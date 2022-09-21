CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Техника
|

Россияне создали не имеющий аналогов в мире датчик для весового контроля автомобилей

Российский концерн «Телематика» создал особый цифровой датчик весового контроля автотранспорта. В отличие от применяемых во всем мире решений, он совмещает в себе функции всех устройств, которые должны быть внедрены в дорожное полотно на контрольных пунктах.

Три в одном

Как стало известно CNews, российская компания «Казань-Телематика» (входит в концерн «Телематика») разработали не имеющий аналогов в мире цифровой датчик весового контроля грузового автотранспорта.

Он входит в состав весоизмерительного модуля, который также включает в себя рамную опору с табло и камерами, которые фиксируют все транспортные средства, распознавая их номера и определяя скорость движения каждого автомобиля.

Данное оборудование призвано работать в качестве поста автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК). Основной задачей АСВГК является фиксация автомашин, двигающихся с нарушением весовых и/или габаритных параметров в автоматическом безостановочном режиме без снижения их скорости.

Как объяснили CNews в «Телематике» в отношении нового датчика, технологически решение совместило в себе функции нескольких устройств. Обычно на пунктах контроля в дорожное полотно внедряется три элемента: так называемые индукционные петли, которые обнаруживают факт появления авто, подавая сигналы другим элементам системы, весогабаритный модуль для измерения нагрузки, и датчики скатности, определяющие количество колес на оси транспортного средства.

datchik_600.jpg

Перегруженные автомобили станут выявлять российские датчики «три в одном»

Новый датчик «Телематики» выполняет все функции разом. Измерение нагрузки происходит в каждой его точке по всей длине. Обработка полученных сигналов осуществляется внутри самого датчика, и передача измерительных данных во внешнюю информационную систему происходит сразу в цифровом виде по Ethernet-кабелю. В «Телематике» полагают, что такая интеграция дает большую точность и достоверность измеряемых показателей.

Кроме того, использование одного датчика, вместо трех компонентов, позволяет снизить ущерб для дорожного полотна — его штробят в одном, а не в нескольких местах. К тому же, при монтаже поста АСВГК применение такого датчика существенно сокращает срок монтажных работ и период перекрытия дороги.

Еще одно преимущество — ценовое: однокомпонентное решение дешевле своих трехкомпонентных аналогов.

Представители «Телематики» подчеркивают, что датчик преимущественно создан на основе российской компонентной базы, а закупка недостающих импортных элементов сейчас переориентирована на дружественные России страны.

Первое применение разработанного датчика состоится в составе нового поста АСВГК на трассе Ижевск — Воткинск, который заработает осенью 2022 г.

Как работает АCВГК

В «Телематике» объясняют, что развернутый пост АCВГК автоматически взвешивает и определяет размеры грузового транспорта — без его торможения или полной остановки. Если фиксируется перегруз, приборы отправляют фотографию грузовика и его номеров, а также видеозапись для выписки постановления об административном правонарушении. При этом АПВГК способен определить и скорость автомобиля.

Система работает круглосуточно и выявляет перегруженные машины в дорожном потоке.

Так, если транспортное средство будет идти с перегрузом, на информационном табло появится госномер автомобиля и надпись «Перегруз».

Социальная значимость

«Автомобили, передвигающиеся с нарушением габаритных и весовых параметров, наносят непоправимый урон дорожному полотну и дорожной инфраструктуре, — поделился замгендиректора концерна «Телематика» Марсель Нигметзянов. — В среднем этот ущерб оценивается в 2,5 трлн руб. в год. Также езда с перегрузом приводит к ускоренному износу деталей авто и подвергает опасности водителя и других участников движения. По статистике на российских дорогах каждый третий грузовой автомобиль имеет перегруз, из них процент превышения разрешенной нагрузки по общей массе составляет 20% машин, а на ось — 80%. Поэтому применение современных цифровых решений весогабаритного контроля – основа безопасности на дорогах».

Денис Воейков

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных

Оператор системы «Мир» строит платформу на замену Apple Pay и Google Pay

Что у GPU Cloud под капотом: обзор технологий

Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября

Знаменитый российский производитель серверов и СХД увеличит их выпуск в 3 раза

На ажиотажной миллиардной закупке МВД цена серверов обрушилась в 4 раза

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября