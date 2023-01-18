Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»

АО ГЛОНАСС, являющееся оператором системы реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС», может быть передано «Роскосмосу». Это может быть следствием желания главы «Роскосмоса» и бывшего вице-премьера Юрия Борисова сохранить контроль над предприятием.

АО ГЛОНАСС хотят передать «Роскосмосу»

На Федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект указа Президента России Владимира Путина о передаче в имущественный взнос госкорпорации «Роскосмос» 100% акций АО ГЛОНАСС. В данный момент предприятие полностью подконтрольно государству в лице Росимущества.

Как появилось АО ГЛОНАСС

АО ГЛОНАСС было создано в 2015 г. для выполнения функций оператора системного экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия «Эра-ГЛОНАСС». Изначально данная система создавалась «НИС-Глонасс» - совместным предприятием АФК «Система» и корпорации «Российские космические системы» (РКС, «дочка» «Роскосмоса»). Затем оператором системы стало некоммерческое партнерство (НП) ГЛОНАСС, после чего Владимир Путин поручил передать функции оператора системы вновь созданному АО ГЛОНАСС.

«Эра-ГЛОНАСС» работает в качестве виртуального сотового оператора на базе сетей федеральных сотовых операторов. Когда в машине происходит экстренная ситуация, оборудование системы автоматически делает вызов на систему «112». С 2107 г. все автомобили, ввозимые или выпускаемые на территории России, должны оснащаться «Эра-ГЛОНАСС». Правда, летом 2022 г. Правительство разрешило до 1 февраля 2023 г. ввозить в страну и ставить на учет в ГИБДДД автомобили без оснащения «Эра-ГЛОНАСС».

Оператора системы реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС» могут передать «Роскосмосу». Проект указа Президента России уже готов

Среди коммерческих услуг, которые оказывает АО ГЛОНАСС, значатся: мониторинг транспорта, контроль расхода топлива, установка тахографов, видеонаблюдение на транспорте, установка и ремонт автономных отопителей, установка раций и сигнализаций и т.д.

АО ГЛОНАСС также создало несколько совместных предприятий. Одно из них, созданное вместе с «РТ-Инвест Трнаспортные Системы» (операторы системы взимания платы с большегрузовых автомобилей «Платон») – «Глонасс-ТМ» - планирует строить технологические сети связи вдоль магистральных автодорог. Другое – «Глонасс-Мобайл» - разрабатывает платформу дистрибуции профилей сотовых абонентов на основе технологии eSIM.

Зачем АО ГЛОНАСС передают «Роскосмосу»

В пояснительной записке к указу Президента говорится, что с 2018 г. АО ГЛОНАСС обеспечивает развитие и эксплуатацию государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) «Эра-ГЛОНАСС» без использования бюджетных средств. При этом ежегодная стоимость эксплуатации и развития ГАИС «Эра-ГЛОНАСС» составляет порядка 1,5 млрд руб.

В то же время объем выручки АО ГЛОНАСС напрямую зависит от состояния автомобильного рынка России. В 2022 г. падение данного рынка, по данным Ассоциации Европейского бизнеса, составило 60,8%. В 2023 г. рынок останется на уровне 2022 г. или упадет еще на 10-20%.

В связи с этим авторы указы предполагают ускоренную переориентацию деятельности АО ГЛОНАСС на другие направления. При этом предприятие продемонстрировало готовность к переориентации своей деятельности в сторону направлений, традиционных для госкорпорации «Роскосмос»: предоставление услуг высокоточной навигации, высокоточного позиционирования и дифференциальной коррекции, комплексных спутниковых информационных услуг и услуг подвижной радиотелефонной связи по модели Full-MVNO, а также развития систем геодезического обеспечения.

Что стоит за передачей АО ГЛОНАСС в «Роскосмос»

В конце 2022 г. у АО ГЛОНАСС сменился руководитель: вместо Игоря Милашевского, занимавшего этот пост с 201 8 г., новым гендиректором предприятия стал Алексей Райкевич. До этого он работал в структурах «Роснано» и АФК «Система».

Источник CNews, близкий к предприятию, поясняет, что инициатива о передаче АО ГЛОНАСС в «Роскосмос» исходит от нынешнего главы госкорпорации Юрия Борисова, который до прошлого года был вице-премьером. Борисов также занимает пост председателя совета директоров АО ГЛОНАСС и не хочет терять контроль над предприятием, говорит собеседник CNews. Источник издания также добавляет, что Милашевский считался человеком Борисова и в случае передачи АО ГЛОНАСС в «Роскосмос» Милашевский сможет стать его куратором.