Из России вот-вот сбежит крупнейший поставщик терминалов для отечественных банков

Французская компания Ingenico, производитель POS-терминалов, может уйти из России через несколько недель. 50% всех используемых в России терминалов выпустила именно она. Уход Ingenico спровоцирует массовые проблемы с ремонтом устройств, а также с их программным обеспечением. Альтернатив у POS-терминалов Ingenico в России пока что немного.

Ingenico уходит

Из России вознамерилась уйти компания Ingenico. Это крупнейший поставщик терминалов оплаты банковскими картами (POS-терминалов) для российских банков, пишет РБК.

На момент выхода материала из всех POS-терминалов, подключенных к системам российских банков, на половине имелся логотип Ingenico. Пока неизвестно, как российские финорганизации намерены избежать дефицита этих устройств и как скоро они начнут замещать их продукцией других компаний.

Следует отмерить, что Ingenico захватила крупную долю рынка терминалов оплаты далеко не только в России. Она входит в топ-5 поставщиков этих устройств на глобальном рынке наряду с Verifone и Micros (не путать с Micron – поставщиком микросхем).

По информации РБК, Ingenico может уйти из России в марте 2023 г. Другими словами, компания задержится в стране ровно на год с момента объявления первых санкций и массового побега прочих иностранных компаний.

Конкурентов у Ingenico на мировом рынке сравнительно немного, и не все из них готовы работать в подсанкционной России

В теории, это можно объяснить происхождением Ingenico. Это французская компания, а организации из этой страны весьма неохотно покидают рынок России. Это отчетливо видно на примере автогиганта Renault, и еще более отчетливо – на примере Leroy Merlin. На момент выхода материала магазины этой сети по-прежнему функционировали по всей России. Что до Decathlon, то она решила продать свое имущество в России лишь в январе 2023 г.

Контракты заканчиваются, а производства нет

Источники РБК утверждают, что Ingenico «снимется с якоря» 1 марта 2023 г. При этом контракты с ее сотрудниками по всей стране закончатся еще раньше – 15 февраля 2023 г.

С технической поддержкой терминалов компании тоже все потенциально плохо. Если Ingenico решит уйти, то техподдержку своих устройств на территории России она будет осуществлять лишь до конца марта 2022 г.

Оценить точное количество терминалов Ingenico, которые в настоящее время подключены к российским банкам, пока не представляется возможным. Известно лишь, что по итогам III квартала 2022 г. в России было установлено в пределах 4 млн POS-терминалов различных вендоров (статистика Центробанка России).

Ранее у Ingenico было свое производство терминалов на территории России. Она перевезла его во Вьетнам еще в 2019 г., задолго до санкций. В 2018 г. российский завод выпустил около 1,5 млн таких устройств.

В настоящее время аппараты Ingenico занимают большую часть парка POS-терминалов как минимум в Сбербанке, ВТБ и Промсвязьбанке – банках из числа крупнейших в России. Некоторые из них еще в 2022 г. начали расширять список поставщиков терминалов. В частности, директор по эквайрингу Промсвязьбанка Никита Хомутов сообщил изданию, что банк еще в 2022 г. «изучил предложения на рынке эквайринга и заключил контракты с альтернативными поставщиками POS-терминалов». По его словам, в настоящее время эти устройства находятся в эксплуатации.

Основные российские банки пока что очень сильно зависят от Ingenico

Ранее в Твери также действовал завод американской компании Jabil, выпускавший электронику для различных заказчиков. Среди них числилась и Ingenico, но в конце весны 2022 г. руководство Jabil приняло решение о закрытии своего российского завода.

Более чем очевидные последствия

По оценке опрошенных изданием экспертов, уход Ingenico вызовет массу трудностей с их технической поддержкой – как программной, так и аппаратной. В частности, возникнут сложности в ремонте POS-терминалов, а с учетом их широчайшего распространения в стране эти трудности могут стать массовыми.

Если поставку запчастей для ремонта, в теории, еще можно наладить через параллельный импорт, то проблему с софтом так просто не решить. Ingenico разрабатывает ПО для терминалов своими силами, так что заместить и тем более импортозаместить ее в этом плане будет невозможно.

С течением времени это выльется в массовые поломки устройств, а также их моральное устаревание, считают собеседники РБК. В качестве альтернативы Ingenico они называют азиатских производителей терминалов, а также вскользь упоминают компанию Verifone.

Как и Ingenico, Verifone является одним из лидеров мирового рынка POS-терминалов, но Россию это, тем не менее, никак не спасает. Дело в том, что Verifone – американская компания, что в разы повышает риск ее внезапного ухода из России, как до нее это сделали Adobe, Apple, Dell, HPE и другие компании из Нового cвета.

Российский сайт Ingenico пока не закрыт

Впрочем, на Азию надеяться тоже особо не стоит. Например, китайские Lenovo и Huawei ввели свои антироссийские санкции, как и тайваньские Acer и Asus.

Потенциальный уход Verifone не станет смертельной головной болью для российских банков. Во-первых, она занимает намного меньшую долю российского рынка POS-терминалов, во-вторых, она эксплуатирует намного более выгодную модель взаимодействия с российскими клиентами. Если Ingenico работает с ними напрямую через своих российских «дочек», то у Verifone есть местная компания-партнер. В случае ухода Verifone все задачи по поддержке терминалов этой марки лягут на нее.

Не российская компания

Компания Ingenico была основана во Франции в 1980 г. В настоящее время имеет статус международной, так как открыла представительства во многих странах.

О присутствии в России на глобальном сайте Ingenico - ни слова

В России офис Ingenico появился в 2007 г. На январь 2023 г. она была представлена в стране ООО «Иженико», зарегистрированном в январе 2012 г. в Санкт-Петербурге (данные ЕГРЮЛ).

Компания полностью подчиняется Франции. Ее генеральный директор – гражданин этой страны Шарль-Эдуард Рене Марк Ролле. Единственный владелец российской «Инженико» – французская Ingenico Group. Уставный капитал – около 3,5 млн руб.

Редакция CNews убедилась, что на момент выхода материала на глобальном сайте Ingenico не осталось ни единого упоминания о присутствии компании в России. При этом ее российский сайт пока продолжает функционировать.