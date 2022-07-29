ИТ-институт «Ростеха» наказывают на миллиарды за срывы государственных проектов

Минпромторг намерен взыскать с входящего в «Ростех» Научно-исследовательского института систем связи и управления выданные ему ранее субсидии, а также штрафы, начисленные за срыв поддержанных государством проектов, на общую сумму в 2,8 млрд руб.

Иски Минпромторга к НИИССУ

Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» Научно-исследовательский институт систем связи и управления (НИИССУ) рискует лишиться 2,8 млрд руб. Именно на такую сумму 20 июля 2022 г. в Арбитражный суд Москвы к нему подал два иска Минпромторг.

Одно из заявлений министерства, как следует из данных картотеки арбитражных судов, касается «взыскания субсидии, предоставленной по договору, в размере 630,9 млн руб., штрафных санкций в размере 511,3 млн руб.».

Второй иск направлен на «взыскание субсидии, предоставленной по договору от 18 октября 2016 г., в размере 580 млн руб., штрафных санкций в размере 315,1 млн руб., субсидии, предоставленной по договору от 18 октября 2016 г., в размере 480 млн руб., штрафных санкций в размере 263,5 млн руб.».

По первому иску ближайшее заседание суда запланировано на 20 октября 2022 г., по второму — на 20 сентября 2022 г.

ИТ-институт «Ростеха» может лишиться 2,8 млрд руб. из-за срыва проектов, субсидированных Минпромторгом

В отношении двух последних субсидий указаны их номера. Однако в публичных источниках найти сейчас сведения о том, на что именно были выделены деньги, не представляется возможным.

Ранее такие сведения были отражены в реестр субсидий из федерального бюджета, но в середине декабря 2020 г. он был скрыт властями. Данный реестр является одним из элементов госсистемы «Электронный бюджет», а ее оператором выступает подведомственное Минфину Федеральное казначейство. В июле 2021 г. заместитель начальника управления развития информационных систем Казначейства Надежда Бабко, отвечая на вопрос CNews, сообщила, что открытый доступ к реестру планируется реанимировать (хотя и не в полной мере), однако пока этого так и не произошло.

Напомним, в отношении коммерческих организаций выдаваемые им в рамках субсидирования государственные средства не стоит путать с деньгами, получаемыми в ходе обычного контрактования по итогам госзакупок. Субсидия выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора с выдавшим ее органом власти, и поддержанный из бюджета проект будет реализован в полном объеме.

Факт того, что Минпромторг направил заявления в суд, говорит о срыве профинансированных государством проектов НИИССУ. Институт либо значительно затянул сроки достижения их ключевых индикаторов, либо провалил проекты вовсе.

Редакция CNews направила в Минпромторг и НИИССУ запросы и ожидает разъяснений относительно того, что именно институт должен был сделать за госсчет, и что конкретно послужило причиной исков.

Специфика деятельности НИИССУ

По данным ЕГРЮЛ, действующее юрлицо института, АО «НИИССУ» было зарегистрировано в Москве 9 апреля 2012 г. В то же время свою историю организация ведет как минимум с июня 1977 г. — с момента преобразования Научно-исследовательского института средств управления ЦНПО «Каскад» в соответствии с приказом министра промышленности средств связи СССР.

Свежие финансовые показатели института в публичном доступе не представлены. Последние доступные данные относятся к 2018 г., по итогам которого выручка НИИССУ составила 7 млрд руб. с падением этого показателя на 8% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль — 104,3 млн руб.

На момент публикации данного материала сайт института не работал. В то же время организация вряд ли прекратила свою деятельность, потому что на рекрутинговом интернет-ресурсе HH.ru от имени института опубликовано 15 действующих вакансий.

На этом же сайте в справке о работодателе НИИССУ сам о себе сообщает, что «выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию специализированных систем управления и связи в интересах Министерства обороны РФ, Федеральной службы охраны, Главного управления специальных программ Президента РФ и других структур».

Там же организация заявляет, что НИИССУ имеет статус головного предприятия по созданию полевой системы связи Вооруженных сил России.

По архивным копиям сайта НИИССУ на ресурсе web.archive.org можно заключить, что институт также занимается разработками для гражданского сектора экономики. В частности он предлагает собственное сетевое оборудование, промышленных роботов, строительное и учебное оборудование, тепловизионные комплексы и пр.