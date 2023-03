В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС»

Российские ОС в облаке «Мегафона»

Сотовый оператор «Мегафон» реализовал возможность использования российских операционных систем в виртуализированном окружении на базе собственной коммерческой облачной платформы «Мегафон облако». Об этом CNews сообщил представитель компании.

Отечественные ОС доступны корпоративным клиентам представителя «большой тройки» операторов связи по подписочной модели SaaS с ежемесячной оплатой. Для развертывания виртуального рабочего пространства пользователю достаточно оформить подписку в соответствии с выбранным шаблоном в личном кабинете. Кроме того, лицензии можно приобрести отдельно для развертывания в инфраструктуре заказчика (on prem).

Как рассказали CNews в «Мегафоне», размер ежемесячного платежа при использовании подписочной модели зависит от выбранной редакции ОС и вендора, минимальная стоимость – 340 руб./мес. Вычислительные ресурсы тарифицируются отдельно.

В перечень систем, готовых к развертыванию в облачной инфраструктуре оператора, входят продукты на основе ядра Linux с открытым исходным кодом, в частности Astra Linux (ГК «Астра»), «Альт» (компания «Базальт СПО») и «Ред ОС» (компания «Ред софт»). Все они включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. В «Мегафоне» утверождают, что первыми среди отечественных сервис-провайдеров реализовали в облаке ОС «Альт» по подписочной модели за ежемесячные платежи и с включенной технической поддержкой.

ОС Astra Linux провайдер предлагет в двух редакциях: с сертификатом ФСТЭК и без (базовая – «Орел» и усиленная – «Воронеж»). При выборе в пользу «Ред ОС» и «Альт» заказчику доступны все имеющиеся у вендора модификации, в том числе для образовательных учреждений.

При этом «Мегафон» обещает «бесшовный» перевод виртуального «железа» на отечественное ПО с продуктов иностранных вендоров с сохранением эффективности уже существующих и отлаженных бизнес-процессов. Достижимо это, по мнению представителей компании, за счет наличия у отечественных Linux-систем «адаптивного интуитивно понятного интерфейса», а также «функциональности и комплектации решений» – факторов, которые способствуют легкой адаптации посл отказа от «зарубежного аналога». Кроме того, для миграции из зарубежных облаков провайдером предусмотрено использование решения отечественного вендора MIND, которое располагают функциональностью для простой миграции серверов и рабочих станций, рассказали CNews в компании.

«Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и среднего бизнеса, ищущего надежную инфраструктуру под небольшой объем задач», – заявил Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «Мегафона».

Краткая история развития облака «Мегафона»

«Мегафон» запустил собственную облачную платформу сравнительно недавно – в марте 2020 г. Как писал CNews, на заре своего существования площадка могла предложить несколько видов услуг по модели IaaS (инфраструктура как услуга) и SaaS (программное обеспечение как услуга) с оплатой фактически использованных клиентом ресурсов (принцип pay as you go).

Примечательно, что тогда «Мегафон» отказался раскрыть оператора центра обработки данных, в котором поставщик облачных услуг размещал собственную инфраструктуру. Оператор лишь уточнил, что использует для этих целей два коммерческих дата-центра, которые расположены на территории Москвы, и сертифицированы по стандарту TIER III Operational Sustainability. Что же касается «железа» и софта, задействованного в работе платформы, то в компании называли решения Dell, Cisco, HPE, Juniper и Vmware, а также упоминали отдельный сегмент на оборудовании отечественного вендора Yadro – для клиентов, «чувствительных к теме импортозамещения».

Сегодня, согласно информации опубликованной на официальном сайте облачного провайдера, он предлагает SaaS-решения (офисные инструменты, мессенджер, хранилище документов, корпоративная почта), высоконагруженные системы (сервис GPUaaS для решения ресурсоемких задач в реальном времени на базе графических процессоров Nvidia), решения для аварийного восстановления (DRaaS) и резервного копирования (BaaS), инфраструктурные сервисы, в том числе услуга размещения серверов клиента на своей территории (colocation), сетевые сервисы (NaaS) и услуги безопасности (двухфакторная аутентификация и SOC). В декабре 2022 г. «Мегафон» объявил о запуске облачного офиса на базе решений «Моего офиса» (компания «Новые облачные технологии).

На текущем этапе развития платформа «Мегафон облако» работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Клиент сам может выбрать ближайшую к нему площадку для обеспечения оптимальной работы информационных систем и сервисов, пояснил представитель «Мегафона» в разговоре с CNews.

В компании подчеркивают, что облако оператора аттестовано в соответствии с законами о персональных данных (ФЗ-152) и о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) (ФЗ-187), а также национальным стандартом безопасности банковских и финансовых операций (ГОСТ 57580). Другими словами, в нем допускается размещение государственных информационных систем, в том числе попадающих под определение КИИ, а также информационных системы финансового сектора.

До запуска «Мегафон облака» оператор предоставлял своим бизнес-клиентам облачные услуги на базе платформы VK Cloud (тогда – Mail.ru Cloud Solutions; несколько позднее – VK Cloud Solutions). На старте их было всего две: «Почта для домена» и «Облачное хранилище для рабочих групп».