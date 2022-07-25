Российские ИТ поделили между вице-премьерами. Чернышенко будет курировать ИИ, Мантуров – электронику

Глава Правительства России Михаил Мишустин закрепил новые полномочия за вице-премьерами Дмитрием Чернышенко и Денисом Мантуровым. Первому поручили курировать разработки в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникационных интернет-решений, второму – ракетно-космический комплекс, сети 5G, электронику и атомный надзор.

Кто за что отвечает

Глава Правительства России Михаил Мишустин на совещании 25 июля 2022 г., распределил между вице-премьерами кураторство высокотехнологичных направлений, сообщает пресс-служба правительства. Речь идет о дополнительных полномочиях в сфере критических значимых технологий и высокотехнологичных направлений.

Так, Денис Мантуров, назначенный на пост вице-премьера 15 июля 2022 г., будет отвечать за технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, сетей 5G, электронно-компонентную базу, квантовые сенсоры, технологический и атомный надзор.

Дмитрию Чернышенко поручили курировать разработки в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникационных интернет-решений. Ранее он отвечал за приоритетные направления развития рынка отечественной электроники и микроэлекроники.

После вступления в должность Мантуров заявил о грядущей отмене параллельного импорта в России

В частности он следил за реализацией дорожной карты, в рамках которой определяются сквозные проекты и отбираются «якорные» заказчики – в список полномочий Дмитрия Чернышенко ранее были включены вопросы формирования «спроса в виде долгосрочного заказа» на гражданскую продукцию российской радиоэлектронной промышленности.



Специализированные ИТ-направления

Свою долю обязанностей в сфере ИТ в узких направлениях получили и другие вице-премьеры. Так, Андрей Белоусов будет курировать развитие высокоскоростных транспортных средств, а Виктория Абрамченко – создание систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

До сих пор Дмитрий Чернышенко занимался формированием спроса на российскую радиоэлектронику

Татьяна Голикова будет отвечать за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности. В зоне ответственности Александра Новака –атомная и водородная энергетика, декарбонизация и интеллектуальные энергосистемы.

Марат Хуснуллин будет курировать технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, а также экологический, технологический и строительный надзор.

Смена кресел

Напомним, 15 июля 2022 г. в Правительстве сменился куратор микроэлектроники. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра России с 10 до 11. После этого вместо Юрия Борисова, которого назначили гендиректором госкорпорации «Роскосмос», ответственным за микроэлектронику назначили Дениса Мантурова. Теперь он совмещает эту должность с постом министра промышленности и торговли. Среди отраслей, которые теперь курирует Мантуров – радиоэлектроника, микроэлектроника, суперкомпьютерные технологии, фотоника.

В правительстве Денис Мантуров трудится с 2007 г., когда начал замещать министра промышленности и энергетики, а затем министра промышленности и торговли. С 2012 г. он занимал пост главы Минпромторга. Почти сразу после вступления в должность Мантуров заявил о грядущей отмене параллельного импорта в России. Во время рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным он объяснил, что «серый» импорт был лишь временной мерой, принятой для баланса на российском рынке.