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МВД не смогло за 700 миллионов найти ЦОД для своих серверов

МВД не нашло дата-центр для размещения своих серверов. На тематический аукцион, который проводило ведомство, не было подано ни одной заявки. Министерству требовалось не менее 100 стойко-мест в ЦФО или СЗФО. Отрасль с апреля 2022 г. говорит о дефиците площадей в российских ЦОДах.

МВД не нашло ЦОД

МВД не смогло найти дата-центр для размещения своего ИТ-оборудования. Министерство готово было заплатить за аренду 698,7 млн руб., однако желающих их получить не нашлось. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно тендерным документам, разыскиваемый центр обработки данных (ЦОД) должен был вместить 4,2 тыс. серверных лезвий (сто 42-юнитовых стоек) сроком на 24 месяца. МВД искало дата-центр в пределах Центральном иди Северо-Западном федеральных округах за исключением Калининградской области. Министерство также обозначало, что в целях закупки возможна и «аренда оборудования для обеспечения условий функционирования» дата-центра.

Тендер был опубликован 3 сентября 2022 г. в формате электронного аукциона. По окончанию его проведения не было подано ни одной заявки.

Мест нет

Как ранее отмечал директор по продажам Linxdatacenter Роман Шулимов, среди коммерческих ЦОДов еще остались площадки, способные вместить дополнительно 100 серверов. «В теории, такой объем могли бы приютить в Москве IXcellerate (хотя и говорят, что в новом кампусе все занято) и DataPro», — предположил он.

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МВД не нашло ЦОД для размещения ИТ-оборудования

Острая нехватка мест в дата-центрах наметилась в апреле 2022 г. К тому моменту в Москве и Подмосковье их суммарное количество сократилось до 800 мест (минимальное значение с 2018 г.).

В октябре CNews писал о том, что нехватка мест в российских ЦОДах усугубляется. При этом спрос на colocation (размещение оборудования заказчика на площадях подрядчика) не снижается. Вместе с тем повышаются цены на услуги размещения оборудования.

Это объясняется, в том числе тем, что на фоне санкций многие проекты по закуску ЦОДов откладываются на неопределенный срок. Также зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное и серверное оборудование в российские дата-центры.

Где разместиться

Эксперты полагают, что в ближайшее время ситуация с ЦОДами в центральном регионе не стабилизируется. На фоне дефицита и повышенного спроса в сентябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах построить дата-центр в Калуге. В нем разместят более 3,8 тыс. серверных стоек. Однако первую зону откроют в первом полугодии 2023 г.

Еще дольше придется ждать окончания строительства федерального дата-центра МВД. По плану, оно должно закончиться в 2024 г. ЦОД будет базироваться в Москве.

Кристина Холупова

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