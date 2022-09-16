Возвращение золотых времен Рунета. Пиратский контент в России теснит легальный

Россияне стали намного чаще искать пиратский контент в интернете – в первую очередь кино и сериалы, но также и программное обеспечение. В первую очередь их интересует продукция зарубежных киностудий и стриминговых сервисов. А поскольку спрос рождает предложение, в Рунете появляется все больше сайтов с нелегальным контентом – в августе один только «Яндекс» заблокировал свыше 9 млн ссылок на них в своей поисковой выдаче. Годом ранее их было около 6 млн.

Пиратство снова в почете у россиян

В российском сегменте интернета фиксируются неимоверные темпы роста количества пиратского контента, пишет «Коммерсант». Это вызвано недоступностью многих иностранных стриминговых сервисов, а также отсутствием современных иностранных фильмов в обычных офлайн-кинотеатрах.

На то, что Рунет накрыло волной пиратства, указывает и статистика «Яндекса», еще в 2018 г. подписавшего меморандум по борьбе с пиратством в России. Эта борьба подразумевает, помимо прочего, удаление ссылок на нелицензионный контент из поисковой выдачи без суда, и, судя по всему, алгоритмы и сотрудники «Яндекса» вынуждены вычищать Рунет намного интенсивнее и чаще, чем год назад.

Для сравнения, по итогам лета 2022 г. «Яндекс» удалил 9,1 млн ссылок на пиратский контент. При этом за тот же период 2021 г. данный показатель составил 6,4 млн.

Проблема становится очевидной

Представители российского холдинга «Газпром-медиа» тоже говорят об активизации пиратов, но приводят на много менее впечатляющую статистику. Они сообщили изданию, что во II квартале 2022 г. (1 апреля – 30 июня) прирост количество заблокированы пиратских ссылок выросло на четверть и составило 1,64 млн.

В России стремительно растет спрос на «условно бесплатный» зарубежный контент

При этом статистика холдинга учитывает не только те ссылки, что были заблокированы «Яндексом» во внесудебном порядке. Сюда также входят ссылки, удаленные из поисковой выдачи по решениям Мосгорсуда на основании исков «Газпром-медиа».

При этом в холдинге явно не питают иллюзий в отношении развития ситуации с пиратством в России. Его представители уверены, что по итогам III квартала 2022 г., который завершится 30 сентября, в России будет заблокировано, по меньшей мере, столько же ссылок на нелегальный контент.

Онлайн-кинотеатры смотрят со стороны

Российские онлайн-кинотеатры по неизвестным причинам не спешат раскрывать статистику пиратства в России. Они указывают лишь, что пока это касается в первую очередь иностранного контента, в особенности произведенного сервисами, покинувшими Россию после 24 февраля 2022 г.

В первую очередь упоминается американский сервис Netflix. Он проделал немалый объем работы, чтобы в октябре 2020 г. запустить в России свою локализованную версию с переведенном на русский язык сериалами и фильмами.

Однако весной 2022 г. Netflix оказался в числе первых, кто сбежал из России после ввода санкций. За что, к слову, и поплатился – он лишился львиной доли своей аудитории, его финансовое положение сильно пошатнулось.

«По ушедшим из России платформам типа Netflix пиратство возросло однозначно, – сообщил «Коммерсанту» руководитель отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра Start Сергей Василенко. – Если нельзя посмотреть официально, значит, люди будут смотреть неофициально. По самим пиратам (по их общему числу, – прим. CNews), думаю, все примерно так и было».

Директор по развитию онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин заявил изданию, что контроль над пиратством в России не ослаб. По его мнению, расцвет ресурсов с нелегальным контентом является прямым следствием роста спроса на него.

Российские киноделы в опасности

Российские пираты крадут не только зарубежный, но и отечественный контент, утверждает гендиректор Premier Софья Митрофанова. Она сказала изданию, что в настоящее время защищать от воровства материалы российского производства стало сложнее.

Вопрос лишь в том, о каком именно контенте говорит Софья Митрофанова. Отечественные фильмы по-прежнему выходят в кинотеатрах, однако, судя по всему, зрителя они почти не интересуют. Кинотеатры бьют тревогу, заявляя о стремительном падении выручки после ухода иностранных студий и пропажи голливудских фильмов из проката. Несмотря на регулярные премьеры российских фильмов и полнометражных мультфильмов, кинотеатры вынуждены закрывать залы и изыскивать иные способы получения дохода.

Пиратские ПО и книги тоже в цене

Россияне стали весьма положительно относиться не только к нелегальному видеоконтенту, но и к пиратскому ПО. После ухода некоторых компаний из России спрос на их взломанный софт взлетел.

В первую очередь это касается, разумеется, корпорации Microsoft, в том числе и потому, что ее ОС являются самыми популярными в России. Windows занимает 87,48% российского рынка настольных ОС (статистика StatCounter за август 2022 г.).

Microsoft отметилась в России еще и тем, что период с марта по июнь 2022 г. включительно она в значительной степени осложнила жизнь российским пользователям своих программных продуктов, в том числе, запретив им скачивать дистрибутивы Windows со своего сайта. Последней каплей стало заявление руководства корпорации о желании полностью уничтожить российское представительство Microsoft. После этого россияне обрушили на поисковики лавину запросов по скачиванию пиратских Windows и Office.

Также CNews писал о росте интереса россиян к пиратским электронным книгам. В марте-мае 2022 г. таких запросов в поисковиках стало на 30% больше год к году. Эксперты утверждают, что в очень скором будущем ситуация может заметно усугубиться.