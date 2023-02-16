Россиянам разрешили использовать смартфон вместо паспорта. Пока только «в бытовых ситуациях»

В России подтвердить свою личность или возраст теперь можно, показав свою фотографию в смартфоне. Для этого потребуется открыть мобильное приложение «Госуслуги» с фотографией загранпаспорта нового образца. Ранее президент России Владимир Путин поддержал введение цифрового удостоверения личности.



Новый сервис

Россиянам разрешили подтверждать свою личность фотографией в смартфоне, сообщили в своем официальном Telegram-канале представители Минцифры.

В мобильном приложении «Госуслуги» появился новый сервис «Подтвержденное фото», который хранит в личном аккаунте пользователя его фотографию с загранпаспорта нового образца. Этот снимок можно продемонстрировать, например, при получении посылки, вместо демонстрации паспорта в бумажном виде, в магазине, где требуется подтвердить свой возраст или на входе в офис.

Так, человеку при покупке или любой другой бытовой ситуации необходимо показать проверяющему экран смартфона с фотографией и QR-кодом. Для этого ему понадобится открыть раздел QR-коды документов в мобильном приложении и выбрать раздел «возраст». Другой человек может отсканировать его и проверить в своем приложении «Госуслуги», и на его экране высветится лишь возраст – и никакой другой лишней информации.

С 1 мая 2023 г. технология верификации личности смартфоном будет легализована

Также можно продемонстрировать документ полностью: в приложении есть вкладки «Паспорт РФ» и «Загранпаспорт». Подтвердить свою личность таким образом можно даже в том случае, если гаджет не имеет выхода в интернет.

«Пока сервис работает в экспериментальном режиме», – сообщили в ведомстве.

Как добавить фото

Загрузить фотографию можно следующим образом: необходим заграничный паспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пользователю нужно скачать на смартфон мобильное приложение «Госуслуги», пройти процедуру авторизации и зайти в раздел «документы». Там ему нужно кликнуть на вкладку «добавить фото» и ввести данные загранпаспорта – серию, номер и срок его действия.

Затем требуется отсканировать фотографию, приложив смартфон к пластиковой странице паспорта. Система проверит, что данные загранпаспорта совпадают с реальными, если все верно, фотография будет создана.

В будущем, обещают в Минцифры, вместо фотографии из паспорта в профиль можно будет загружать селфи.

В ведомстве уточняют, что в 2022 г. порядка 30 млн россиян используют паспорта нового поколения – все они теперь могут воспользоваться новой услугой. Скачать приложение «Госуслуги» можно в магазинах Google Play, App Store, RuStore и AppGallery.

Цифровое удостоверение

Ранее Минцифры согласовали с ФСБ технологию, которая позволит владельцам биометрических заграничных паспортов не посещать в МФЦ и получать все услуги онлайн. Верификация владельца документа происходит по фотографии, записанной в чип биометрического паспорта.

Об этом 15 февраля 2023 г. глава министерства Максут Шадаев сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином. Чиновник сделал акцент, что ФСБ одобрила технологию как защищенную и безопасную. В то же время законопроекте прописаны правила удаления биометрии из ЕБС и возможность отказа от ее предоставления в МФЦ.

Также до 1 мая 2023 г. оба ведомства внесут в правительство России проект указа, который позволит использовать цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо паспорта в бытовых ситуациях. Инициативу поддержал Владимир Путин, порекомендовав внедрить ее как можно быстрее. Таким образом, с 1 мая 2023 г. процедура верификации личности смартфоном в России будет легализована.

Максут Шадаев уточнил, что ситуаций, в которых можно будет показывать смартфон вместо паспорта будет «немного», так что об отмене бумажного документа говорить рано.

Какие риски могут быть верификации

В беседе с CNews Михаил Сергеев, ведущий инженер CorpSoft24 назвал ряд потенциальных рисков, о которых гражданам, использующих новую технологию, стоит иметь в виду. Среди них, например, несанкционированный доступ.

«Если доступ к мобильному устройству будет получен третьим лицом, то злоумышленник сможет получить доступ к личной персональной информации гражданина, – предупредил эксперт. – Также есть возможность подделки фотографии. Технология приложения может быть обманута, и вместо реального загранпаспорта может быть использована поддельная фотография, что приведет к выдаче недостоверной информации. В целом, нововведение имеет свои преимущества и недостатки. Оно может ускорить процесс подтверждения личности и возраста, но может также вызвать определенные риски, связанные с нарушением конфиденциальности данных и техническими проблемами. Поэтому для обеспечения безопасности, необходимы соответствующие меры и контроль за использованием технологии».

Сергеев добавил, что технологии, позволяющие подтвердить личность и возраст путем предоставления фотографии документов через мобильные приложения, применяются в разных странах мира. Например, в США многие банки и финансовые учреждения используют подобные приложения для идентификации клиентов.

Ужесточение законов о биометрии

Ранее CNews писал о том, что доступ к биометрическим данным граждан в России ужесточат. Минцифры запрещает компаниям с собственным капиталом меньше 500 млн руб. оперировать такими сведениями из-за того, что они не могут гарантировать полноценную защиту персональной информации людей.

Так, CNews писал, что объем утечек персональных данных россиян в 2022 г. вырос в 40 раз – пострадали почти 100 млн россиян.