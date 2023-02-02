Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2023», которая состоится 9 февраля 2023 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2023», которая состоится 9 февраля 2023 г.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Кирилл Кондратенко, заместитель генерального директора PRAVO TECH;

Олег Мачульский, начальник Управления развития клиентских систем и операционных сервисов, «Московская биржа»;

Андрей Чепакин, коммерческий директор, ELMA;

Елена Сухова, руководитель Центра роботизации бизнес-процессов, БКС «Мир инвестиций»;

Татьяна Нечаева, коммерческий директор, Intelsy;

Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ процессов, банк «Зенит»;

Олег Санников, директор департамента операционной трансформации, «Совкомбанк Факторинг»;

Наталья Дубиничева, исполнительный директор – Владелец продукта Sber Process Mining, Сбербанк;

Антон Слученков, начальник информационно-аналитического отдела, ПЭК;

Елена Кондратьева, заместитель генерального директора, Сервисный центр «Феско»;

Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;

Роман Кривошеин, владелец продукта RPA, «Комус»;

Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;

Олег Бимаев, руководитель портфеля проектов, «Абсолют Технологии»;

Наталья Осипенко, руководитель Службы методологии бизнес-процессов, НПФ «Благосостояние»;

Владимир Иванушкин, заместитель начальника управления перспективного и организационного развития, «Зарубежнефть»;

Николай Буланов, директор по консалтингу, PIX Robotics;

Ольга Андреева, директор центра компетенций по бизнес-процессам, Tele2;

представитель компании «Первая форма».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок BPM

Как необходимость импортозамещения повлияет на российский рынок BPM.

Оценка доли собственной разработки на российском рынке BPM.

Уровень зрелости российских BPM-решений.

Как внедрение BPM-решений распределяется между отраслями российской экономики?

Какая доля компаний на российском рынке использует системы BPM в качестве корпоративной платформы цифровизации процессов?

Технологии

Применение подхода Low Code/No code.

Когда концепция Low Code удорожает внедрение?

Автоматизация простых повторяющихся процессов с помощью RPA.

Преодоление ограничений в конструкторах процессов 一 для сложных решений.

Искусственный интеллект в BPM.

BPM как платформа цифровизации предприятия.

Мультиплатформенность систем BPM 一 обязательное условие эффективной цифровизации.

Как компании применяют BPM

Как изменения в экономике отразились на автоматизации бизнес-процессов?

Собственная разработка в области BPM 一 необходимость для крупных компаний?

Как ускорить внедрение BPM и снизить затраты 一 примеры проектов.

Ускорение импортозамещения 一 какие решения и подходы выбирают компании.

Создание бизнес-процессов «без кодирования».

Как программные роботы, RPA, помогают в автоматизации простых процессов.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.