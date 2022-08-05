ЦИК требует у «дочки» «Ростеха» больше сотни миллионов за срыв поставок устройств электронного голосования
Центральная избирательная комиссия подала иск против концерна «Автоматики» на 130,3 млн руб. В основу иска лег госконтракт на проведение НИОКР для разработки технических средств и оснащения ими цифровых избирательных участков. Согласно отчету Счетной палаты, концерн «Ростеха» сорвал сроки выполнения работ. А в госкорпорации уточнили, что образцы НИОКР не были переданы заказчику.
Иск ЦИК к «Автоматике»
Как выяснил CNews, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подала иск против входящего в «Ростех» концерна «Автоматика» на сумму 130,3 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных дел. Иск был подан 29 июля 2022 г.
Согласно определению суда, спор возник из-за госконтракта, заключенного между сторонами в сентябре 2019 г. (контракт № 29-ЕПД/Т). Номер этого документа фигурирует в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета ЦИК за 2020 г. Согласно отчету, госконтракт был заключен на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), необходимых для разработки технических средств и оснащения ими цифровых избирательных участков для проведения цифрового голосования в сентябре 2020 г.
Имеются в виду избирательные участки, оснащенные специальными терминалами, с помощью которых избиратели могут голосовать на выборах губернаторов или заксобраний своих регионов, находясь в Москве. Машины автоматически подсчитывают голоса, фиксируют результаты и формируют отчет.
ЦИК хочет взыскать по упомянутому договору неустойку в размере 2,8 млн руб., а также возместить «вред в натуре» (общая сумма 130,3 млн руб.). Здесь имеется в виду требование о возмещении вреда либо в качестве вещи того же рода и качества, что и по договору, либо о возмещении причиненных убытков.
Срыв сроков контракта
Согласно отчету Счетной палаты, ЦИК не направила в адрес «Автоматики» требование об уплате пени в сумме 555 тыс. руб. (по состоянию на 1 января 2021 г.) в связи с тем, что исполнитель нарушил сроки исполнения обязательств на 275 дней (срок исполнения контракта до 31 марта 2020 г.).
Из документа следует, что концерн «Автоматика» не окончил четвертый этап работ по госконтракту по состоянию на 31 декабря 2020 г. «Фактически в установленный техническим заданием срок выполнены только работы второго этапа», — говорится в отчете Счетной палаты. Работы первого и третьего этапов сданы с нарушением установленных техническим заданием сроков на 376 дней и 269 дней соответственно. Работы по четвертому этапу на 1 января 2021 г. концерном «Автоматика» так и не были выполнены, следует из документа.
ЦИК отказалась покупать устройства из-за завышенной цены
В отчете Счетной палаты отмечается то, что ЦИК в 2020 г. собиралась приобрести 1 тыс. технических средств для цифровых избирательных участков (ЦУ). Однако отказалась их покупать. Так, в 2020 г. центральная избирательная комиссия планировала приобрести 1 тыс. ЦУ на сумму 460 тыс. руб. «Вместе с тем ценовое предложение АО "Концерн "Автоматика" составило 850 450,3 тыс. рублей за 1 000 единиц, что практически в два раза больше суммы, предусмотренной в финансово-экономическом обосновании реализации федерального проекта», — следует из документа.
Концерн «Автоматика» отказался от подписания госконтракта по цене 460 тыс. руб. за ЦУ. В результате ЦИК вынуждена была отказаться от их приобретения, говорится в отчете Счетной палаты.
Ответ «Ростеха»
Как рассказали CNews представители холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», в судебном иске на 130,3 млн руб. речь идет не о поставке комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). «С 2019 года Концерн "Автоматика" исполнил 12 договоров на изготовление и поставку КОИБов, — отметили в госкорпорации. — Изделия показали себя с наилучшей стороны при проведении выборов различных уровней».
Предметом иска стали научно-исследовательские и конструкторские работы по теме «Цифровой избирательный участок». Представители «Ростеха» не рассказали, какие технические средства производились в рамках НИОКР для ЦУ.
Однако, по словам представителей «Ростеха», НИОКР в рамках госконтракта № 29-ЕПД/Т были выполнены, а образцы произведены, но не переданы заказчику по причине разногласий о порядке передаче образцов. «Разрешение спора будет в дальнейшем производиться в судебном порядке», — отметили там.
На заседании ЦИК в апреле 2022 г. председатель комиссии Элла Памфилова сообщила о том, что ЦИК ищет нового поставщика КОИБов. По ее словам, в «Ростехе» взвесили свои возможности и сообщили, что «не на 100% уверены, что выполнят контракт». Поэтому Центризбирком объявил о том, что ищет для этих целей нового поставщика.