Власти отправили в «черный список госзаказа» компанию, сбившую цену ИТ-тендера в 10 раз

Минпромторг сумел настоять на включении своего проштрафившегося ИТ-подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков. После одностороннего разрыва госконтракта ФАС это сделать отказалась. Точку в деле поставил суд, в который обратилось министерство. Свои работы подрядчик пытался выполнить с огромным демпингом по отношению к начальной цене контракта на тендере.

Черный список для «Тесс технолоджи»

Как выяснил CNews, компании «Тесс технолоджи» не удалось избежать попадания в Реестр недобросовестных поставщиков. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, в который 18 апреля 2022 г. Минпромторг обратился с иском к Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Тесс технолоджи» получила известность, снизив начальную цену контракта Минпромторга на исследования по линии искусственного интеллекта в 10 раз — с 70 млн руб. до 7 млн руб. Этот контракт до конца исполнен не был — министерство его разорвало в одностороннем порядке.



После этого оно подало представление в ФАС на включение «Тесс» в реестр. Однако антимонопольный орган посчитал, что в отношении «Тесс технолоджи» оснований для этого нет. Это и стало поводом для судебного разбирательства между Минпромторгом и ФАС.



Проблемного решение ФАС в публичном доступе не представлено. По материалам завершившегося суда, в своем снисхождении служба руководствовалась тем, что исполнителем разорванного контракта «предпринимались попытки по сдаче результатов оказания услуг по контракту, а также неоднократно устранялись замечания заказчика».

Изучив материалы дела, суд посчитал, что оспариваемое Минпромторгом решение ФАС свидетельствует лишь об установленном факте неоднократных попыток сдачи «Тесс технолоджи» результатов оказанных услуг, «что не позволило ФАС сделать вывод о недобросовестности исполнителя».

Подрядчик Минпромторга, не доделавший исследования по линии ИИ, отправлен в Реестр недобросовестных поставщиков

«Вместе с тем, ФАС подтверждает соблюдение процедуры расторжения контракта Минпромторгом, при этом в решение отсутствует вывод о соответствии услуг техническому заданию, — говорится в заключении служителей Фемиды. — На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое решение антимонопольного органа не соответствует законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя».

Теперь, если «Тесс» не оспорит решение суда, то она попадет в Реестр недобросовестных поставщиков. Это значит, что компания на два года (в стандартном случае) лишится возможности участвовать в тендерах по 44-ФЗ, который описывает правила закупок для госорганов. Ограничений на участие в закупках компаний с госучастием (по 223-ФЗ) у нее в связи с данной историей не появится (для таких закупок существует отдельный черный список).

На момент публикации данного материала «Тесс технолоджи» в Реестр недобросовестных поставщиков включена не была.

Примечательно, что изыскания «Тесс технолоджи», выполненные в рамках недоисполненного контракта, в конце ноября 2021 г. были представлены на экспертной сессии, организованной АНО «Цифровая экономика», о чем в начале декабря РБК сообщили несколько участников рынка.

Предыстория разбирательства

Напомним, данная история началась 2 июля 2021 г., когда Минпромторг объявил тендер на проведение маркетингового исследования. Оно должно было выявить в России наиболее перспективные наработки в сфере создания программно-аппаратных комплексов (ПАК) «для целей искусственного интеллекта (ИИ)», на которых может быть сосредоточена господдержка. Исследованию был присвоен шифр «Анализ рынка ИИ».

Победителем конкурса с начальной ценой лота в 70 млн руб. и стала «Тесс технолоджи». Чтобы получить контракт со сроком исполнения до 15 декабря 2021 г., компании, как уже было сказано выше, пришлось сбить цену лота до 7 млн руб.

Отчасти такой демпинг был вызван изрядным ажиотажем вокруг тендера. Всего на него было подано 13 заявок. Среди них — научно-производственная компания «Криптонит» (совместное предприятие «ИКС холдинга» с «Ростехом»), фонд «Сколково», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Финансовый университет при Правительстве России, Международный банковский институт им. Анатолия Собчака, Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности, компания «Технопарк Санкт-Петербурга», «Академия-сервис», ИП Апурин Н. А. и «Эс си эм консалт».

Как следует из карточки этого контракта на сайте госзакупок, он был расторгнут 15 февраля 2022 г. В качестве официальной причины такого шага указано «нарушение исполнителем условий контракта относительно качества оказываемых услуг, неоднократное неустранение выявленных заказчиком недостатков, а также многократное представление результатов оказания услуг, не соответствующих техническому заданию и условиям государственного контракта».

Как следует из картотеки арбитражных судов, 14 марта 2022 г. «Тесс технолоджи» попыталась оспорить разрыв отношений в Арбитражном суде Москвы. В начале июня в удовлетворении ее иска к Минпромторгу ей было отказано. Сейчас происходит рассмотрение дела в апелляционной инстанции.

Какое исследование заказывал Минпромторг

Как писал CNews в июле 2020 г., Минпромторг объявил тендер на проведение маркетингового исследования, которое выявит в России наиболее перспективные наработки в сфере создания ПАК для целей ИИ, на которых может быть сосредоточена господдержка.

Представители Минпромторга рассказали тогда CNews, что меры господдержки, которые ожидают создателей самых перспективных технологий для ИИ-ПАКов, включают субсидирование их разработок. В 2021 г. субсидий было предусмотрено в размере 1,5 млрд руб.

Как следует из тендерных документов, в ходе исследования исполнителю нужно было проанализировать существующие и перспективные задачи ИИ, провести анализ ведущих зарубежных производителей ПАКов и платформ для решения задач ИИ (в том числе платформ Nvidia, ARM, Qualcomm, Intel и решений Google, Amazon, Facebook, Alibaba) и выявить российских разработчиков в области аппаратных решений для ИИ, имеющих высокий конкурентный потенциал на мировом рынке.

Специфика бизнеса «Тесс технолоджи»

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Тесс технолоджи» было образовано 27 июля 2017 г. в Москве. Генеральным директором заявлен Станислав Триерс, которому принадлежит 50% компании. Остальные 50% находятся у Ольги Книга.

По данным «Контур.фокуса», выручка компании по итогам 2020 г. составила 8,1 млн руб., что на 253% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль в 2020 г. достигла 3,8 млн руб. В базе «Контур.фокуса» имеются данные только об одном госконтракте компании, кроме минпромторговского, на сумму в 1,6 млн руб.