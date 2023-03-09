RuStore принудительно вставят в телефон каждому россиянину

Власти хотят, чтобы вендоры интегрировали в ОС смартфонов официальный российский магазин приложений RuStore. Разработчики должны не просто предустанавливать сервис на устройство, а внедрять его в систему. Пользователям будут предлагать регистрироваться в RuStore сразу при активации телефона, сервис также сможет обновлять приложения в фоновом режиме.

«Вшить» RuStore

Власти хотят обязать производителей смартфонов «вшивать» российский магазин приложений RuStore глубоко в операционную систему устройства. Информация об этом содержится в проекте Постановления Правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов 7 марта 2023 г. Внимание на документ обратил «Коммерсант».

Проект документа был разработан Минцифры. Он описывает правила предустановки RuStore на смартфоны. Согласно документу, RuStore должен быть интегрирован в ОС устройства в той же степени, в которой и магазин приложений производителя смартфона или операционной системы. Это означает, что вендор должен не просто предустановить RuStore на российские устройства, но и дать ему те же системные разрешения, что и другим магазинам приложений.

Представители VK (разработчик RuStore) пояснили изданию, что сейчас договариваются с производителями смартфонов о предустановке магазина на устройства. Подробности компания не раскрыла.

Новые полномочия RuStore

По задумке ведомства, экран для входа в RuStore должен появляться при первом включении мобильного телефона. А иконка RuStore должна появляться на экране при том же количестве переходов, что и другие магазины.

Разработчиков смартфонов заставят интегрировать RuStore с системой устройства

Производитель смартфона или ОС должен обеспечить возможность обновления приложений в фоновом режиме для RuStore и отправку им push-уведомлений и платежей, следует из документа.

На продающиеся в России смартфоны производители должны будут устанавливать российский магазин приложений в память телефона. Пользователь устройства сможет по желанию отключить RuStore, но фоновые сервисы должны работать.

Функции которых нет, но должны быть

Проект, разработанный Минцифры, также предполагает и предустановку RuStore на телевизоры. Как отмечает издание, версии магазина для телевизоров пока нет. Помимо этого, ведомство расширяет перечень обязательных к предустановке сервисов.

Документ описывает и те функции, которых в RuStore пока нет. Среди них присутствует обязанность вендора обеспечить возможность бесконтактной оплаты, встроенную в отечественный магазин. Согласно разработанным правилам, оператор может предлагать пользователю платные версии магазина.

С января 2023 г. в официальном российском магазине приложений RuStore стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона.

По мнению представителя РАТЭК (входит «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», Samsung и др.) Антона Гуськова, реализовать такие требования без привлечения самих производителей устройств будет крайне сложно и дорого.

Обязательный магазин

В ноябре 2022 г. RuStore получил статус официального российского магазина приложений и вошел в список программ, обязательных к предустановке на всех продающихся смартфонах в стране с 1 января 2023 г. Но фактически требование не исполняется, т.к. многие компании прекратили официальные поставки устройств в Россию после начала специальной военной операции.

По причине того, что смартфоны попадают в страну посредством «серого» импорта, только пользователь сможет установить RuStore и вручную обновлять скачанные приложения. При этом магазин доступен только на ОС Android, так как версии программы для смартфонов Apple нет, к тому же компания не позволяет устанавливать на устройства сторонние магазины.