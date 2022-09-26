В Зеленограде бьют тревогу из-за частичной мобилизации «сотен» работников микроэлектронных предприятий

В микроэлектронной отрасли сообщают о «сотнях» специалистов зеленоградских предприятий, которые подлежат частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Среди заводов, руководителям которых якобы пришли пофамильные списки сотрудников «без брони», производители микросхем и полупроводников «Микрон» и «Ангстрем».



План «на сотни человек»

Как стало известно CNews, зеленоградские предприятия по выпуску микроэлектроники получили из военкоматов списки сотрудников, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Руководство завода по производству полупроводников «Микрон» получило пофамильный список на 300 сотрудников, которым могут прийти повестки во время первой, второй или третьей волны частичной мобилизации, а руководство предприятия «Ангстрем» – на 100 человек.

Такие данные в беседе с CNews привел Василий Костромин, гендиректор технологической компании «Фраксис», которая специализируется на создании и сборке устройств интернета вещей, программных продуктов и приборостроении. По его словам, в кластере микроэлектроники в Зеленограде уже идет активная частичная мобилизация сотрудников. Помимо «Микрона» и «Ангстрема» он упомянул научно-технический центр «Элинс», занимающийся проектированием, разработкой и производством промышленных компьютерных продуктов.

«Я в данном случае выступаю как посредник, так как на этих предприятиях работают мои сокурсники, – объяснил Костромин. – Они говорят о сотнях людей, которым еще не прислали повестки, но которых уже пофамильно включили в мобилизационный план. Это означает, что многие высококвалифицированные сотрудники сейчас в группе риска. А ведь каждый такой специалист в мире считается штучным – после шести лет в вузе, чтобы выйти на такой уровень, он проходит обучение еще в течение 5-10 лет на установках, которые требуют высочайшей квалификации и специфических знаний. В мире сейчас дефицит такого рода специалистов, их собирают, за них борются, а мы их отдаем. Этот человеческий капитал стоит сотни миллионов и спасает жизни на миллиарды, создавая технологический паритет для тех, кто на фронте из простых и массовых профессий, а где-то и преимущество на поле боя. Такими темпами отрасль можно и похоронить».

На зеленоградских предприятиях микроэлектроники жалуются на призыв «сотен» работников

Костромин прогнозирует, что с учетом потерь учебного и кадрового потенциала из-за частичной мобилизации прежняя производственная способность будет восстановлена не раньше, чем через 10-20 лет. Собеседник уточняет, что юристы названных предприятий сейчас пытаются поменять статус сотрудников, включенных в списки, чтобы «забронировать» их.

«Юристы бьются, пишут в военную прокуратуру и в военкоматы, но уже понятно, что взять всех под "бронь" не получится», – заметил Костромин, добавив, что уже известно о нескольких специалистах, которые получили повестки. Он отметил, что предлагал своим знакомым обратиться с коллективным обращением к Правительству России, как это сделала ранее Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники, но те «побоялись светиться».

Представители «Микрона» ни подтверждать, ни опровергать информацию о включении своих сотрудников в мобилизационный план не стали. Представители «Ангстрем» заявили, что никакого мобилизационного плана не видели, так как предприятие входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и работает с гособоронзаказами.

«У нас сотрудники защищены даже от срочной службы», – объяснили на предприятии.

Обращение АРПЭ

Ранее стало известно, что Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила Правительство России предоставить сотрудникам отрасли отсрочку от частичной мобилизации. Как объяснили подписанты обращения, бронь необходима, так как большая часть производителей электроники не относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Последние, как следует из указа Президента России Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации, гарантированно получают «иммунитет».

Исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский в письме подчеркнул, что в российской электронной промышленности сегодня заняты порядка 350 тыс. человек, половина из которых мужчины. Некоторым из них уже пришли повестки.

Кто уже получил отсрочку

Напомним, 22 сентября 2022 г., профильные российские ассоциации направили в Минцифры просьбу предоставить ИТ-специалистам отсрочку от призыва на военную службу для участия в специальной операции России на Украине. Позже Минобороны выступило с сообщением, что частичной мобилизации смогут избежать отдельные категории граждан. Среди них – работники ИТ-сферы, информации и связи, СМИ, а также организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Известно, что отсрочку получат ИТ-шники с высшим образованием, которые работают полный день в аккредитованных министерством ИТ-компаниях. Порядок действий ИТ-компаний для оформления отсрочки на своих работников сейчас уточняется.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что пока будет лично оказывать содействие ИТ-специалистам, которые уже получили повестки. В Министерстве также рекомендовали при личной явке в военкомат взять с собой оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профильного высшего образования и выписку из реестра о госаккредитации компании-работодателя в ИТ-сфере, заверенную гендиректором компании. Кроме того, стоит взять с места работы справку о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Это должно помочь избежать призыва.