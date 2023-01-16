У отечественных разработчиков распознавания лиц бурный рост за рубежом, невзирая на санкции

Российские разработчики решений для распознавания лиц сообщили что их выручка выросла на 30-35% за 2022 г. Рост заработка таких компаний наблюдается и в России. Эксперты отмечают, что сейчас сегмент решений в области ИИ является ключевым для достижения лидерства в новом технологическом укладе мира. Однако в 2023 г. фавориты рынка могут измениться.

Компании не теряют лица

В 2022 г. выручка отечественных разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания лиц выросла у на 30–35%, сообщает «Коммерсант».

Отечественные разработки ИИ вызвали интерес как на отечественном рынке, так и на международном.

По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, в 2022 г. компания заработала на 30% больше, чем в 2021 г. — около 1,4 млрд руб. Как отметил топ-менеджер в 2022 г. активно развивалось международное направление. Продолжилась экспансия на рынки Южной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Выручка NtechLab за тот же период увеличилась на 35%. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 г. выручка компании составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 88 млн руб. Как подчеркивают эксперты, почти вдвое выросли международные продажи. «Всего в 2022 году решения были проданы в 26 стран», — отметили представители NtechLab.

Выручка российских разработчиков решений для распознавания лиц в 2022 г. выросла на 30-35%

Впрочем, не всем удалось нарастить обороты на международном рынке. По словам гендиректора RecFaces Тамары Морозовой, из-за общей геополитической ситуации многие рыночные механизмы перестали работать, пришлось заново выводить бренд на зарубежные рынки. В 2022 г. RecFaces создала «автономную компанию» в Дубае, из-за таких издержек заработок международного подразделения оказался на 30-40% ниже прогноза, зато в России выручка выросла в пять раз по сравнению с итогами 2021 года, отметила Морозова.

Куда уходит экспорт

По комментариям представителей компаний, вырос экспорт в основном в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также в Индию и Южную Америку.

Однако, по опросу издания, 37% компаний сейчас заинтересованы в рынке Казахстана. На втором месте по интересу среди компаний находится Белоруссия — 28,7%, Затем США и Канада — 26,4%, Украина, Индия и Африка интересны примерно 13-14% компаний, а Бразилия, Великобритания и Китай — 7-11,4%.

Мейнстрим меняется

По словам президента НП «Руссофт» Валентина Макарова, сейчас сегмент решений в области ИИ является «ключевым для достижения лидерства в новом технологическом укладе». Отрасль растет во всех ведущих странах мира.

Вопреки санкциям, российские разработчики не потеряли клиентов в других странах, для этого пришлось локализовать офисы продаж. Например NtechLab открыла офис в Тайланде.

Инвесторы также готовы вкладываться в российские фирмы. Как отмечают эксперты, они более доступны по цене и не уступают, а порой и превосходят по качеству зарубежные аналоги.

По оценкам директора практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт Консалтинг» Алексея Богомолова, продажи решений на основе искусственного интеллекта в целом растут на 5-10% быстрее, чем общесистемного софта.

В 2023 г., по прогнозу аналитика, вместе с ИИ-технологиями наиболее перспективными в 2023 году станут решения, который помогают создать корпоративные фабрики данных, программы по кибербезопасности, а также облачные платформы.