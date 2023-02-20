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Катастрофа из-за глупости ИИ: материнская структура Google за день подешевела на $100 млрд

Акции компании Alphabet резко просели в цене после того, как Google опубликовал рекламу своего нового ИИ-бота с серьезной фактической ошибкой.

Минус 100

Акции Alphabet, родительской компании Google, за один день потеряли 7% своей стоимости из-за ошибке в рекламе. Одна-единственная публикация в Twitter в поддержку нового чат-бота GoogleBard, привела к тому, что капитализация Alphabet обвалилась более чем на $100 млрд. Все из-за фактической ошибки.

В рекламе Bard можно успеть разглядеть, что ИИ-боту задают вопрос «Что можно рассказать девятилетнему ребенку об открытиях космического телескопа James Webb?», на что тот отвечает, в частности, что с помощью этого телескопа, запущенного в 2021 г., была получена первая фотография экзопланеты (то есть, планеты в другой солнечной системе).

Это неправда, и астрономы в Сети моментально поставили это общественности на вид.

В действительности первая фотография экзопланеты была сделана еще в 2004 г. с помощью комплекса VeryLargeTelescope (VLT, «Очень большой телескоп»), принадлежащего Южной Европейской обсерватории.

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Фото: © bennymarty / Фотобанк Фотодженика
Ошибка в ответе ИИ обошлась родительской компании Google в $100 млрд

Располагающийся на горе Серро-Параналь в Чили, комплекс VLT включает в общей сложности восемь оптических телескопов, объединенных в единую систему. По общей площади зеркал и разрешающей способности эта система держит первое место в мире.

Кроме того, телескоп Hubble также неоднократно делал снимки экзопланет задолго до запуска JWST.

«Минимальный факт-чекинг со стороны людей в рекламном объявлении позволил бы избежать постыдного конфуза, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Дополнительное тестирование тоже не помешало бы. Ситуация, когда ИИ дает заведомо неверный ответ на довольно простой вопрос, бросает тень не только на разработчиков в Google, но и на другие ИИ. Кстати, репутация ChatGPT также подмочена: один из крупнейших ресурсов для программистов StackOverflow запретил использовать ChatGPT для консультирования, поскольку тот регулярно давал неверные ответы».

В Google действительно обещают провести дополнительное интенсивное тестирование Bard. Однако помимо ошибки в рекламе, инвесторов не впечатлили и обещания Google внедрить ИИ в свои продукты.

Конкуренция и паника

Компания Google испытывает существенное конкурентное давление со стороны ИИ OpenAI ChatGPT, который с 2023 г. пользуется финансовой поддержкой Microsoft. Разработка OpenAI стала источником колоссального хайпа (хотя временами и со скандальным душком), но гораздо серьезнее то, что Microsoft анонсировал планы внедрить его в свой поисковик Bing. Это в теории может означать значительное превосходство над Google.

В самом Google это воспринимают как катастрофу. По данным источника внутри компании, там некоторое время царила тихая паника. В итоге Google вернул в правление своих основателей Ларри Пейджа (Larry Page) и Сергея Брина (Sergey Brin) в надежде, что тем удастся найти надежный инструмент конкуренции с ChatGPT.

В январе 2023 г. Alphabet сократил свой штат на 12 тыс. человек, среди которых было немало разработчиков.

Роман Георгиев

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