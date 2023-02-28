Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал»

Многомиллионный проект «Росатома» по созданию линейки промышленных контроллеров достался НИИСИ РАН. Это может означать, что контроллеры будут созданы на процессорных ядрах собственной оригинальной архитектуры института «Комдив».

ОКР для создателей «Комдивов»

Как выяснил CNews, договор на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке линейки универсальных промышленных контроллеров на отечественной электронно-компонентной базе (ЭКБ) для «Росатома» будет подписан с НИИ системных исследований Российской академии наук (НИИСИ РАН). К такому выводу можно прийти, сопоставляя документы на сайте госзакупок.

НИИСИ известен как разработчик линейки процессоров на собственной архитектуре «Комдив», а также контроллеров на процессорных ядрах на ее основе. Промышленные контроллеры — это электронные цифровые устройства, способные управлять различными технологическими процессами в промышленных условиях.

Непосредственным заказчиком работ выступает входящий в «Росатом» интегратор в области автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) — «Русатом автоматизированные системы управления» (РАСУ).

Тендер на проведение ОКР был опубликован 27 октября 2022 г. в формате открытого запроса предложений с начальной ценой договора в 284,9 млн руб. Претендентами, помимо РАСУ выступили НТЦ «Интернавигация» с предложением в 235,5 млн руб. и НИИ «Солитон», готовый выполнить работы за 196,6 млн руб., однако их заявки были отклонены.

Фото: rosatom.ru Контроллеры для «Росатома» создаст разработчик оригинальных российских процессоров «Комдив»

Последнее обстоятельство стало причиной жалобы «Интернавигации» в ФАС и приостановки «действий по заключению договора», но ее рассмотрение влияния на общую ситуацию в итоге не оказало.

НИИСИ в своей заявке снижать начальную максимальную цену договора не стал вовсе. С учетом того, что у него не осталось на тендере конкурентов, 9 декабря 2022 г. закупка была признана несостоявшейся. В этой ситуации заказчик имел право либо перезапустить тендер, либо заключить договор с единственным оставшимся участником.

О том, что госзаказчик склоняется ко второму варианту, стало понятно после публикации 6 февраля 2023 г. протокола преддоговорных переговоров между РАСУ и НИИСИ. В соответствии с документом, госзаказчик добился снижения цены договора до 275 млн руб.

CNews ожидает от РАСУ комментариев относительно того, когда именно организация планирует подписать договор.

ЭКБ для контроллеров

Согласно техническому заданию на ОКР, исполнитель должен провести анализ технических и конструктивных требований к промышленному контроллеру, а также выбрать и оценить активную ЭКБ, используемую в качестве ядра архитектурного решения аппаратной платформы промышленного контроллера.

Будущий исполнитель должен определить серийно выпускаемые и доступные на российском рынке интегральные схемы первого или второго уровня.

Для интегральных схем второго уровня их производители должны обладать правами на конструкторскую документацию, включая используемые сложнофункциональные блоки, не являющиеся предметом собственной разработки. Такая документация должна позволять предприятию производить продукцию в течение не менее пяти лет. Кроме того, предприятие должно осуществлять на территории России проектирование, разработку и испытание интегральных схем.

Для интегральных схем первого уровня не допускается использование при их проектировании и разработке готовых схемотехнических решений иностранного производства. Также такие микросхемы не могут производиться за рубежом.

Однако если на российском рынке не найдется отечественных микросхем, и не будет подтвержден уровень локализации их производства, для создания контроллеров допустимо использовать импортные интегральные схемы. «Применение импортных интегральных схем допускается только при отсутствии отечественных аналогов с требуемыми характеристиками», — говорится в техзадании.

CNews ожидает от НИИСИ ответа на вопрос, собирается ли он использовать в разработке процессорные ядра собственной архитектуры «Комдив» или что-либо иное.

О выпуске собственных промышленных контроллеров в ноябре 2021 г. объявил «Микрон». Журнал Control Engineering в качестве российских производителей промышленных контроллеров также приводит компании «Овен», «Промавтоматика», «МЗТА», «Электроприбор» и др. Какую эти разработчики используют ЭКБ, ресурс не уточняет.

Состав работ

Цель работ состоит в разработке линейки универсальных промышленных контроллеров, предназначенных для использования в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и промышленности.

Контроллеры должны быть предназначены для использования в составе АСУ ТП объектов нефтегазодобычи и нефтегазопереработки, нефтегазотранспорта, объектов генерации энергии и прочих промышленных объектов организаций, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры.

Исполнитель должен изготовить не менее двух комплектов опытных образцов промышленных контроллеров. В их состав должно входить аппаратное и программное обеспечение. Аппаратное должно включать в себя процессорные модули, модули системной шины и питания, модули ввода-вывода, коммуникационные модули и базовое шасси.

Чем занимается НИИСИ РАН

НИИСИ официально является федеральным государственным учреждением и федеральным научным центром. Организация ведет свою историю с 1 октября 1986 г., когда вышло постановление Президиума Академии наук СССР о его создании.

Целью деятельности института являются фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования и разработки в области нанотехнологий, информационных и телекоммуникационных технологий, вычислительных систем, математики, физики и информатики.

Среди других заявленных целей — обеспечение опережающего научно-технологического развития и ускоренного внедрения в производство и эксплуатацию научных разработок, проведение полного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание промышленных образцов и линий мелкосерийного производства по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в России.

Научным руководителем НИИСИ выступает академик РАН Владимир Бетелин.

У НИИСИ есть собственная ОС «Багет». Она предназначена для вычислительных систем ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника), работающих на процессорах института 1890ВМ6Я, 1890ВМ7Я, 1890ВМ8Я, 1890ВМ9Я и 1890ВМ108.

Что такое процессоры архитектуры «Комдив»

Оригинальная микропроцессорная архитектура «Комдив» разработана и развивается непосредственно в НИИСИ. В институте ее называют MIPS-совместимой, подразумевая соответствие ряду параметров, свойственных архитектуре MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), то есть созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. На нашем рынке российским представителем архитектуры MIPS выступает первый процессор компании «Байкал электроникс» — Baikal-T, увидевший свет в середине 2015 г.

Созданные на «Комдиве» процессоры предназначены для серверов, маршрутизаторов, контроллеров для нужд Минобороны, космической и нефтегазовой отраслей.

Линейка «Комдив» является одной из самых значимых среди российских чипов — после «Эльбрусов» и «Байкалов» и в каком-то смысле наравне с «Мультикорами» (разработки НПЦ «Элвис). В частности, ее упоминал в числе основных существующих на сегодня микропроцессорных российских проектов на тот момент директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак (ныне замминистра) на международном форуме «Микроэлектроника-2020», который в начале октября 2020 г. прошел в Ялте.

В том же месяце министерство решило поддержать развитие этой линейки и объявило 270-миллионный тендер на проведение ОКР «Разработка и освоение выпуска на отечественном предприятии микропроцессоров для бортовых систем управления, программно-совместимых с микропроцессорами 1890ВМ6Я и 1890ВМ7Я» (шифр «Процессор-21»). Победителем закономерно стал НИИСИ.