Мрачные прогнозы сбываются. Компании тайно увольняют людей, чтобы заменить их искусственным интеллектом

Amazon создала искусственный интеллект, обученный искать среди соискателей на вакансию наиболее подходящих и потенциально ценных специалистов. Это до нуля обесценило труд рекрутеров, поскольку компания перестала нуждаться в них. Им тут же предложили уволиться по собственному желанию. Amazon создавала этот ИИ целенаправленно – над ним она работает более 10 лет, и это уже как минимум вторая его версия. Первая оказалась настоящим сексистом – при подборе сотрудников она отдавала предпочтение кандидатам мужского пола. Факт существования алгоритмов найма Amazon не подтверждает – сведения о нем обнаружились в секретном документе компании

Программный код вместо человека

Американская ИТ-компания Amazon начала замещать персонал набором алгоритмов – искусственным интеллектом. Это следует из внутреннего документа компании, с которым ознакомились эксперты Recode.

Согласно написанному, Amazon целенаправленно стремилась заменить часть своих сотрудников искусственным интеллектом. Работа над необходимыми алгоритмами началась сравнительно давно, и первые ее тесты прошли в 2021 г. Теперь же она полностью готова к внедрению в работу Amazon.

Это совпало по времени с заявлением Amazon о готовности в кратчайшие сроки уволить 10 тыс. человек по всему миру, включая инженеров и ИТ-специалистов. Это крупнейшее сокращение штата в истории компании. Однако первыми, чей труд Amazon «оцифровала», стали рекрутеры – специалисты, занимающиеся поиском и подбором новых работников.

Свой штат рекрутеров есть не только у Amazon – к их услугам прибегают многие ИТ-гиганты. Microsoft тоже решила проредить ряды своих «кадровиков», которых уволила безо всякого предупреждения летом 2022 г.

Примеру Amazon могут последовать (и на фоне стремления к сокращению штата и расходов, вероятно, последуют) другие технокомпании

Что до Amazon, то в конце ноября 2022 г. сотни ее рекрутеров низшего и среднего звена получили от руководства предложение уволиться по собственному желанию и как можно быстрее покинуть компанию. Такие предложения поступили сотрудникам в Индии и США.

Сверхсекретная технология

Документ, с которым ознакомились эксперты Recore, имеет гриф «конфиденциально» (Amazon confidential) и датирован октябрем 2021 г. В нем говорится о некой технологии Automated Applicant Evaluation или (AAE). Наделенной навыком прогнозирования дальнейшей деятельности в компании того или иного соискателя, если тот будет принят на работу. Она также предсказывает, какой из кандидатов на вакантную должность имеет наибольший потенциал, после чего направляет его на один из финальных этапов собеседования. Ранее все эти действия в компании выполняли живые рекрутеры.

В своей работе ААЕ основывается на диаграмме Венна (схематичное изображение всех возможных отношений нескольких подмножеств универсального множества). Она ищет схожие детали в резюме нынешних соискателей и тех, кто уже работает на Amazon и показывает хорошие результаты.

Во время тестирования, согласно документу, Amazon использовала ААЕ для найма складских рабочих. Почему компания выбрала именно их, остается неизвестным. Возможно, это как-то связано с тем, что работники складов, нанятые обычными рекрутерами, то и дело устраивают различные забастовки, протестуя против условий труда.

Безграничный потенциал

Испытав возможности ААЕ на работниках складов, Amazon принялась искать, кого еще ее новая разработка способна нанять без привлечения рекрутеров. Как оказалось, искусственный интеллект вполне способен подбирать подходящих кандидатов на различные медицинские позиции в штате компании.

Увидев в ААЕ огромный потенциал, Amazon начала применять ее алгоритмы для найма работников на еще более ответственные, с учетом специфики ее бизнеса позиции. Так в компании появились, помимо прочих, разработчики программного обеспечения и руководители технических программ, возможность работать в Amazon которым обеспечил бездушный компьютер.

Как много людей Amazon наняла, прислушавшись к совету ААЕ, на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Искусственный сексизм

Разработка и внедрение ААЕ – это не сиюминутная блажь руководителей Amazon, а цель, к которой компания шла как минимум с начала прошлого десятилетия. Как пишет Recode, первая версия искусственного интеллекта, способного находить наиболее подходящих компании сотрудников среди соискателей, появилась у Amazon ближе к 2015 г.

Судя по всему, первый блин вышел комом. Работа алгоритмов была почти сразу же остановлена, и Amazon вернулась к «древнему» и «устаревшему» способу найма – при помощи обычных рекрутеров.

Одним искусственный интеллект приносит пользу, других лишает источников средств к существованию

Причина заключалась в самих алгоритмах. Неизвестно, на чем именно они обучались, но после начала работы они начали демонстрировать откровенно предвзятое отношение к женщинам, претендующим на ту или иную вакансию.

Согласно внутреннему документу, в ходе первоначального тестирования ААЕ отдел кадров Amazon полагал, что новые модели машинного обучения успешно защищают от предубеждений, основанных на расе и поле. В последние годы искусственный интеллект стал более широко использоваться при найме в разных отраслях, но остаются вопросы о его роли в создании или усилении предубеждений, которые могут возникнуть в процессах найма.

Дальше – хуже

В связи с созданием и расширенным использованием технологии AAE, роли рекрутеров в Amazon, втором по величине работодателе в частном секторе США, могут быть изменены навсегда, что может сократить количество людей, которых Amazon необходимо нанять.

Технология AAE берет на себя одну ключевую роль, которую некоторые рекрутеры выполняют в Amazon, а именно – оценку кандидатов на работу и выбор того, кто из них должен перейти к собеседованиям. «Модель обеспечивает точность, сравнимую с точностью ручного процесса, и не оказывает неблагоприятного воздействия», — говорится во внутреннем документе Amazon.

Также в распоряжении Amazon есть другой искусственный интеллект, призванный не нанимать, а увольнять людей, в частности, водителей-курьеров. Как сообщал CNews, Программа Amazon отслеживает все их действия и отслеживает сроки доставки посылок и на основе всех данных принимает решение об увеличении числа заказов или, наоборот, лишении человека работы. Однако алгоритм не учитывает массу внешних факторов, влияющих на сроки доставки – поломанные постаматы, пробки, аварии, отсутствие жильцов. В итоге курьер может остаться без работы не по своей вине.

В целом, развитие технологий и, в частности, искусственного интеллекта, постепенно вытесняют людей из самых разных сфер деятельности. CNews писал, что их внедрение приводит еще и к сокращению зарплат – за последние 40 лет работники с неоконченным школьным образованием стали получать на 15% меньше. Подобное происходит в США и других странах, даже в России.