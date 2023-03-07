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«Дочка» Kraftway сэкономила 160 миллионов МВД, поставив ПК для работы с гостайной

МВД сможет потратить на 2250 защищенных компьютеров для обработки сведений уровня «совершенно секретно» на 161,3 млн руб. меньше, чем была готова. Цену на тематическом тендере министерства более чем в полтора раза обрушила дочерняя структура компании Kraftway.

Экономия в 160 миллионов

Как выяснил CNews, МВД удалось сэкономить свыше 160 млн руб. на закупке 2250 рабочих станций в защищенном исполнении. Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Тендер с начальной максимальной ценой контракта в 449,8 млн руб. был объявлен министерством 10 января 2023 г. в формате электронного аукциона. Заявки принимались до 8 февраля. На торги вышло две компании. Победителем стал независимый испытательный центр «Спецтест». Конечным владельцем 100% его долей выступает российский разработчик вычислительной техники Kraftway. Имя второго претендента в публичных документах не отражено.

Предложение победителя составило 288,5 млн руб., то есть в 1,56 раза меньше стартовой цены лота. Причем, с учетом того, что второй участник торгов готов был поставить технику за 290,7 млн руб., возможно речи о безумном демпинге здесь не идет. С подобным снижением начальных цен контрактов на тендерах федеральных ведомств CNews за последние месяцы сталкивался неоднократно.

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«Дочка» Kraftway в 1,5 раза уронила цену на ПК для работы с гостайной в МВД

Редакция ожидает комментариев от Kraftway относительно того, что именно позволило ее дочерней компании снизить цену на рабочие станции более чем в полтора раза.

Что именно заказало МВД

В тендерных документах говорится, что требующиеся к поставке рабочие станции должны представлять собой комплект техники, включающий ПК, монитор и принтер.

Поставляемая техника должна обеспечивать обработку информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну — до «совершенно секретно» включительно, а также пройти процедуру специальной проверки и специальных исследований.

Каждая единица товара, прошедшая спецпроверку, должна быть промаркирована специальным голографическим знаком ФСБ России. Что же касается специсследований, то они должны проводиться в соответствии с нормативно-методическими документами ФСТЭК.

Все рабочие станции должны быть оснащены средствами доверенной загрузки информации, сертифицированными на соответствие требованиям ФСТЭК для устройств не ниже второго класса защиты.

Все поставляемое оборудование должно обеспечивать корректное функционирование входящих в его состав компонентов и аппаратных модулей в среде отечественной ОС Astra Linux Special Edition разработки группы «Астра». Предустановленный на ПК экземпляр операционной системы должен обеспечивать установку и функционирование средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security, отдельно подчеркивается в ТЗ.

Все предустановленное программное обеспечение должно быть включено в Реестр российского ПО при Минцифры.

С учетом требований для центральных процессоров относительно их максимальной тактовой частоты не ниже 4 ГГц, заказчик нацелен исключительно на зарубежные чипы. В соответствии с тендерной документацией, производительность каждого процессора «при выполнении комплексного теста (7z b) утилита 7-Zip/p7zip (версии 16.02 64-бит) по метрике Rating MIPS, строка “Tot:”» должна набрать не менее 10 тыс. баллов.

Гарантийный срок эксплуатации техники должен составлять не менее 60 месяцев (5 лет) и начинает исчисляться со дня подписания грузополучателем акта о приемке товара.

Денис Воейков

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