд руб. На торги кроме «Ксора» никто не пришел, поэтому контракт с компанией был подписан без снижения его начальной цены.

Редакция CNews ожидает от «Мосгортранса» и «Ксора» комментариев, которые позволят установить, действительно ли госзаказчик заранее нацелился на использование в автобусах и электробусах именно ксоровского «Антисна».

Не все водители в восторге от новшества

Как ранее выяснил CNews, внедренная в автобусы система мониторинга многими водителями была встречена без особого энтузиазма.

В частности, в ноябре 2021 г. CNews писал о судебном разбирательстве по коллективному иску со стороны водителей «Мосгортранса» к этой организации. В принятом Замоскворецким районным судом Москвы к рассмотрению 2 октября 2020 г. заявлении водители требовали обязать своего работодателя устранить нарушения безопасных условий труда, демонтировать оборудование, провести внеплановую специальную оценку условий труда.

С точки зрения истцов, установленное без их согласия и «предварительного тестирования на предмет безопасности» оборудование оказывало негативное воздействие на их здоровье.

Судебная экспертиза по иску шоферов к «Мосгортрансу» признала приборы несоответствующими нормам техрегулирования России, однако к критическим для «Мосгортранса» последствиям это в итоге не привело.

Контракт «Ксора» был рассчитан на срок до 31 декабря 2022 г. В его карточке на сайте госзакупок 3 февраля 2023 г. он был переведен в статус «Исполнение завершено».

Денис Воейков

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