Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных

В октябре 2022 г. россиянам разрешат показывать инспекторам ГИБДД свои водительские права на экране смартфона. При этом обычные права по-прежнему придется возить с собой, поскольку их цифровая копия пока нелегитимна – о ней в действующих правилах дорожного движения не сказано ни слова.

Цифровизация наполовину

В России с 1 октября 2022 г. можно будет предъявлять инспекторам ГИБДД водительские права в электронном виде, то есть на экране смартфона. Однако автомобилистам по-прежнему придется возить с собой оригинальный документ, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Наличие у автовладельца водительского удостоверения в бумажном виде по-прежнему остается обязательным», – отметил чиновник.

Другими словами, картинка на дисплее мобильника будет действительной лишь в том случае, если у владельца транспортного средства имеются при себе настоящие «аналоговые» права. В этой связи едва ли электронные водительские права будут востребованы у россиян, по крайней мере, на начальном этапе, ввиду их неспособности заменить классический документ.

Свет в конце тоннеля виден, но есть нюанс

По словам Черникова, в настоящее время обычные водительские права нужно иметь при себе даже при наличии электронных по той причине, что последние пока никак не фигурируют в действующих на территории России правилах дорожного движения (ПДД). Из этого следует, что как только необходимые поправки будут внесены, оригинальное водительское удостоверение можно будет оставлять дома. Однако сроки вступления в силу изменений в ПДД пока не установлены.

Всероссийский отказ от бумажных водительских прав в пользу цифровых откладывается

Также не следует забывать, что при проверке документов инспекторы ГИБДД в большей части случаев забирают водительское удостоверение и держат их в своих руках. Не исключено, что аналогичному «временному изъятию» будут подвергаться и смартфоны, в которых, как правило, содержится масса персональных данных, начиная от личной переписки в мессенджерах и заканчивая банковской информацией.

В итоге удобство от возможности носить с собой на один документ меньше для многих может быть нивелировано возросшим риском утечки персональных данных.

Как все устроено

Предоставить инспектору ГИБДД права в виде фотографии или скан-копии не получится. Потребуется полноценная электронная копия, загруженная в приложение «Госуслуги авто». Оно уже существует и регулярно обновляется – к примеру, в магазине Google Play оно доступно для скачивания с августа 2021 г., а последний на момент выхода материала апдейт для него вышел 9 сентября 2022 г.

О том, что электронные водительские права можно будет предъявлять в России с 1 октября 2022 г., ранее заявил также Михаил Черников.

В разговоре с журналистами «Известий» член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов объяснил, почему приложение существует больше года, но пользоваться им для показа инспекторам ГИБДД водительского удостоверения все еще не представляется возможным. «Само приложение появилось довольно давно, но оставалась нерешенной проблема фейков, – сказал он. – То есть недобросовестные граждане могли воспользоваться липовым приложением, похожим на настоящее, загрузить туда любые данные, а инспектор не мог бы эти данные и саму программу проверить. Судя по всему, сейчас ГИБДД закончило интеграцию собственных данных и приложения. Тем самым у инспекторов появился инструментарий по проверке и валидации подлинности приложения и данных».

История, длящаяся годами

В России тема электронных копий различных документов поднимается властями на протяжении нескольких лет. Например, они впервые заговорили об электронных паспортах еще в начале 2013 г., но по прошествии почти 10 лет все россияне по-прежнему пользуются обычными бумажными. Об электронных водительских правах еще в ноябре 2020 г. говорил глава Минцифры Максут Шадаев. Во время выступления на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Совете Федерации он сказал, что реализация проекта, предполагающего использование цифровых двойников документов вместо оригиналов, начнется в декабре 2021 г. в Москве. Цифровые аналоги могли появиться для водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), охотничьего билета и, возможно, паспорта.

В апреле 2021 г. CNews писал о возможном скором появлении в России приложения «Госдоки», в котором предполагалось хранить электронные копии большей части удостоверений личности, включая водительское удостоверение и ИНН. Релиз ожидался в декабре 2021 г.

На момент выхода материала, спустя почти год с даты планируемого запуска обоих проектов, цифровые копии прав в Москве, как и в других городах России, не принимались и не считались полноценной заменой бумажного документа. Что касается электронных паспортов, то, как сообщал CNews, летом 2022 г. он был заморожен до лучших времен. Эксперимент с универсальными электронными картами, одним из вариантов цифрового паспорта, начался в 2011 г. но в итоге тоже не завершился успехом.