ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок

ИТ-компания «Форс – Центр разработки» хочет взыскать с Минсельхоза 370,38 млн руб. по двум контрактам на создание системы для ведомства. Но министерство заявляет, что при эксплуатации системы в общей сложности выявлено 86 ошибок, некоторые из которых критические.

Оплата по расторгнутым контрактам

Разработчик информационных систем (ИС) «Форс – Центр разработки» пытается взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) 370,38 млн руб. Сумма эта, как полагает истец, причитается ему по двум расторгнутым госконтрактам, обнаружил CNews в картотеке арбитражных судов.

В один и тот же день, 13 мая 2020 г. между Минсельхозом и «Форс – Центр разработки» было заключено сразу два госконтракта на общую сумму 1,4 млрд руб. Контракт на сумму 859,23 млн руб. на работы по развитию системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК) министерства. И контракт на 546,73 млн руб. — на работы второй очереди по созданию этой системы.

В апреле 2022 г. «Форс – Центр разработки» подала первый иск на общую сумму 370,38 млн руб. Согласно определению суда, ИТ-компания требует с Минсельхоза недоплаченные суммы по двум госконтрактам: 185,69 млн руб. и неустойку в размере 12,52 млн руб. по контракту на и 161,45 млн. руб. и неустойку в размере 10,7 млн руб. В том числе, истец требует признать заключительные этапы работ по ним выполненными, следует из документа. Заседание по делу назначено на декабрь. Еще одно исковое заявление к министерству «Форс» подала 8 сентября.

Оба контракта были заключены для создания и развития системы, которая позволит перевести в цифровой вид предоставление гражданам и бизнесу льгот в сельскохозяйственной области.

CNews ожидает от сторон комментариев.



47 ошибок и «недоплата» 185 миллионов

Согласно решению об одностороннем отказе от исполнения госконтракта от 29 августа 2022 г., Минсельхоз не принял работы по нему из-за выявленных недостатков к системе. По контракту на развитие системы было выявлено 47 замечаний.

ИТ-компания требует от Минсельхоза оплаты по расторгнутым договорам

В документе говорится, что в ходе эксплуатации было выявлено, что ИС представляет собой не целую систему, а «разрозненные модули, развернутые в различных, не связанных между собой контурах».

Экспертная оценка готовности системы показала, что она не позволяет подписать заявки на льготы из-за отсутствия настройки электронных подписей, зависает и не сохраняет изменения без сообщения об ошибке. В ней также имеются существенные недоработки по процессам заключения соглашений на получение господдержки, формирования заявок, льготного кредитования, цифровому профилю, личному кабинету и т.д.

Минсельхоз неоднократно направлял замечания относительно качества работ, которые так и не были устранены по состоянию на конец августа 2022 г. При этом срок выполнения работ по контракту — 10 декабря 2021 г.

По контракту на сумму 859,23 млн руб. заказчик фактически оплатил исполнителю 673,53 млн руб. (разница 185,69 млн руб.). Контракт был расторгнут в одностороннем порядке 9 сентября 2022 г.

39 ошибок и «недоплата» 161 миллион

Ситуация по контракту на создание системы аналогичная. В ходе проведения испытаний, было выявлено 39 ошибок в ее функционировании. Т. е. всего в ходе работ по двум контрактам обнаружено 86 недочетов.

Минсельхоз неоднократно направляло в адрес «Форс» замечания относительно качества выполненных работ (два письма от декабря 2021 г. и по одному письму в январе, февраля и марте 2022 г.). Ошибки так и не были устранены. На этом основании министерство и разорвало госконтракт в одностороннем порядке.

По контракту на сумму 546,73 млн руб. заказчик фактически оплатил 385,27 млн руб. (разница 161,45 млн руб.). Срок выполнения работ по нему — 17 декабря 2021 г. Контракт также был расторгнут 9 сентября 2022 г.

Для чего создается система

Как уже говорилось выше, система создается для предоставления льгот в области сельского хозяйства. Так. в 2022 г., согласно техзаданию, ожидается, что не менее 75% субсидий сельхозтоваропроизводителям будет предоставляться посредством суперсервиса и не менее 50% оформления и предоставления льготных кредитов — в электронном виде.

Согласно структуре ПО системы Минсельхоза, в качестве системы управления базами данных (СУБД) используется PostgreSQL и MySQL. Других более определенных характеристик в документах нет.

Чем занимается «Форс»

«Форс» основана в 1991 г. В группу компаний «Форс» входят «Форс – Центр разработки», «Форс Дистрибуция», «Форс Учебный центр», «Форс Телеком» и др. Они занимаются разработкой, интеграцией, а также построением ИС, техподдержкой и обучением.

«Форс» входит в список крупнейших компаний CNews 2021. Ее выручка по итогам 2021 г. составила 19,6 млрд руб.

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Форс – Центр разработки» образована 18 ноября 1999 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Евгений Ефименко, а единственным учредителем — Алексей Голосов. В базе «Контур.фокуса» имеются сведения о 378 заключенных госконтрактах с ИТ-компанией на общую сумму 17,1 млрд руб.