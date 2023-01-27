У российской таможни сорвалась сверхдешевая техподдержка импортного «железа». У подрядчика отобрали лицензию ФСБ

Подразделение ФТС, отвечающее за материально-техническое обеспечение, не смогло подписать контракт с победителем аукциона на техподдержку «железа», который был готов выполнить работы по многократно пониженным расценкам. Накануне заключения соглашения несостоявшийся подрядчик сообщил, что ФСБ аннулировало его лицензию на работу с гостайной.

Несостоявшийся триумф госзаказчика

Как выяснил CNews, Центральная базовая таможня (спецподразделение ФТС) не смогла передать на техобслуживание свои ПК, серверы и копировально-множительную технику по многократно заниженным расценкам.

Подрядчик, с которым таможня намеревалась подписать контракт по итогам тендера, уведомил ее о том, что на основании решения Управления ФСБ по Москве и Московской области, лицензия компании на работу с гостайной была аннулирована.

Для госзаказчика это стало непреодолимым препятствием, поэтому 26 января 2023 г. ведомство опубликовала на сайте госзакупок протокол отказа от заключения контракта.

Рассматриваемый тендер был запущен таможней 26 декабря 2022 г. в формате электронного аукциона. Его начальная цена была выставлена на уровне 186,2 млн руб. Однако, как это часто бывает в сервисных контрактах, полный объем работ заранее не определен, участники торгуются, исходя из начальной цены т. н. единицы работы. В результате заказчик, как правило, подписывает контракт на стартовую цену лота, а коэффициент снижения на аукционе определяет, насколько больше он сможет получить типовых услуг за те же деньги.

Начальная цена единицы работ на торгах таможни была выставлена на уровне 62 млн руб. Из семи заявок участников четыре были отклонены. Один из оставшихся трех претендентов снизил цену лота до 55 млн руб., другой — до 54,9 млн руб., а победителем стала компания «Синтег», просевшая до 16,7 млн руб., то есть на 73% или в 3,72 раза. Имена ее конкурентов в публичном доступе не представлены.

По действующему закупочному законодательству, после отказа таможни от подписания контракта с «Синтегом», она теперь может законтрактоваться с участником тендера, заявке которого был присвоен следующий порядковый номер.

Какое «железо» таможни требует поддержки

В документации рассматриваемого тендера отмечено, что исполнение будущего контракта рассчитано на срок до 25 декабря 2024 г., то есть примерно на 23 месяца.

В перечне оборудования, которое нужно будет обслуживать, отмечены рабочие станции Apple, Aquarius, HP, Kraftway, Dell, «Гравитон» и др., ноутбуки Apple, Acer, Asus, HP, Lenovo, MSI, Sony, Samsung, планшеты Apple, Asus, Kraftway, Lenovo, Samsung, серверы Aquarius, HP, Intel.

В числе копировально-множительной техники отмечены принтеры, МФУ, плоттеры, ксероксы, факсы, сканеры Canon, Epson, HP, Samsung, Xerox, Ricoh, Brother, Panasonic, Konika Minolta, «Элар» и др.

Всего парк требующей поддержки техники таможни включает 6392 единицы оборудования.

Специфика деятельности Центральной базовой таможни

Центральная базовая таможня, как сообщается на ее странице в интернете, находится в непосредственном подчинении ФТС. Она была создана для материально-технического, в том числе автотранспортного, обеспечения деятельности центрального аппарата ФТС и таможенных органов, содержания и эксплуатации зданий и сооружений, а также охраны объектов таможенной инфраструктуры.

Регионом деятельности таможни является Москва, Московская и Тверская области, а в части материально-технического обеспечения таможенных органов — территория всей России и представительства таможенной службы за рубежом.

Что известно о «Синтеге»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Синтег» было зарегистрировано в Москве 4 октября 2006 г. На данный момент его соучредителями в равных долях выступают гендиректор компании Алексей Константинов и Марина Бурмистрова.

По сведениям базы «Контур.фокус», по итогам 2021 г. выручка компании составила 281,5 млн руб. с приростом этого показателя на 28% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 26,4 млн руб.

В базе «Контур.фокуса» имеются данные о 251 госконтракте компании на общую сумму в 4 млрд руб. Среди крупных заказчиков последнего времени — Цетральная базовая таможня, Минтруд, Роспотребнадзор, структуры МВД.

Действующего сайта компании с контактами и подробностями ее деятельности интернет-поисковики не находят.