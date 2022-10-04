Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP

Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAPВ российскую компанию Axenix (ранее Accenture) перешла команда ушедшей из России немецкой SAP. Из нее был сформирован Центр экспертизы. Он сфокусируется на развитии платформы, которая позволит крупным компаниям создавать системы планирования в условиях разрыва цепочек поставок.
Из SAP в Axenix
Российская консалтинговая технологическая компания Axenix ранее известная как Accenture забрала к себе команду из ушедшей из страны немецкой SAP. Об этом CNews рассказали представители Axenix.
В российскую компанию перешла группа сотрудников, которая раньше отвечала за управление в SAP цепочками поставок. В результате присоединения персонала Axenix создала Центр экспертизы по развитию платформы интегрированного планирования In.Plan.
В Axenix перешли системные архитекторы, консультанты, специалисты по управлению проектами и продажам, методологи и другие эксперты из подразделения Digital Supply Chain SAP, отметили в компании.
Как рассказали CNews представители Axenix, из SAP к ним ушло более 10 человек.
Чем займется Центр
Команда из SAP сфокусируется на развитии In.Plan, которая помогает крупным компаниям создавать системы планирования в условиях разрыва цепочек поставок. Платформа включает в себя модули планирования операций и продаж, централизованного прогнозирования, управления цепочками поставок и доходностью, а также оперативной аналитики.
Центр экспертизы In.Plan возглавил Сергей Уланов, за 20 лет прошедший в SAP путь от консультанта по бизнес-процессам до руководителя консалтинговой практики планирования цепочками поставок.
Среди первых планов компании по развитию платформы — разработка low-code-конструктора для управления объектами модели данных, создание инструмента для сценарного планирования, а также реализация функции совместного планирования с партнерами.
Из Accenture в Axenix
В сентябре 2022 г. российское подразделение Accenture объявило о том, что будет работать под новым брендом Axenix. В апреле 2022 г. российская практика компании была передана в 100% собственность российскому руководству и стала полностью независима от международной сети Accenture.
Одним из требований такой передачи было переименование компании в течение одного месяца после завершения сделки. В этой связи, на данный момент компания временно действует под юридическим наименованием ООО «Акстим». Согласно базе «Контур.фокус», ее учредителями являются Вартан Диланян (57%), Мария Григорьева (12%), Ирина Одинаева (10%), Сергей Киреев (6%); у Юрия Ильина, Ларисы Мальковой и Дмитрия Топорова по 5% долей компании.
Гендиректором «Акстим» заявлен Вартан Диланян. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 11 млрд руб., а чистая прибыль достигла 2 млрд руб., следует из «Контур.фокуса».
Axenix предоставляет широкий спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 тыс. сотрудников.