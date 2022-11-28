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Власти хотят во все российские новостройки ставить умные счетчики

Власти могут обязать застройщиков устанавливать умные счетчики газа, воды и электроэнергии в каждой квартире. Предлагается также создать приложение для управления интеллектуальными приборами. На рынке новых домов уже распространена практика внедрения умных устройств.

Умный прибор в каждый дом

Власти могут обязать застройщиков новых домов оборудовать каждую квартиру умными счетчиками газа, воды и электроэнергии. С таким предложением выступила АНО «Умный многоквартирный дом». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработанную АНО концепцию цифровизации многоквартирных домов.

Организация предлагает государству регулировать обязательную установку интеллектуальных приборов. Помимо этого, АНО указывает на необходимость создания пользовательского приложения для управления умными приборами.

Осенью 2022 г. концепция с этими предложениями была направлена в Минцифры, Минпромторг и Минстрой.

Кто заплатит за это

По мнению руководителя проекта «Умный дом» группы компаний «Самолет» Антона Таращанского, переход на умные приборы учета на рынке новостроек уже произошел. Но он отмечает, что введение норм и стандартов для этой области будет полезным, поскольку гарантирует единство походов.

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Умные счетчики могут появиться в каждом доме

Объем рынка цифровизации многоквартирных домов к 2030 г. может составить до 830 млрд руб., рассказали «Коммерсанту» в «Лаборатории цифровизации жилья». Там считают, что единые подходы к внедрению умных счетчиков будут выгодны жильцам, т.к. цифровизация данных со счетчиков позволит «регламентировать ежемесячные коммунальные платежи». Однако в компании отметили, что при внедрении умных приборов учета застройщики не всегда учитывают возможности управляющей компании их эксплуатировать и удобство будущих жильцов.

Проблемы цифровизации домов

Помимо предложений, АНО «Умный многоквартирный дом» в концепции указывает и на проблемы в отрасли, которые мешают развивать рынок интеллектуальных устройств. К ним относятся, например, отсутствие механизмов регулирования и перечня обязательных к установке устройств, а также незаинтересованность управляющих компаний внедрять умные счетчики в силу нехватки на это средств.

Организация предлагает создать реестр интеллектуальных устройств и софта для многоквартирных домов, а также для развития отрасли требуется составить минимальный перечень технических требований для умных счетчиков.

Как рассказал «Коммерсанту» гендиректор АНО Никита Уткин, создание единых подходов к регулированию, а также технологической и номенклатурной базы необходимо. Потому что застройщики используют разные устройства, несовместимые между собой.

Кристина Холупова

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