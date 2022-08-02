Крупнейшего российского производителя печатных плат купил бизнесмен из списка Forbes

У крупнейшего российского производителя печатных плат «Технотех» сменился владелец — теперь компания принадлежит калининградскому «ВЛВ», которое собирает спутниковые приемники для «Триколор-ТВ». На рынке электроники считают, что конечным владельцем стал Андрей Ткаченко, один из 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes в 2020 г.



Смена владельца

Владельцем крупнейшего российского производителя плат «Технотех» стала «ВЛВ» — организация, связанная с «Триколором» и GS Group. Об этом свидетельствуют данные СПАРК. Смена владельца произошла в конце марта 2022 г. Руководит компанией сейчас Андрей Мартынов.

Компания «ВЛВ», как сообщается на официальном сайте, специализируется на выпуске электронной продукции на условиях контрактного производства, а также самостоятельно — покупая права и конструкторскую документацию на перспективные изделия. Компания является предприятием переходного периода ОЭЗ Калининградской области и имеет льготы по ввозу импортных комплектующих. «ВЛВ» реализует спутниковые приемники для просмотра программ «Триколор» в дистрибьюторскую сеть NoLimit Electronics.

По данным источников РБК на рынке электроники, конечным владельцем «Технотеха» стал бизнесмен Андрей Ткаченко. Они предполагают, что сумма сделки может достигать 1 млрд руб. Среди активов Ткаченко — 75,1% Национальной спутниковой компании, которой он владеет через принадлежащее ему ООО «Унивест», а также доля в GS Group, в которую входят General Satellite (производит ТВ-приставки), «Пранкор» (корпуса для ТВ-приставок), НПО «Цифровые телевизионные системы» (мониторы, планшеты и другие виды потребительской электроники), Первая картонажная фабрика и другие организации. По информации СПАРК, Ткаченко, помимо того, принадлежат 9% головного юрлица GS Group — АО «Концерн «Инновационные технологии».

Смена владельца производителя печатных плат произошла в конце марта 2022 года

В 2020 г. Андрей Ткаченко вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, оценившего его состояние в $400 млн.

Чем занимается «Технотех»

На официальном сайте компании сообщается, что она была основана на отраслевом производственном предприятии в Йошкар-Оле с почти 50-летним опытом изготовления печатных плат. Сейчас организация занимается производством печатных плат 6-го класса точности — от подготовки этого процесса до выпуска готового электронного узла.

Выпускает организация гибкие и гибко-жесткие печатные платы, печатные платы из СВЧ материалов, односторонние и двусторонние печатные платы и другие. Они в дальнейшем используются в компьютерах, смартфонах, разных видах бытовой техники, в телекоммуникационном и промышленном оборудовании.

В 2018 г. «Технотех» попал в первый рейтинг представителей радиоэлектронной промышленности в России, который составил ЦНИИ «Электроника». Компания заняла 27-ю строчку с выручкой 786 млн руб. В том году в организации трудились 246 сотрудников.

В компании сообщают, что на настоящий момент производственные мощности составляют 2 млн дм² в год — это максимальный показатель среди подобных предприятий России. Также в организации сами производят диэлектрики ML FR-4 и ML FR-4 HiTg, шильдики, таблички и шкалы. Информация подтверждается данными Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), которая в своем исследовании сообщила, что мощности «Технотеха» на 2020 г. позволяли выпускать около 150 тыс. дм² в месяц.

Также, согласно информации АРПЭ, «Технотех» планировал довести объемы производства до 500 тыс. дм2/мес. к 2028 г., но лишь при условии инвестиций до 2 млрд руб. в 2024–2025 гг.. Кроме того, компания собиралась развивать производство печатных плат 7-го класса точности с шириной проводника — 0,050 мм, которые используются в аэрокосмической и оборонной отраслях, производстве сложной медицинской техники и научных приборов.

Как в России спасают радиоэлектронику

Ранее CNews писал о том, что Минпромторг предложил выделить почти 1 трлн руб. на спасение российской радиоэлектроники в условиях санкционного давления. Средства направят на производство средств и технологий создания радиоэлектроники, новых поколений электронной компонентной базы, а также зарплаты специалистам.

А 1 августа 2022 г. Правительство России определилось с «налоговым маневром» для радиоэлектронной промышленности. Теперь организации и предприятия, «профильные» доходы которых в общем объеме доходов достигают 70%, смогут платить налог на прибыль по ставке в 3%, а страховые взносы — по ставке 7,6%. Воспользоваться льготами смогут не только компании-разработчики, но и отечественные производители. Власти надеются, что так отрасль сможет экономить до 16 млрд руб. ежегодно.

