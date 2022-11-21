Универсальные ИИ-чипы AMD одобрены для использования в жестких условиях открытого космоса

Корпорация AMD получила для своих чипов XQR Versal AI Core сертификат Class B, что означает возможность их применения в открытом космосе. Особенностью чипов является их перенастраиваемость под разные задачи.

«Поехали!»

Компания AMD объявила о том, что ее процессоры XQR Versal AI Core, ориентированные на применение в сфере искусственного интеллекта, получили сертификацию Class B от Министерства обороны США. Такая маркировка обозначает процессоры, которые могут использоваться в космических аппаратах.

Процессоры Versal SoC защищены от радиации. Их отгрузка конечным клиентам намечена на начало 2023 г. В частности, некоторые заказы разместила фирма Raytheon, которая планирует использовать эти системы в качестве основы для собственных процессоров следующего поколения в будущих спутниках и других космических аппаратах.

Системы на кристалле Versal — это не совсем собственная разработка AMD. Их созданием изначально занималась компания Xilinx, которую AMD выкупила в начале 2022 г. за $49 млрд. Основанием для приобретения стало желание AMD эффективнее конкурировать с Intel и NVidia именно в области процессоров для вычислений, связанных с искусственным интеллектом.

Новые ИИ-процессоры AMD полетят в космос

Использование Versal позволит спутниковым системам обрабатывать данные с ранее недоступным уровнем производительности, а также производить операции, требующие применения искусственного интеллекта.

Перенастраиваемость как абсолютное достоинство

Versal открывает возможности, прежде доступные только при использовании специализированных интегральных схем, разрабатывавшихся под конкретные приложения. Как указывают в AMD, такие системы «непомерно дороги» для многих спутниковых операторов.

Выполненные по семинанометровому техпроцессу системы на коисталле Versal включают двухъядерные CPU ARM Cortex A72 и ARM CortexR5, а также «более 400 программных ускорителей для ИИ, 900 тыс. логических ячеек и 191 битов памяти», — указывается в публикации AMD.

Системы Versal можно перепрограммировать на ходу под разные задачи. Благодаря этому спутниковые операторы смогут переключаться между разными вычислительными алгоритмами по мере надобности, чтобы обеспечить оптимальную производительность для своих текущих задач, будь они связаны с коммуникациями или анализом окружающей среды.

Со специализированными интегральными схемами, на базе которых работают обычно спутниковые системы, подобное невозможно: они не подлежат перенастройке.

«Искусственный интеллект и инфраструктура для его функционирования рано или поздно выбралась бы в открытый космос в любом случае, но это действительно требует очень специфического оборудования, защищенного от радиации, — говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — AMD — не первый производитель ИИ-оборудования, используемого в открытом космосе. В 2020 г. Европейское космическое агентство запустило спутник FSSCat, на котором уже функционировали такие системы на базе специализированных чипов ɸ-sat-1. Один из основных факторов применимости таких процессоров в открытом космосе — это уровень их защищенности от радиации, что требует определенных технических решений и специализированного кремния. Заслуга AMD в том, что она предложила максимально гибкий и перенастраиваемый инструмент».