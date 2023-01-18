Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 мартаCNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.
С докладом выступят:
Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка;
Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, АКБ «Фора банк»;
Андрей Лагунов, директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги», «Московская биржа»;
Тимур Исхаков, технический директор, «Ак Барс Цифровые Технологии»;
представитель компании «Гринатом».
Вопросы к обсуждению:
Российский рынок банковской цифровизации
- Ключевой тренд 一 замещение западных и американских систем и сервисов.
- Первоочередная задача 一 обеспечить непрерывность процессов.
- Информационная безопасность: новые подходы к оценке рисков и выбору решений.
- Борьба за кадры в области банковской цифровизации: как растут зарплаты?
- Сжатые сроки для проектов импортозамещения: сколько времени уходит на пилот?
Технологии для банков
- Можно ли эффективно противостоять DDoS-атакам?
- Какие DLP-системы работают в российских банках?
- Незакрытые ниши в пуле сертифицированных российских ИБ-решений.
- Бизнес-аналитика и формирование оперативной отчетности.
- Большие данные и искусственный интеллект в банковских сервисах.
- Онлайн-офис для дистанционного присутствия в регионе.
- Роботы в банках: для работы с клиентами и не только.
- Может ли блокчейн помочь в импортозамещении?
Проекты 2022 года в российских банках
- Проблема выбора: как провести комплексную оценку альтернативных ИТ-решений для замены западных систем?
- Особенности внедрения решений дружественных стран, в первую очередь китайского ПО.
- На какое решение заменить западную BI-систему?
- Как решения для дистанционного присутствия помогают увеличить базу клиентов?
- Проекты с блокчейн-технологиями 一 их актуальность сегодня.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.■