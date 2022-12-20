В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет

К 2030 г. российским разработчикам необходимо написать 2300 инженерных программ – CAD и PLM, указано в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение». Это приблизительно по одной утилите в день, начиная с 1 января 2023 г. Объем бюджетных средств на все это засекречен, а внебюджетные источники должны предоставить 40,5 млрд руб.

Работы будет много

Российские разработчики ПО в рамках максимально быстрого импортозамещения, должны будут в кратчайшие сроки написать более 2000 программ – CAD и PLM, пишут «Ведомости». Каждая утилита будет предназначаться для отечественной промышленности.

На выполнение этой задачи разработчикам будет выделено ровно семь лет – завершить труд они должны к 2030 г. В общей сложности от них требуется написать 2300 программ, о чем прямым текстом указано в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение».

Суть задачи очень проста. Такой гигантский объем программ, который необходимо поставить в кратчайшие сроки, связан в первую очередь с уходом иностранных разработчиков из России. Их софт годами использовался на предприятиях, но теперь это невозможно ввиду, как минимум, закрытия механизмов приобретения россиянами лицензий на них.

Финансовая составляющая разработки 2300 инженерных программ в дорожной карте приводится лишь частично. В ней сказано, что объем внебюджетных средств в период с 2020 по 2025 гг. должен составить 30,4 млрд руб., плюс еще 9,6 млрд руб. за то время должен вложить «Росатом».

Российская промышленность должна работать в российских САПР, считают авторы дорожной карты

На период с 2026 по 2030 гг. в документе говорится еще о 518 млн руб., что в сумме дает 40,5 млрд руб. При этом в карте нет ни слова о суммах, которые власти планируют выделить из федерального бюджета.

Задача-максимум

С учетом того, что 2300 программ для промышленности российским разработчикам надо написать за семь лет, им ежегодно нужно выдавать приблизительно по 330 разработок. Таким образом, почти ежедневно они должны презентовать хотя бы одну программу, которая при этом еще и должна корректно работать и выполнять поставленные перед ней задачи.

При этом речь вовсе не о калькуляторе и не об инженерном калькуляторе. В дорожной карте упоминаются, помимо прочих, два вида программ, активно используемых в современной промышленности, притом не только в российской, но и в общемировой.

По информации издания, в первую очередь это системы автоматизированного проектирования среднего и тяжелого классов, они же САПР, они же CAD (Computer-aided design). Также нужна будет разработка систем управления жизненным циклом изделий, также известных как PLM (Product Lifecycle Management).

Согласно статистике, приведенной в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение», в России по итогам 2021 г. насчитывалось 1323 программы CAD и PLM. Разработчики должны увеличить их количество до 2082 за ближайшие два года, а к 2030 г. – до 3669.

Как они будут решать эту задачу – уже их дело. Известно лишь, что к 2025 г. доля российского промышленного ПО должна вырасти с нынешних 41% до 58%, а к 2030 г. составить 90%.

Российская ИТ-сфера расценивает дорожную карту разнообразно, но в целом положительно.

«Инициатива по созданию индустриальных центров компетенций получила широкую поддержку бизнеса и сплотила компании из разных областей, – сказал генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев. – Мы рассчитываем выстроить эффективное межотраслевое взаимодействие и приветствуем ту степень открытости, которую демонстрируют коллеги из других сфер промышленности. Общими усилиями государства и бизнеса мы составляем дорожную карту индустриального ПО, которое необходимо заместить, и формулируем требования к новому актуальному ИТ-ландшафту, который предстоит разработать. “Северсталь” готова делиться с рынком процессной и технологической экспертизой, а также собственными наработками. Уверен, что интеллектуального потенциала у российского ИТ будет достаточно для того, чтобы обеспечивать поддержку процессов и избежать технологического отставания в будущем».

«Для ОСК вопрос разработки отечественной судостроительной САПР жизненно важен ввиду ухода с рынка зарубежных решений, – отметил генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов. – Программный комплекс, который будут применять проектанты-судостроители, должен соответствовать всем требованиям по безопасности и функциональности, базироваться на современных технологиях и быть достаточно гибким, чтобы стать основой для развития российского судостроения на десятилетия вперед. Можно сказать, что наш проект является не импортозамещающим, а импортоопережающим. ОСК, да и отрасль в целом, благодарны Минцифры за поддержку нашей заявки на грант для разработки этого программного решения».

«Дорожная карта по новому индустриальному программному обеспечению закрепляет особую роль промышленных заказчиков, которые формируют требования к функциональности приоритетных классов российского суверенного ПО, – сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Оперативный диалог предприятий с разработчиками призван резко повысить темпы импортозамещения индустриальных цифровых решений. Активный участник этой большой работы, “Росатом”, выступает одновременно как потребитель, разработчик и полигон для апробации востребованных программных продуктов промышленного назначения. Мы хорошо понимаем ожидания всех сторон и уже более года объединяем усилия единомышленников, в частности, в рамках консорциума отечественных разработчиков и потребителей ПО классов CAD и САЕ. Именно партнерский подход, основанный на синергии интересов потребителей и разработчиков индустриального ПО при координирующей роли государства формирует уникальные возможности для решения задач обеспечения цифрового технологического суверенитета промышленности страны в кратчайшие сроки».

В то же время директор научно-образовательного центра «Камаз-Бауман» МГТУ им. Н. Э. Баумана Александр Карташов скептически относится к требованиям дорожной карты. Как пишут «Ведомости», он уверен, что разработать 2300 новых инженерных программ, тем более класса CAD, к 2030 г. просто невозможно.

Исполнительный директор интегратора «Т1» Михаил Книгин со своей стороны считает, что «емкость российского рынка позволяет говорить о внедрении 2300 новых систем автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом», пишут «Ведомости». Но, по его словам, основные ниши этого рынка уже заняты зарубежным софтом, так что перевести его на отечественные решения будет непросто.

Принудительное импортозамещение

Власти прямым текстом указывают на зависимость российской промышленности от иностранного софта. К примеру, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, к лету 2022 г. из 100% ИТ-решений, используемых на российском производстве, лишь 23% были разработаны в России. Сообщил он об этом в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 2022 (ЦИПР 2022).

Тогда же Михаил Мишустин заявил о необходимости в кратчайшие сроки радикально нарастить объем затрат производства на закупку отечественного промышленного ПО. «Доля затрат на такие покупки в ближайшие два-три года должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию», – отметил премьер-министр.

Заявления эти связаны, в том числе, с установленными сроками отказа от иностранного софта на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в пользу отечественных решений. Это должно произойти не позднее 2025 г., то есть на полноценное импортозамещение таким объектам остается всего два года.

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Каждому товару – свой купец

Существует и список предприятий, которые несут ответственность за доработку и внедрение российского ПО. По информации издания, в перечне числятся, помимо прочих, «АвтоВАЗ», «ОДК-авиадвигатель», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), группа ГАЗ, концерн «Калашников», и др.

Для примера, входящее в госкорпорацию «Ростех» предприятие «ОДК-авиадвигатель» должно максимум к 2026 г. перейти на российскую САПР, а также начать работать в отечественном софте для разработки изделий из полимеров и композитов. Не позднее 2027 г. компании нужно перестроить свои рабочие процессы на использование отечественной PLM-системы.

В случае с «ОДК-авиадвигатель» софт будет базироваться на решениях российского разработчика инженерного ПО – компании «Аскон». В дорожной карте говорится, что такой подход позволит полностью отказаться от ПО немецкой компании Siemens, которая, как сообщал CNews, ушла из России еще в марте 2022 г., а в ноябре 2022 г. объявила о продаже всего своего российского бизнеса.

Есть и другие способы отказаться от немецкого индустриального ПО. Например, еще в марте 2022 г. машиностроительное предприятие «АЭМ-технологии», входящее в «Росатом», начало переход с ПО Siemens на решения белорусской компании «Интермех». А в октябре 2022 г. российский интегратор «Т1» приступил к разработке САПР, которая со временем заменит системы Siemens и Ansys.

Что касается других компаний из списка ответственных за внедрение отечественных индустриальных программ, то тому же «Калашникову» поручено к маю 2025 г. создать централизованную унифицированную PLM-систему, в основе которой будут лежать отечественные технологии и открытая СУБД. У компании «Трансмашхолдинг» другая задача – не позднее марта 2025 г. у нее на руках должно быть свое децентрализованное и к тому же защищенное хранилище. Помимо этого, компании нужно внедрить среду безопасного обмена данными по жизненному циклу изделий на базе технологии блокчейн.