Знаменитое ИТ-издание увольняет журналистов, заменяя их искусственным интеллектом

Трудное решение

Авторитетное американское издание CNET, специализирующееся на тематике компьютерных технологий, начало сокращать сотрудников и, по-видимому, планирует сфокусироваться на зарабатывании денег с помощью искусственного интеллекта. Бывшие сотрудники компании говорят, что условия работы в компании значительно ухудшились после того, как ее выкупила фирма Red Ventures. Действия новых владельцев нередко входили в противоречия с ценностями людей, работавших в CNET на протяжении многих лет.

Под сокращение на данный момент попали около десяти журналистов, то есть, примерно одна десятая всей редакции. Среди них — ветераны издания.

Некоторые члены руководства сменят позиции: бывший главный редактор Конни Гульельмо (Connie Guglielmo) переводится на должность президента по стратегии ИИ-контента, а на ее место приходит человек из другого издания — NextAdvisor.

NextAdvisor, который также принадлежал Red Ventures, по всей видимости, закрылся: новых публикаций в Twitter нет с января 2023 г., а посетители сайта перенаправляются на CNET.

Несколько недель назад стало известно, что CNET начал публиковать новости, написанные искусственным интеллектом. Компания этого не афишировала. Издание Futurism обнаружило, что с ноября 2022 г. на CNET вышли десятки таких материалов. Еще несколько публиковались и в других изданиях, принадлежащих Red Ventures, в частности Bankrate и CreditCards.com.

Публикации, однако, оказались довольно низкого качества: впоследствии более чем в половину пришлось вносить исправления из-за фактических ошибок.

С января 2023 г. CNET прекратил публикацию материалов за авторством ИИ, но, согласно свидетельствам, полученным Futurism и TheVerge, RedVentures настаивает на возобновлении этой практики, а Конни Гульельмо предстоит руководить этим процессом.

Главный менеджер по коммуникациям CNET Айви О'Нил (Ivey O'Neal) заявила, что решение уволить часть коллег было «трудным», но критически необходимым для надежности и будущего роста бизнеса издания.

Кто такие RedVentures

RedVentures — частная фирма, которая начинала с маркетинговой сферы, но затем начала расширять ареал своей деятельности.

В 2020 г. она выкупила CNET, и начала активно вмешиваться в редакционную политику авторитетного издания.

В частности, все больший акцент в публикуемых материалах делается на поисковую оптимизацию для того, чтобы привлекать трафик с Google. Именно это объявлено главным приоритетом для компании. В публикуемые материалы, привлекающие высокий трафик, внедряется дорогостоящая реклама банковских займов и кредитных карт.

Крепкое будущее

«Чтобы обеспечить себе крепкое будущее, нам необходимо сфокусироваться на упрощении наших операций и нашего технологического набора, а также на том, во что мы инвестируем наше время и деньги», — заявил Карлос Ангризано (Carlos Angrisano), президент Red Ventreus по финансовым сервисам и группе CNET Group. Он добавил также, что CNET сфокусируется на потребительских технологиях, энергетике, персональных финансах, интернет-соединениях, а также разделе «Дом и здоровье».

Сотрудник CNET, общавшийся с журналистами The Verge на условиях анонимности, заявил, что все эти разделы — уже не более чем тень того, чем они были в прошлом, хотя именно их Red Ventures могли бы монетизировать с наибольшим успехом.

«Если хочешь развивать эти разделы, то не надо избавляться от секции “Умный дом”, увольнять команду по производству видео и калечить редакцию», — заявил журналист.

Известно также, что менеджмент Red Ventures оказывал давление на журналистов, требуя изменить содержание материалов, которые были посвящены рекламодателям изданий Red Ventures. Это было прямым нарушением принципов журналистской этики, не говоря уж о редакционной независимости.

«Судя по всему, речь идет об увольнении работников, которые могли бы наиболее активно противиться реализации планов новых владельцев CNET, а планы эти с журналистикой имеют не так чтобы много общего, — отметил Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Использование ИИ в качестве замены людям-журналистам себя пока не оправдывает, о чем свидетельствует недавний скандал, но, по всей видимости, Red Ventures удобнее будет работать именно с роботом: ИИ не будет задавать вопросов по поводу журналисткой этики и редакционной независимости. По крайней мере, в ближайшее время».