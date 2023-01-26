Создан отечественный программно-аппаратный комплекс для промышленной автоматизации

Компания «Открытые Технологии» совместно с технологическими партнерами создала программно-аппаратный комплекс (ПАК) для решения задач импортозамещения систем промышленной автоматизации на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Функционально ПАК апробирован на системах автоматизированного диспетчерско-технологического управления, но может быть использован для решения широкого круга задач в области диспетчерского, технологического и ситуационного управления.

Что умеет ПАК?

Российский системный интегратор — компания «Открытые Технологии» — заявила о готовности к созданию систем автоматизированного диспетчерско-технологического управления (АСДТУ) и других систем промышленной автоматизации на базе разработанного программно-аппаратного комплекса диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами (ПАК ДТСУ).

ПАК создан совместно с технологическими партнерами «Открытых Технологий»:





АО «Монитор Электрик» — российским производителем программного обеспечения для центров управления в электроэнергетике и промышленной автоматизации;

ГК «Астра» — ведущим российским вендором ОС, а также другого системного и инфраструктурного программного обеспечения;

ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» — российским разработчиком и производителем серверного и телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных и вычислительных платформ.





Наиболее актуальная задача, решаемая с помощью ПАК ДТСУ, — реализация требований по импортозамещению систем управления на значимых объектах критической информационной инфраструктуры в соответствии с приказами и распоряжениями Президента и Правительства РФ.

В качестве прикладного программного обеспечения ПАК выступает программная платформа СК-11 разработки АО «Монитор Электрик». СК-11 обеспечивает формирование и поддержание в актуальном состоянии информационной модели электрической сети предприятия в соответствии с ГОСТами 58651.2–2019 и 58651.3 – 2020, а также осуществление обмена данными информационной модели электрической сети между владельцами объектов электроэнергетики и субъектом оперативно-диспетчерского управления.

В ПАК ДТСУ на базе СК-11 реализованы интегрированные функции оперативно-диспетчерского управления, комплекс расчетно-аналитических задач, функции управления отключениями, подготовки оперативного персонала, электронные журналы, средства интеграции и самодиагностики. Программно-аппаратный комплекс, функционирующий на российской операционной системе Astra Linux и отечественной платформе обработки и хранения данных производства ЗАО «Норси-Транс», включает в себя базовые инфраструктурные сервисы, а также набор серверных и клиентских приложений, который формируется в соответствии с требованиями заказчика.

В составе ПАК реализованы механизмы обеспечения высокой доступности сервисов, защиты от потери данных, обеспечена интеграция со смежными системами как отечественного, так и зарубежного производства.

История ПАК и планы

«Наши специалисты разработали ПАК ДТСУ более трех лет назад. Изначально он включал в себя зарубежные инфраструктурные компоненты, но всегда его «сердцем» был отечественный оперативно-информационный комплекс СК-11. Комплексы АСДТУ на базе нашего ПАК внедрены и используются в продуктивных средах ряда электросетевых компаний уже продолжительное время. То, что они полностью соответствуют направлению совершенствования нормативной базы РФ в области электроэнергетики, лишь подтверждает, что стратегически направление работы было выбрано верно. У компании «Открытые Технологии», помимо ПАК ДТСУ, есть опыт создания ПАК ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры, в том числе и ПАК на отечественных процессорах. Примером этому может служит ПАК резервного копирования и восстановления данных, построенный на базе ПО RuBackup (группы компаний ГК «Астра») и аппаратной платформы обработки и хранения данных производства ЗАО «Норси-Транс» на процессорах «Эльбрус-8СВ», находящейся в Реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. В будущем мы планируем расширять направление работы совместно с нашими технологическими партнерами в области создания интеграционных продуктов на базе отечественных компонентов для повышения качества предлагаемых комплексных технических решений, сокращения сроков внедрения в интересах наших заказчиков», — прокомментировал заместитель генерального директора по технической политике компании «Открытые Технологии» Олег Антонович Заячковский.

«Многолетний опыт разработки и внедрения программных продуктов для оперативно-диспетчерского управления, компетенции в области отечественных операционных систем и СУБД позволили нашим специалистам в кратчайшие сроки перевести СК-11 на отечественную программную платформу производства ГК «Астра» без потери качества реализованных функций. Это позволило нашему партнеру, компании «Открытые Технологии», выполнить комплекс работ по созданию отечественного программно-аппаратного комплекса для управления энергосистемами и электрическими сетями, соответствующего требованиям заказчиков по функциональным возможностям», — отметил директор московского филиала «Монитор Электрик» Сергей Валерьевич Силков.