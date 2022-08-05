ЦИК требует у «дочки» «Ростеха» больше сотни миллионов за срыв поставок устройств электронного голосования

Центральная избирательная комиссия подала иск против концерна «Автоматики» на 130,3 млн руб. В основу иска лег госконтракт на проведение НИОКР для разработки технических средств и оснащения ими цифровых избирательных участков. Согласно отчету Счетной палаты, концерн «Ростеха» сорвал сроки выполнения работ. А в госкорпорации уточнили, что образцы НИОКР не были переданы заказчику.

Иск ЦИК к «Автоматике»

Как выяснил CNews, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подала иск против входящего в «Ростех» концерна «Автоматика» на сумму 130,3 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных дел. Иск был подан 29 июля 2022 г.

Согласно определению суда, спор возник из-за госконтракта, заключенного между сторонами в сентябре 2019 г. (контракт № 29-ЕПД/Т). Номер этого документа фигурирует в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета ЦИК за 2020 г. Согласно отчету, госконтракт был заключен на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), необходимых для разработки технических средств и оснащения ими цифровых избирательных участков для проведения цифрового голосования в сентябре 2020 г.

Имеются в виду избирательные участки, оснащенные специальными терминалами, с помощью которых избиратели могут голосовать на выборах губернаторов или заксобраний своих регионов, находясь в Москве. Машины автоматически подсчитывают голоса, фиксируют результаты и формируют отчет.

ЦИК хочет взыскать по упомянутому договору неустойку в размере 2,8 млн руб., а также возместить «вред в натуре» (общая сумма 130,3 млн руб.). Здесь имеется в виду требование о возмещении вреда либо в качестве вещи того же рода и качества, что и по договору, либо о возмещении причиненных убытков.

Срыв сроков контракта

Согласно отчету Счетной палаты, ЦИК не направила в адрес «Автоматики» требование об уплате пени в сумме 555 тыс. руб. (по состоянию на 1 января 2021 г.) в связи с тем, что исполнитель нарушил сроки исполнения обязательств на 275 дней (срок исполнения контракта до 31 марта 2020 г.).

Центральная избирательная комиссия подала в суд на концерн «Автоматика»

Из документа следует, что концерн «Автоматика» не окончил четвертый этап работ по госконтракту по состоянию на 31 декабря 2020 г. «Фактически в установленный техническим заданием срок выполнены только работы второго этапа», — говорится в отчете Счетной палаты. Работы первого и третьего этапов сданы с нарушением установленных техническим заданием сроков на 376 дней и 269 дней соответственно. Работы по четвертому этапу на 1 января 2021 г. концерном «Автоматика» так и не были выполнены, следует из документа.

ЦИК отказалась покупать устройства из-за завышенной цены

В отчете Счетной палаты отмечается то, что ЦИК в 2020 г. собиралась приобрести 1 тыс. технических средств для цифровых избирательных участков (ЦУ). Однако отказалась их покупать. Так, в 2020 г. центральная избирательная комиссия планировала приобрести 1 тыс. ЦУ на сумму 460 тыс. руб. «Вместе с тем ценовое предложение АО "Концерн "Автоматика" составило 850 450,3 тыс. рублей за 1 000 единиц, что практически в два раза больше суммы, предусмотренной в финансово-экономическом обосновании реализации федерального проекта», — следует из документа.

Концерн «Автоматика» отказался от подписания госконтракта по цене 460 тыс. руб. за ЦУ. В результате ЦИК вынуждена была отказаться от их приобретения, говорится в отчете Счетной палаты.

Ответ «Ростеха»

Как рассказали CNews представители холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», в судебном иске на 130,3 млн руб. речь идет не о поставке комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). «С 2019 года Концерн "Автоматика" исполнил 12 договоров на изготовление и поставку КОИБов, — отметили в госкорпорации. — Изделия показали себя с наилучшей стороны при проведении выборов различных уровней».

Предметом иска стали научно-исследовательские и конструкторские работы по теме «Цифровой избирательный участок». Представители «Ростеха» не рассказали, какие технические средства производились в рамках НИОКР для ЦУ.

Однако, по словам представителей «Ростеха», НИОКР в рамках госконтракта № 29-ЕПД/Т были выполнены, а образцы произведены, но не переданы заказчику по причине разногласий о порядке передаче образцов. «Разрешение спора будет в дальнейшем производиться в судебном порядке», — отметили там.

На заседании ЦИК в апреле 2022 г. председатель комиссии Элла Памфилова сообщила о том, что ЦИК ищет нового поставщика КОИБов. По ее словам, в «Ростехе» взвесили свои возможности и сообщили, что «не на 100% уверены, что выполнят контракт». Поэтому Центризбирком объявил о том, что ищет для этих целей нового поставщика.