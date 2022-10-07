В России заканчиваются серверные места в ЦОДах

В стране усиливается нехватка мощностей в дата-центрах. Прирост числа стоек в 2022 г. оказался меньше, чем в предыдущие годы. Повышаются и цены на услуги размещения оборудования. Эксперты полагают, что в Москве дефицит сохранится, а вот ситуация в регионах может оказаться немного лучше.

Мощностей не хватает

Количество серверных стойко-мест в российских центрах обработки данных (ЦОД) в 2022 г. выросло чуть более чем на 3 тыс. При этом прирост мест в предыдущие годы составлял свыше 3-5 тыс., пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование iKS-Consulting и 3data.

В целом количество имеющихся в России стойко-мест в 2022 г. достигнет 55,7 тыс. штук. Вместе с тем цены на colocation (размещение оборудования заказчика на площадях подрядчика) в III квартале 2022 г. по сравнению со II кварталом выросли в Москве на 7,6%, Санкт-Петербурге на 2,6%, следует из отчета.

При этом спрос на услуги ЦОДов по всей стране сильно превышает предложение, рассказал изданию гендиректор 3data Илья Хала.

Причины дефицита

По словам гендиректора дата-центра Oxygen Павла Кулакова, дефицит мест в ЦОДах появился на фоне увеличивающегося спроса на российские облачные сервисы. Отечественные компании переносят свою ИТ-инфраструктуру в российские облака из-за ухода из страны иностранных провайдеров.

В России усиливается дефицит стойко-мест в дата-центрах

В условиях разрыва цепочек поставок зарубежного оборудования российским компаниям проще переводить свои системы в облака, считает Кулаков. Это повлияло и на то, что многие игроки заморозили или перенесли проекты по созданию или расширению дата-центров на следующий год, добавил Хала.

Ситуация объясняется в том числе тем, что иностранные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование в российские дата-центры.

Почему растут цены

На стоимость размещения оборудования в дата-центрах влияет не только уход иностранных вендоров с отечественного рынка, но и общее повышение цен на товары и услуги в России, рассказали «Коммерсанту» в МТС. При строительстве ЦОДов необходимо подвести электричество, смонтировать системы охраны и пожаротушения и пр. Вместе с тем увеличились сроки и цены поставки комплектующих и логистики, отметил директор по развитию инфраструктурных проектов Selectel Константин Ансимов.

Помимо этого, из-за экономического кризиса крупные операторы пересмотрели свою ценовую политику и отказались от скидок, отметила аналитик iKS-Consulting Татьяна Толмачева.

В Москве, по мнению представителей «Ростелеком-ЦОД», дефицит на colocation сохранится. При этом в регионах ситуация будет лучше, потому что у них есть запас мощностей, и новые проекты не были заморожены. С «Ростелекомом» согласна и Толмачева. Если планы операторов дата-центров в регионах по вводу в эксплуатацию новых площадок сохранятся, то ситуация там стабилизируется.

На фоне дефицита и повышенного спроса, в сентябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах построить дата-центр в Калуге. В нем разместят более 3,8 тыс. серверных стоек. Первую зону откроют в первом полугодии 2023 г.